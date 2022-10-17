В Бичуре проводили мобилизованных земляков

Со словами напутствия будущим участникам специальной военной операции в Украине выступили глава района Василий Смолин и военный комиссар Сергей Гаврилов.- Родина призвала вас на помощь, и вы откликнулись на ее призыв, – сказал Василий Смолин. – Вы выступаете на защиту территориальной целостности и безопасности нашей страны, вернувшихся в ее состав по результатам всенародных референдумов исконных российских земель: ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины, живущих там наших братьев и сестер. Вам предстоит отстоять от посягательств коллективного Запада и нацистов ХХI века память наших дедов и прадедов, победивших в Великой Отечественной войне, нашу историю и культуру, право на свой путь развития. Не мы начали вооруженные действия, Россия лишь ответила на прямые посягательства и угрозы извне: военные, биологические, экономические. Поэтому наше дело правое, и Победа будет за нами. С Богом!Василий Смолин и Сергей Гаврилов пожелали мобилизованным землякам храбро и умело сражаться, достойно нести звание бичурянина, вернуться живыми, здоровыми и растить своих детей. А также заверили, что малая родина сделает все возможное для помощи их семьям.Фото: пресс-службы администрации МО «Бичурский район»