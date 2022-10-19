Общество 19.10.2022 в 16:16

В Улан-Удэ известный благотворительный фонд по спасению питомцев попал в критическое финансовое положение

«Все, доспасались!»: волонтеры «Собаки счастья» не могут погасить огромные долги
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ известный благотворительный фонд по спасению питомцев попал в критическое финансовое положение

В Улан-Удэ известный благотворительный фонд «Собака счастья» столкнулся с серьезными трудностями. Как сообщили волонтеры накануне, в их фонде - финансовая катастрофа.

 «Все, доспасались! Здравствуй, дно! Спускайте занавес. У нас больше нет возможности посадить кого-то на передержку, потому что мы не можем за нее заплатить. Лечить никого мы тоже больше не можем, потому что в «Альфавете» долг более 100 тысяч рублей и в «Айболите» 104 тысяч рублей. Сегодня у нас отказались принять щенка на лечение из-за долга! Ира умоляла врачей принять нас последний раз! Они не звери, конечно, щенку помогли. Но это - последний раз. Все. Больше никакого лечения, пока не погасим долг»,

сообщили волонтеры вчера вечером.
К своему сообщению организация прикрепила соответствующие подтверждающие документы. Отметим, фонд «Собака счастья», пожалуй, одна из самых заметных волонтерских организаций в городе. Это инициативная команда горожан-добровольцев, которые объединились, чтобы помогать животным в беде, пропагандировать гуманное и ответственное отношение к питомцам, и в том числе, уменьшать численность бездомных животных на улицах Бурятии. Все спасенные животные живут на передержках, своего здания у волонтеров нет.

 «Номер один» многократно сообщал о счастливых историях спасения животных активистами фонда. Напомним несколько из них: в мае текущего года волонтеры взяли под опеку собаку, которую рыбак выловил в реке. Еще одна нашумевшая история произошла в августе – в «Собаку счастья» обратились неравнодушные жители с просьбой помочь им спасти жестоко избитую кошку, у которой была сломана челюсть и выбит глаз. Активисты экстренно организовали сбор средств, курировали состояние питомца. Еще позднее, в этом же месяце, все местные СМИ облетела трогательная история о «бурятском Хатико» - собака несколько дней ждала у дверей свою умершую хозяйку. К счастью, и для этого питомца волонтеры нашли хозяев. А в сентябре активисты нашли дом для котика с синдромом карликовости, а затем – для кошки без одной лапы

Впрочем, эти случаи – только самые нашумевшие. Всего активистами было спасено 650 кошек и собак, и 115 находится на их кураторстве сейчас. Подробности можно узнать в их группе "ВКонтакте".

«В этом мире очень мало, что можно сделать без денег. Практически ничего. Без денег мы сможем только стерилизовать по гранту и пристраивать. А что эти животные будут есть, где жить, как лечиться?»

- задаются вопросом активисты.
Сейчас «Собака счастья» остро нуждается в помощи горожан. Для того, чтобы поддержать благотворительный фонд, можно воспользоваться реквизитами.


МИР для сборов: 2202 2032 5608 4080 Екатерина Павловна К.
Система быстрых платежей и номер Киви кошелька: 89025310108
Счёт Тинькофф: 2200700129906078
Яндекс деньги: 4100116878904434
*Скопировать номера можно по ссылке в профиле

 Расчётный счёт: 40701810809160000010
ИНН: 0326591662
Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ М8601 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048142604
*Если у вас есть сбербанк-онлайн, для перевода на р/с просто введите в поиске «Собака счастья»

Фото: "Номер один"

Теги
спасение животные благотворительность помощь

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