В Улан-Удэ известный благотворительный фонд по спасению питомцев попал в критическое финансовое положение
В Улан-Удэ известный благотворительный фонд «Собака счастья» столкнулся с серьезными трудностями. Как сообщили волонтеры накануне, в их фонде - финансовая катастрофа.
К своему сообщению организация прикрепила соответствующие подтверждающие документы. Отметим, фонд «Собака счастья», пожалуй, одна из самых заметных волонтерских организаций в городе. Это инициативная команда горожан-добровольцев, которые объединились, чтобы помогать животным в беде, пропагандировать гуманное и ответственное отношение к питомцам, и в том числе, уменьшать численность бездомных животных на улицах Бурятии. Все спасенные животные живут на передержках, своего здания у волонтеров нет.
«Все, доспасались! Здравствуй, дно! Спускайте занавес. У нас больше нет возможности посадить кого-то на передержку, потому что мы не можем за нее заплатить. Лечить никого мы тоже больше не можем, потому что в «Альфавете» долг более 100 тысяч рублей и в «Айболите» 104 тысяч рублей. Сегодня у нас отказались принять щенка на лечение из-за долга! Ира умоляла врачей принять нас последний раз! Они не звери, конечно, щенку помогли. Но это - последний раз. Все. Больше никакого лечения, пока не погасим долг»,
- сообщили волонтеры вчера вечером.
«Номер один» многократно сообщал о счастливых историях спасения животных активистами фонда. Напомним несколько из них: в мае текущего года волонтеры взяли под опеку собаку, которую рыбак выловил в реке. Еще одна нашумевшая история произошла в августе – в «Собаку счастья» обратились неравнодушные жители с просьбой помочь им спасти жестоко избитую кошку, у которой была сломана челюсть и выбит глаз. Активисты экстренно организовали сбор средств, курировали состояние питомца. Еще позднее, в этом же месяце, все местные СМИ облетела трогательная история о «бурятском Хатико» - собака несколько дней ждала у дверей свою умершую хозяйку. К счастью, и для этого питомца волонтеры нашли хозяев. А в сентябре активисты нашли дом для котика с синдромом карликовости, а затем – для кошки без одной лапы.
Впрочем, эти случаи – только самые нашумевшие. Всего активистами было спасено 650 кошек и собак, и 115 находится на их кураторстве сейчас. Подробности можно узнать в их группе "ВКонтакте".
Сейчас «Собака счастья» остро нуждается в помощи горожан. Для того, чтобы поддержать благотворительный фонд, можно воспользоваться реквизитами.
«В этом мире очень мало, что можно сделать без денег. Практически ничего. Без денег мы сможем только стерилизовать по гранту и пристраивать. А что эти животные будут есть, где жить, как лечиться?»
- задаются вопросом активисты.
МИР для сборов: 2202 2032 5608 4080 Екатерина Павловна К.
Система быстрых платежей и номер Киви кошелька: 89025310108
Счёт Тинькофф: 2200700129906078
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