Общество 20.10.2022 в 10:44

С улиц Улан-Удэ вывезли 134 «Камаза» мусора

22 октября месячник чистоты завершится общегородским субботником
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Текст: Константин Воронов
С улиц Улан-Удэ вывезли 134 «Камаза» мусора
Месячник чистоты, объявленный мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым, идет с 19 сентября. Как сообщили в мэрии, за это время с городских улиц вывезено 1340 кубометров мусора – это 134 «Камаза». Также ликвидировано 20 несанкционированных свалок.

О предварительных итогах месячника на планерном совещании у мэра Улан-Удэ доложил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

- В мероприятиях месячника приняли участие 315 организаций, это - свыше шести тысяч человек. В трех городских районах проведено 194 экологических акции: в Железнодорожном районе – 94, в Советском – 61, в Октябрьском – 39. Убрано более тысячи дворовых территорий, очищено от мусора свыше 300 чердаков и подвалов, - сказал он.

Помимо этого, сотрудники Управления административного контроля ежедневно проверяют, насколько хорошо организации всех форм собственности содержат свои прилегающие территории.

- За этот период выдано 1915 предписаний об уборке территорий, - отметил Сергей Гашев.

Месячник завершится 22 октября общегородским субботником. В этот день жители Улан-Удэ смогут сдать мусор, собранный во время субботников, а также с приусадебных участков, дач - ветки, ботву, листву, в объеме до трех кубометров. Прием мусора на полигоне ТБО будет вестись с 8 утра до 19 вечера, технические перерывы с 12:00 до 12:30 и с 17:00 до 17:30.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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