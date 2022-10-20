Общество 20.10.2022 в 10:17

Администрация Бичурского района расторгла контракт со строителями детской школы искусств

На объект зайдет новый подрядчик
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Текст: Иван Иванов
Администрация Бичурского района расторгла контракт со строителями детской школы искусств
Администрация Бичурского района расторгла контракт на строительство нового здания Детской школы искусств в селе Бичура. Причиной стало то, что подрядчик – ООО «Владимирская дверная компания» (г. Владимир) – не справился с объемом и сроками работ.

Значимый для Бичурского района объект строится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Площадь нового здания, давно необходимого для творческого развития юных талантов, около 1000 кв. метров. На первом этаже, согласно проекту, разместятся административные помещения, классы фортепьяно и эстрадной песни, концертный зал на 100 мест. На втором – мастерские прикладного искусства, рисунка и живописи, классы подготовительных занятий, народных инструментов и зал хореографии. Для маломобильных граждан предусмотрен лифт.

Стоимость строительства составляет 92 млн рублей, часть из которых – внебюджетные средства.

Подрядчик был определен по результатам торгов, прошедших в феврале этого года. В апреле началось строительство. По плану, оно должно завершиться в октябре. Но, как сообщил руководитель технического заказчика – Управления капитального строительства правительства Республики Бурятия - Анатолий Урбанов, пока готовность объекта составляет лишь 18 процентов.

Новый подрядчик должен приступить к выполнению работ в ближайшие дни. Благодаря своевременной реакции УКСа и администрации Бичурского района на возникшие проблемы объект планируется достроить в приемлемые сроки.

Фото: пресс-службы администрации МО «Бичурский район»

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