Общество 20.10.2022 в 17:32

Кто сказал, что нету места буузам на войне?

Глава Бурятии посетил столовую, в которой волонтеры из республики готовят солдатам блюда национальной кухни  
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Текст: Номер один
Кто сказал, что нету места буузам на войне?
Глава Бурятии Алексей Цыденов вчера заехал к нашим волонтёрам, которые стоят в Джанкое. Палатка с флагом республики расположена прямо у дороги на границе Запорожской области и Крыма, сообщил он на своих страницах в соцсетях.

«Ребята принимают там наших бойцов, дают им возможность передохнуть, кормят буузами. Маленький кусочек дома.

В Джанкое арендуется частный дом, в котором наши волонтеры лепят буузы, делают боовы и др, передают их в палатку, кормят проходящих мимо земляков. В волонтерах даже преподаватель из нашего института культуры. Из разных районов республики люди приезжают, чтобы поддержать своих. Бурятия своих не бросает!

Отзывы бойцов самые теплые. Для них это не столовая, это место где они чувствую искренние тепло и заботу».











Фото: Телеграм/Алексей Цыденов
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