Общество 21.10.2022 в 12:18
Сегодня поздним вечером в Улан-Удэ перекроют Комсомольскую площадь
Схема движения на «Октябре» изменится с завтрашнего дня
Текст: Константин Воронов
Сегодня в 23.00 на площади Комсомольской в Улан-Удэ начнут устанавливать блоки, временные дорожные знаки и разметку в рамках эксперимента по изменению схемы движения транспорта. Движение на проспекте 50-летия Октября изменится завтра, 22 октября.
«Для удобства автолюбителей принято решение проводить все работы - перекрывать площадь Комсомольскую и устанавливать средства организации движения - именно ночью в конце рабочей недели. Схема движения меняется с субботы, когда участок не так загружен, как в будние дни. На время изменения движения на участке будут работать сотрудники ГИБДД и комитета по транспорту, ситуация будет постоянно контролироваться и с помощью видеокамер», - предупредили в мэрии города.
Напомним, островки безопасности разделят потоки автомобилей со стороны Элеватора по двум направлениям – проходная ЛВРЗ, ФСК – и позволят беспрепятственно проезжать автомобилям со стороны Лимонова в сторону Жуковского, ФСК и Элеватора.
Эксперимент продлиться неделю. В это время будет запрещено:
- разворачиваться с «Элеватора» возле проспекта 50-летия Октября, 38;
- поворачивать налево на улицу Жуковского с «Элеватора»;
- поворачивать с улицы Октябрьской налево в сторону улицы Лимонова.
По итогам анализа дорожной ситуации будет принято решение – применять такую модель организации дорожного движения при ремонте дороги в 2023 году или искать другое решение для упорядочивания транспортных потоков.
Как будут ездить автобусы с 21 по 29 октября:
У маршрутов №97/97к и №128 при движении в направлении мкр. Шишковка из пути следования будут исключены две остановки по ул. Жуковского - «Сибирьтелеком» и «Детский сад «Подснежник». При этом появится остановка «площадь Комсомольская».
Изменение схем остальных маршрутов не предусматривается.
«Для удобства автолюбителей принято решение проводить все работы - перекрывать площадь Комсомольскую и устанавливать средства организации движения - именно ночью в конце рабочей недели. Схема движения меняется с субботы, когда участок не так загружен, как в будние дни. На время изменения движения на участке будут работать сотрудники ГИБДД и комитета по транспорту, ситуация будет постоянно контролироваться и с помощью видеокамер», - предупредили в мэрии города.
Напомним, островки безопасности разделят потоки автомобилей со стороны Элеватора по двум направлениям – проходная ЛВРЗ, ФСК – и позволят беспрепятственно проезжать автомобилям со стороны Лимонова в сторону Жуковского, ФСК и Элеватора.
Эксперимент продлиться неделю. В это время будет запрещено:
- разворачиваться с «Элеватора» возле проспекта 50-летия Октября, 38;
- поворачивать налево на улицу Жуковского с «Элеватора»;
- поворачивать с улицы Октябрьской налево в сторону улицы Лимонова.
По итогам анализа дорожной ситуации будет принято решение – применять такую модель организации дорожного движения при ремонте дороги в 2023 году или искать другое решение для упорядочивания транспортных потоков.
Как будут ездить автобусы с 21 по 29 октября:
У маршрутов №97/97к и №128 при движении в направлении мкр. Шишковка из пути следования будут исключены две остановки по ул. Жуковского - «Сибирьтелеком» и «Детский сад «Подснежник». При этом появится остановка «площадь Комсомольская».
Объезд закрытого участка будет осуществляться через ул. Маяковского, Ломоносова, Дундича. В направлении центра города движение автобусов маршрутов №97/97к и №128 останется без изменений.
У маршрута №23 при движении в направлении мкр. Восточный из пути следования будет исключена остановка «Площадь Комсомольская» в районе Железнодорожного колледжа. Объезд закрытого участка будет по ул. Октябрьская с выходом на остановку «Проходная ЛВРЗ». В направлении центра города движение автобусов маршрута №23 останется без изменений.
Изменение схем остальных маршрутов не предусматривается.
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