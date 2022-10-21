Сегодня поздним вечером в Улан-Удэ перекроют Комсомольскую площадь

Объезд закрытого участка будет осуществляться через ул. Маяковского, Ломоносова, Дундича. В направлении центра города движение автобусов маршрутов №97/97к и №128 останется без изменений.





У маршрута №23 при движении в направлении мкр. Восточный из пути следования будет исключена остановка «Площадь Комсомольская» в районе Железнодорожного колледжа. Объезд закрытого участка будет по ул. Октябрьская с выходом на остановку «Проходная ЛВРЗ». В направлении центра города движение автобусов маршрута №23 останется без изменений.



