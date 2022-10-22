В школах Бурятии могут ввести начальную военную подготовку

В школах Бурятии могут появиться новые предметы и в без того загруженном расписании. Член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий предложил ввести в школах начальную военную подготовку (НВП) и начальную медицинскую подготовку. Однако подготовленных учителей в регионе пока нет.— Я вижу в этом предложении идею возобновить часть курса ОБЖ, который в школах вообще-то уже был. В разное время наполнение этой дисциплины менялось. Но в целом, если объединить в рамках одного предмета и начальную военную, и начальную медицинскую подготовку, то можно получить содержательную и полезную дисциплину, — сообщил он «Известиям». Инициативу поддержали некоторые члены Совета Федерации.В Бурятии к этой инициативе отнеслись по-разному.- Прежние навыки подготовки резерва, в том числе со школьной скамьи, утеряны, - говорит депутат Хурала Игорь Бобков. - Если в СССР солдата готовили два года, то теперь - один, а начальную военную подготовку вообще убрали из школьной программы. А эти знания могут быть полезными.Депутат вспомнил, как он «на уроках НВП разбирал и собирал автомат Калашникова, а одноклассницы в это время изучали начальную медицинскую подготовку, и это было интересно».Между тем инициатива требует перестройки образовательного процесса в школах, перегруженного и так учебными программами.Тем более что в школах Бурятии существует жесточайший дефицит кадров, прежде всего мужчин. Как рассказал «Номер один» один из учителей улан-удэнской школы, «мужчины-учителя, преподающие физкультуру и ОБЖ, а именно они могли бы вести НВП, могут попасть под частичную мобилизацию.- Очень важно, чтобы предметы у детей вели учителя с образованием, а не кадровые военные, ведь вы понимаете, что одно дело муштровать взрослых и совсем другое - обучать военному делу несовершеннолетних.В управлении образования Улан-Удэ сообщили, что некоторый дефицит мужчин-учителей имеется «в связи с ситуацией в стране и мире и среди педагогического состава школ города Улан-Удэ есть несколько учителей, ушедших на военную службу добровольцами. Некоторые вакансии в школах закрываются за счет перераспределения учебной нагрузки между работающими учителями либо путем подбора новых педагогов».В то же время школы могут закрыть дефицит преподавателей НВП за счет военных пенсионеров, как это наблюдалось в 80-е годы прошлого века. А начальную медицинскую подготовку теоретически могут преподавать в школах и врачи.Фото: pixabay.com