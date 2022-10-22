Общество 22.10.2022 в 08:00
В школах Бурятии могут ввести начальную военную подготовку
Однако пока не ясно, кто будет вести новый предмет
Текст: Дмитрий Родионов
В школах Бурятии могут появиться новые предметы и в без того загруженном расписании. Член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий предложил ввести в школах начальную военную подготовку (НВП) и начальную медицинскую подготовку. Однако подготовленных учителей в регионе пока нет.
— Я вижу в этом предложении идею возобновить часть курса ОБЖ, который в школах вообще-то уже был. В разное время наполнение этой дисциплины менялось. Но в целом, если объединить в рамках одного предмета и начальную военную, и начальную медицинскую подготовку, то можно получить содержательную и полезную дисциплину, — сообщил он «Известиям». Инициативу поддержали некоторые члены Совета Федерации.
В Бурятии к этой инициативе отнеслись по-разному.
- Прежние навыки подготовки резерва, в том числе со школьной скамьи, утеряны, - говорит депутат Хурала Игорь Бобков. - Если в СССР солдата готовили два года, то теперь - один, а начальную военную подготовку вообще убрали из школьной программы. А эти знания могут быть полезными.
Депутат вспомнил, как он «на уроках НВП разбирал и собирал автомат Калашникова, а одноклассницы в это время изучали начальную медицинскую подготовку, и это было интересно».
Между тем инициатива требует перестройки образовательного процесса в школах, перегруженного и так учебными программами.
Тем более что в школах Бурятии существует жесточайший дефицит кадров, прежде всего мужчин. Как рассказал «Номер один» один из учителей улан-удэнской школы, «мужчины-учителя, преподающие физкультуру и ОБЖ, а именно они могли бы вести НВП, могут попасть под частичную мобилизацию.
- Очень важно, чтобы предметы у детей вели учителя с образованием, а не кадровые военные, ведь вы понимаете, что одно дело муштровать взрослых и совсем другое - обучать военному делу несовершеннолетних.
В управлении образования Улан-Удэ сообщили, что некоторый дефицит мужчин-учителей имеется «в связи с ситуацией в стране и мире и среди педагогического состава школ города Улан-Удэ есть несколько учителей, ушедших на военную службу добровольцами. Некоторые вакансии в школах закрываются за счет перераспределения учебной нагрузки между работающими учителями либо путем подбора новых педагогов».
В то же время школы могут закрыть дефицит преподавателей НВП за счет военных пенсионеров, как это наблюдалось в 80-е годы прошлого века. А начальную медицинскую подготовку теоретически могут преподавать в школах и врачи.
Фото: pixabay.com
— Я вижу в этом предложении идею возобновить часть курса ОБЖ, который в школах вообще-то уже был. В разное время наполнение этой дисциплины менялось. Но в целом, если объединить в рамках одного предмета и начальную военную, и начальную медицинскую подготовку, то можно получить содержательную и полезную дисциплину, — сообщил он «Известиям». Инициативу поддержали некоторые члены Совета Федерации.
В Бурятии к этой инициативе отнеслись по-разному.
- Прежние навыки подготовки резерва, в том числе со школьной скамьи, утеряны, - говорит депутат Хурала Игорь Бобков. - Если в СССР солдата готовили два года, то теперь - один, а начальную военную подготовку вообще убрали из школьной программы. А эти знания могут быть полезными.
Депутат вспомнил, как он «на уроках НВП разбирал и собирал автомат Калашникова, а одноклассницы в это время изучали начальную медицинскую подготовку, и это было интересно».
Между тем инициатива требует перестройки образовательного процесса в школах, перегруженного и так учебными программами.
Тем более что в школах Бурятии существует жесточайший дефицит кадров, прежде всего мужчин. Как рассказал «Номер один» один из учителей улан-удэнской школы, «мужчины-учителя, преподающие физкультуру и ОБЖ, а именно они могли бы вести НВП, могут попасть под частичную мобилизацию.
- Очень важно, чтобы предметы у детей вели учителя с образованием, а не кадровые военные, ведь вы понимаете, что одно дело муштровать взрослых и совсем другое - обучать военному делу несовершеннолетних.
В управлении образования Улан-Удэ сообщили, что некоторый дефицит мужчин-учителей имеется «в связи с ситуацией в стране и мире и среди педагогического состава школ города Улан-Удэ есть несколько учителей, ушедших на военную службу добровольцами. Некоторые вакансии в школах закрываются за счет перераспределения учебной нагрузки между работающими учителями либо путем подбора новых педагогов».
В то же время школы могут закрыть дефицит преподавателей НВП за счет военных пенсионеров, как это наблюдалось в 80-е годы прошлого века. А начальную медицинскую подготовку теоретически могут преподавать в школах и врачи.
Фото: pixabay.com
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