Общество 25.10.2022 в 11:34

Жители Байкальска отправят россиянам 5000 открыток с клубничкой

Приветы из клубничной столицы Сибири начнут разлетаться по стране уже с 5 ноября
A- A+
Текст: Номер один
Жители Байкальска отправят россиянам 5000 открыток с клубничкой
Фонд «Возрождение Земли Сибирской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив провел в Байкальске конкурс открыток «Привет из Байкальска — клубничной столицы Сибири». Всего на конкурс поступило 70 работ от 50 жителей Байкальска.

В октябре организаторы напечатают 10 лучших из них тиражом по 500 штук и до конца года проведут мероприятия, где байкальчане смогут подписать открытки и бесплатно отправить их близким по всей России.

Конкурс открыток проходил в Байкальске в несколько этапов: сначала в библиотеке города принимали конкурсные работы — открытки формата А4 с надписью «Привет из Байкальска — клубничной столицы Сибири» в любой технике (гуашь, пастель, аппликация, фотография, коллаж или другое); затем оформляли выставку в ДК для проведения народного голосования. В финале выбирали 10 понравившихся работ и голосовали за них в Доме культуры. В это же время работало профессиональное жюри — дизайнеры и художники Любовь Можаева, Аркадий Ольгин и Ирина Янгулова из Иркутска и Красноярска.

«Принять участие в конкурсе могли исключительно жители Байкальска без ограничения по возрасту. Для нас было важно привлечь к сотворчеству именно местных — тех, кто родился в Байкальске и живет там сейчас. Темой конкурса и главной героиней открыток стала клубника — ягода, с выращиванием которой в городе связаны большинство семей. Байкальск — клубничная столица Сибири! И с этим утверждением согласны байкальчане. Каждая работа конкурса пронизана любовью к родному городу и его истории. Открытки на конкурс приготовили и совсем маленькие дети, и школьники, и взрослые. Голосовать байкальчане приходили семьями, студенческими группами, компаниями и поодиночке. Здорово, что так много людей захотели поделиться своим личным взглядом на родной город на берегу Байкала», - говоррит Елена Творогова, руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской».

Первые открытки из Байкальска отправят уже 5 ноября — все желающие смогут подписать их в городской библиотеке или в Доме культуры. Организаторы проведут мастер-классы по заполнению открыток и покажут, как правильно наклеивать марки.

Конкурс открыток «Привет из Байкальска — клубничной столицы Сибири» прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Культурно-социологическая арт-резиденция „Дело о клубнике“ в городе Байкальск». Партнер проекта — центр развития Байкальского региона «БАЙКАЛ.ЦЕНТР».

Фото: фонд «Возрождение Земли Сибирской»
Теги
туризм реклама акция

Все новости

В Улан-Удэ росгвардеец помог поймать пьяного водителя
25.10.2022 в 12:22
В Улан-Удэ выбрали три сквера, где не будут убирать листву
25.10.2022 в 12:00
Жители Байкальска отправят россиянам 5000 открыток с клубничкой
25.10.2022 в 11:34
Власти Улан-Удэ довольны первыми итогами эксперимента на площади Комсомольской
25.10.2022 в 11:18
В Бурятии из-за срочного ремонта пришлось остановить работу котельной
25.10.2022 в 11:05
В Байкальском регионе начала снижаться сейсмоактивность
25.10.2022 в 10:27
Прокуратура подтвердила нарушения графика вывоза мусора со стороны «ЭкоАльнса»
25.10.2022 в 10:25
В аэропорту Иркутска задержан житель Бурятии с гашишем
25.10.2022 в 10:15
В Улан-Удэ пьяный водитель протаранил столб
25.10.2022 в 10:09
Можно ли отказаться от обеденного перерыва и сократить рабочий день?
25.10.2022 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 октября

Читайте также
В Улан-Удэ выбрали три сквера, где не будут убирать листву
При положительном результате территорию эксперимента планируется расширить
25.10.2022 в 12:00
Власти Улан-Удэ довольны первыми итогами эксперимента на площади Комсомольской
Скорее всего, новая схема движения здесь станет постоянной
25.10.2022 в 11:18
В Байкальском регионе начала снижаться сейсмоактивность
Она продолжит снижаться, однако, оговариваются ученые,  «природа покажет», так ли это будет

25.10.2022 в 10:27
Прокуратура подтвердила нарушения графика вывоза мусора со стороны «ЭкоАльнса»
Правда, наказывать строго за это никого не стали
25.10.2022 в 10:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru