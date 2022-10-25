Жители Байкальска отправят россиянам 5000 открыток с клубничкой

Фонд «Возрождение Земли Сибирской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив провел в Байкальске конкурс открыток «Привет из Байкальска — клубничной столицы Сибири». Всего на конкурс поступило 70 работ от 50 жителей Байкальска.В октябре организаторы напечатают 10 лучших из них тиражом по 500 штук и до конца года проведут мероприятия, где байкальчане смогут подписать открытки и бесплатно отправить их близким по всей России.Конкурс открыток проходил в Байкальске в несколько этапов: сначала в библиотеке города принимали конкурсные работы — открытки формата А4 с надписью «Привет из Байкальска — клубничной столицы Сибири» в любой технике (гуашь, пастель, аппликация, фотография, коллаж или другое); затем оформляли выставку в ДК для проведения народного голосования. В финале выбирали 10 понравившихся работ и голосовали за них в Доме культуры. В это же время работало профессиональное жюри — дизайнеры и художники Любовь Можаева, Аркадий Ольгин и Ирина Янгулова из Иркутска и Красноярска.«Принять участие в конкурсе могли исключительно жители Байкальска без ограничения по возрасту. Для нас было важно привлечь к сотворчеству именно местных — тех, кто родился в Байкальске и живет там сейчас. Темой конкурса и главной героиней открыток стала клубника — ягода, с выращиванием которой в городе связаны большинство семей. Байкальск — клубничная столица Сибири! И с этим утверждением согласны байкальчане. Каждая работа конкурса пронизана любовью к родному городу и его истории. Открытки на конкурс приготовили и совсем маленькие дети, и школьники, и взрослые. Голосовать байкальчане приходили семьями, студенческими группами, компаниями и поодиночке. Здорово, что так много людей захотели поделиться своим личным взглядом на родной город на берегу Байкала», - говоррит Елена Творогова, руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской».Первые открытки из Байкальска отправят уже 5 ноября — все желающие смогут подписать их в городской библиотеке или в Доме культуры. Организаторы проведут мастер-классы по заполнению открыток и покажут, как правильно наклеивать марки.Конкурс открыток «Привет из Байкальска — клубничной столицы Сибири» прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Культурно-социологическая арт-резиденция „Дело о клубнике“ в городе Байкальск». Партнер проекта — центр развития Байкальского региона «БАЙКАЛ.ЦЕНТР».Фото: фонд «Возрождение Земли Сибирской»