В Бурятии ушел из жизни композитор Владлен Пантаев

В Бурятии скончался композитор заслуженный работник культуры Бурятии и России Владлен Пантаев, сообщило минкультуры республики. Родился 9 октября 1942 года в селе Орлик Окинского района Бурятской АССР. Музыкальные способности стал проявлять с раннего детства, родителям Данилу Дархановичу и Ульяне Хутуровне даже пришлось продать корову, чтобы за немалые деньги по тем временам, купить семилетнему сыну саратовскую гармонь.Владлен выучился сам и вскоре маленький гармонист вовсю играл на свадьбах, танцах в сельском клубе. После окончания средней школы он поступает в Улан-Удэнское музыкальное училище им. П.И.Чайковского, преподавателем по классу баяна был Вадим Иннокентьевич Анисимов. После окончания училища в 1962 году работал преподавателем в музыкальной школе села Петропавловка Джидинского района.В 1964 году был принят на работу заведующим музыкальной частью Бурятского драматического театра им. Х. Намсараева и около 50 лет проработал на этой должности.Ему посчастливилось работать со многими основателями и корифеями бурятского драматического искусства, перенять от них бесценный опыт самоотдачи на сцене и самоотверженное трудолюбие вне ее стен. С начала зарождения бурятского театра и в последующие годы были сильны традиции исполнения народных песен в лице М. Шамбуевой, Ж. Пагбаина, Ч. Генинова, Ц. Шагжина, С. Уладаевой, С. Будажапова, Д-Д. Жалсараева и других. Кроме сольных номеров в концертных программах в их исполнении часто звучали народные песни в канве бурятских спектаклей.Шаг за шагом осваивал красоту и глубину родного языка, мелодику бурятских песен, которыми в полной мере владело старшее поколение театра.Такая благодатная почва наложила свой отпечаток на творческую судьбу Владилена Даниловича. Пантаев создал более 200 песен на стихи 30-ти поэтов и писателей, написал музыку к 30 спектаклям разных авторов, таких, как «Волшебная дача на Аршане» и «Полнолуние» А. Ангархаева, «Подснежники той весны» Г. Дашибылова, «Залуу наhанай охин» и «Чужое горе» Д. Дылгырова, «Похищенное счастье» Д.-Р. Батожабая, «Почем воз дров?», «Болдой, сын Толдоя» Б-М. Пурбуева, «Возвращение гусей», «Хазар хара hахал» («Черная борода») и «Где ты, сын Вечно синего неба?» Б. Эрдынеева и других авторов.Своим талантом и огромной работоспособностью он заслужил любовь поклонников театра. Вся Бурятия, Усть-Ордынский и Агинский национальные округа поют его популярные шлягеры, такие как «Хуhахан» Ч. Гуруева, «Улзы хөөрхэнууд» и «Минии нютаг» Д. Дагбаева, «Харгын эхин» Б-М. Пурбуева, «Наhанай ошолго» Ц-Д. Хамаева, «Унгын голой дангина» Г. Чимитова, «Тэнгэриин одон» А. Ангархаева. Многие другие его песни и песни из водевилей действительно «ушли в народ».Работая в театре, В.Пантаев в полной мере разделял его успехи. Им был создан на слова актера Н.Соктоева гимн театру, который отражает всю глубину, значимость театра драмы.Известные бурятские певцы, как вокалисты - классики так и эстрадные считади для себя честью включить песни В. Пантаева в свой репертуар. С. Раднаев, Д. Дашиев, Б. Будаев, М. Раднаев, Л. Егорова, М. Елбонов, Д. Бочиктоев, Х. Аюржанаева, Д. Дугданова и многие другие исполняли и исполняют его песни с разных сцен.Оригинальная, ласкающая слух, проникающая до глубины души бурятская мелодия не оставляет равнодушным ни одного поклонника его таланта.Имя Владлена Пантаева навсегда вошло в историю музыкальной культуры Бурятии, в историю Бурятского драматического театра, останется доброй памятью в сердцах почитателей его таланта, всех, кто знал его и работал вместе с ним.Прощание состоится 31 октября 12-13:30 по ул.Боевая 7а (прощальный зал) Поминальный обед по ул.Столбовая,56 с 14:00Фото: minkultrb.run