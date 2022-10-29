Общество 29.10.2022 в 07:00
Уехавшие в Монголию жители Бурятии пока не спешат возвращаться
Как они адаптируются к жизни в соседней стране, разбирался «Номер один»
Текст: Дмитрий Родионов
В воскресенье закончился 30-дневный безвизовый срок пребывания для тысяч жителей Бурятии, которые после объявления о мобилизации 22 сентября уехали в Монголию. В основном это молодые мужчины, ранее работавшие в IT, сфере услуг, малом бизнесе, представители творческих профессий. Однако, несмотря на сложности в адаптации и дороговизне жизни в соседней стране, возвратилась только небольшая часть ранее уехавших.
Маленькая миграция
С начала прошлого века, когда физиолог Уолтер Кэннон описал реакции на стресс, ничего не изменилось. Когда человек сталкивается с тяжелым стрессом или опасностью, у него, независимо от воли, автоматически включается одна из трех реакций: бей, беги и замри.
В 20-х числах сентября несколько тысяч молодых жителей Бурятии, бросив практически все, пошли по второму варианту - панически убежав в Монголию через автопереход «Кяхта - Алтан-Булак». Часть мигрирующих жителей Бурятии перевезли самолетами монгольской авиакомпании Hunnu Air, оперативно увеличившей частоту рейсов до пяти и резко поднявшей цены.
Прошел месяц, и уже можно подводить итоги этому явлению. Ведь то, что происходит сегодня с эмиграцией, напрямую влияет на ситуацию в регионе, поскольку потери экономики от отъезда трудно подсчитать. Здесь и «утечка мозгов», и денег.
Анализируя социальные сети уехавших в Монголию молодых людей, можно сделать вывод - первый этап адаптации к жизни в новой стране завершился. Несмотря на культурную близость соседней страны, большинство ни разу не было в Монголии. Тем не менее благодаря соцсетям и быстро формирующимся связям люди быстро решили проблему аренды и озаботились вопросами трудоустройства и учебы.
Трудовые руки и мозги
Судя по объявлениям в эмигрантских группах в соцсетях, там востребованы работники в туризме, IT-сфере, мобильной связи, горнорудной промышленности и на стройках, а также во всех сферах «реального сектора». Причем часто без знания монгольского языка. Достаточно хорошего английского. Востребованы ветеринары и медики, но здесь нужно знание монгольского языка.
Уровень зарплат, если переводить в рубли, во многих секторах немного ниже, чем в РФ. В основном из-за низкого курса монгольского тугрика к рублю и доллару. Напомним, что сегодня курс колеблется в районе 54 тугрика за один рубль, тогда как еще весной он был в полтора раза «крепче» по отношению к нашей валюте.
Часть бурятских мигрантов начинают свою адаптацию, поступив на платные языковые курсы, что дает возможность получения учебной визы. Востребованы монгольский, английский, корейский языки.
Другие, таких немного, пробуют найти нишу на рынке и заняться посредническим бизнесом, тем более что западное направление поставок импорта из-за санкции значительно просело.
По возврату уехавших из республики сегодня нет никакого решения или программы их возврата. Часть уехали за границу, надеясь найти работу или переучиться и осесть там навсегда. Прежде всего представители правящего сословия, которые могут финансово обеспечить отъезд семей своих родственников, их адаптацию там. Речь идет об уехавших семьях бурятских депутатов, чиновников и бизнесменов. Некоторые из них, по сведениям «Номер один», еще задолго до частичной мобилизации, сразу же после 24 февраля 2022 года, очень непатриотично начали свою «спецоперацию» по эвакуации в Израиль, Канаду, США и Таиланд.
Поскольку среди уехавших жителей Бурятии за границу было много IT-специалистов, возникает вопрос - получат ли они отсрочку, как ранее заявлялось на всех уровнях. Чтобы попытаться если не вернуть уехавшие «мозги», то хотя бы приостановить отток кадров.
- Пока решения на федеральном уровне нет, и поэтому повестки в Бурятии получают, например, даже топ-менеджеры и ключевые специалисты IT-отрасли, работающие в госбанках, - сообщил весьма информированный источник. Поэтому повторение миграционных волн не исключено.
История повторяется?
Будет ли сформирована в Монголии диаспора из жителей Бурятии, которая может остаться надолго в соседнем государстве? Как это произошло 100 лет назад, когда после начала Первой мировой войны, мобилизации, а затем Гражданской войны и коллективизации за границу в Монголию и Китай уехали тысячи жителей региона?
Известный публицист Александр Махачкеев считает, что предпосылки для этого есть, однако все будет зависеть от общей ситуации в стране.
- Около 10 тыс. бурят бежало в начале 20 века во Внутреннюю Монголию, притом что в Первую мировую войну их если и мобилизовывали, то лишь на тыловые работы, - говорит он. - Тогда было несколько сильных миграционных волн, но все они связаны с нехваткой земли, обвальным падением уровня жизни и кардинальным и одномоментным сломом традиционной жизни бурят, сейчас же этого нет.
Также, по словам Александра Махачкеева, пустить корни в Монголии сможет только небольшая часть эмигрантов, поскольку экономика соседней страны небольшая и не способна принять всех желающих.
- Большинство уехавших в Монголию использовали и используют соседнюю страну как транзитный пункт практически во все страны мира, в том числе в Израиль, Южную Корею и США, - говорит он.
Не удивительно, что, как неофициально сообщил «Номер один» работник пункта «Алтан-Булак», в минувшие выходные визуально поток выезжающих автомобилей из Монголии был лишь немного выше, чем в будние дни. Хотя, напомним, у большинства закончился безвизовый период пребывания в стране. Более того, молодые люди продолжают выезжать из России, используя пока еще открытые воздушные границы.
Фото: «Номер один»
Маленькая миграция
С начала прошлого века, когда физиолог Уолтер Кэннон описал реакции на стресс, ничего не изменилось. Когда человек сталкивается с тяжелым стрессом или опасностью, у него, независимо от воли, автоматически включается одна из трех реакций: бей, беги и замри.
В 20-х числах сентября несколько тысяч молодых жителей Бурятии, бросив практически все, пошли по второму варианту - панически убежав в Монголию через автопереход «Кяхта - Алтан-Булак». Часть мигрирующих жителей Бурятии перевезли самолетами монгольской авиакомпании Hunnu Air, оперативно увеличившей частоту рейсов до пяти и резко поднявшей цены.
Прошел месяц, и уже можно подводить итоги этому явлению. Ведь то, что происходит сегодня с эмиграцией, напрямую влияет на ситуацию в регионе, поскольку потери экономики от отъезда трудно подсчитать. Здесь и «утечка мозгов», и денег.
Анализируя социальные сети уехавших в Монголию молодых людей, можно сделать вывод - первый этап адаптации к жизни в новой стране завершился. Несмотря на культурную близость соседней страны, большинство ни разу не было в Монголии. Тем не менее благодаря соцсетям и быстро формирующимся связям люди быстро решили проблему аренды и озаботились вопросами трудоустройства и учебы.
Трудовые руки и мозги
Судя по объявлениям в эмигрантских группах в соцсетях, там востребованы работники в туризме, IT-сфере, мобильной связи, горнорудной промышленности и на стройках, а также во всех сферах «реального сектора». Причем часто без знания монгольского языка. Достаточно хорошего английского. Востребованы ветеринары и медики, но здесь нужно знание монгольского языка.
Уровень зарплат, если переводить в рубли, во многих секторах немного ниже, чем в РФ. В основном из-за низкого курса монгольского тугрика к рублю и доллару. Напомним, что сегодня курс колеблется в районе 54 тугрика за один рубль, тогда как еще весной он был в полтора раза «крепче» по отношению к нашей валюте.
Часть бурятских мигрантов начинают свою адаптацию, поступив на платные языковые курсы, что дает возможность получения учебной визы. Востребованы монгольский, английский, корейский языки.
Другие, таких немного, пробуют найти нишу на рынке и заняться посредническим бизнесом, тем более что западное направление поставок импорта из-за санкции значительно просело.
По возврату уехавших из республики сегодня нет никакого решения или программы их возврата. Часть уехали за границу, надеясь найти работу или переучиться и осесть там навсегда. Прежде всего представители правящего сословия, которые могут финансово обеспечить отъезд семей своих родственников, их адаптацию там. Речь идет об уехавших семьях бурятских депутатов, чиновников и бизнесменов. Некоторые из них, по сведениям «Номер один», еще задолго до частичной мобилизации, сразу же после 24 февраля 2022 года, очень непатриотично начали свою «спецоперацию» по эвакуации в Израиль, Канаду, США и Таиланд.
Поскольку среди уехавших жителей Бурятии за границу было много IT-специалистов, возникает вопрос - получат ли они отсрочку, как ранее заявлялось на всех уровнях. Чтобы попытаться если не вернуть уехавшие «мозги», то хотя бы приостановить отток кадров.
- Пока решения на федеральном уровне нет, и поэтому повестки в Бурятии получают, например, даже топ-менеджеры и ключевые специалисты IT-отрасли, работающие в госбанках, - сообщил весьма информированный источник. Поэтому повторение миграционных волн не исключено.
История повторяется?
Будет ли сформирована в Монголии диаспора из жителей Бурятии, которая может остаться надолго в соседнем государстве? Как это произошло 100 лет назад, когда после начала Первой мировой войны, мобилизации, а затем Гражданской войны и коллективизации за границу в Монголию и Китай уехали тысячи жителей региона?
Известный публицист Александр Махачкеев считает, что предпосылки для этого есть, однако все будет зависеть от общей ситуации в стране.
- Около 10 тыс. бурят бежало в начале 20 века во Внутреннюю Монголию, притом что в Первую мировую войну их если и мобилизовывали, то лишь на тыловые работы, - говорит он. - Тогда было несколько сильных миграционных волн, но все они связаны с нехваткой земли, обвальным падением уровня жизни и кардинальным и одномоментным сломом традиционной жизни бурят, сейчас же этого нет.
Также, по словам Александра Махачкеева, пустить корни в Монголии сможет только небольшая часть эмигрантов, поскольку экономика соседней страны небольшая и не способна принять всех желающих.
- Большинство уехавших в Монголию использовали и используют соседнюю страну как транзитный пункт практически во все страны мира, в том числе в Израиль, Южную Корею и США, - говорит он.
Не удивительно, что, как неофициально сообщил «Номер один» работник пункта «Алтан-Булак», в минувшие выходные визуально поток выезжающих автомобилей из Монголии был лишь немного выше, чем в будние дни. Хотя, напомним, у большинства закончился безвизовый период пребывания в стране. Более того, молодые люди продолжают выезжать из России, используя пока еще открытые воздушные границы.
Фото: «Номер один»