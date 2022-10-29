Уехавшие в Монголию жители Бурятии пока не спешат возвращаться

В воскресенье закончился 30-дневный безвизовый срок пребывания для тысяч жителей Бурятии, которые после объявления о мобилизации 22 сентября уехали в Монголию. В основном это молодые мужчины, ранее работавшие в IT, сфере услуг, малом бизнесе, представители творческих профессий. Однако, несмотря на сложности в адаптации и дороговизне жизни в соседней стране, возвратилась только небольшая часть ранее уехавших.С начала прошлого века, когда физиолог Уолтер Кэннон описал реакции на стресс, ничего не изменилось. Когда человек сталкивается с тяжелым стрессом или опасностью, у него, независимо от воли, автоматически включается одна из трех реакций: бей, беги и замри.В 20-х числах сентября несколько тысяч молодых жителей Бурятии, бросив практически все, пошли по второму варианту - панически убежав в Монголию через автопереход «Кяхта - Алтан-Булак». Часть мигрирующих жителей Бурятии перевезли самолетами монгольской авиакомпании Hunnu Air, оперативно увеличившей частоту рейсов до пяти и резко поднявшей цены.Прошел месяц, и уже можно подводить итоги этому явлению. Ведь то, что происходит сегодня с эмиграцией, напрямую влияет на ситуацию в регионе, поскольку потери экономики от отъезда трудно подсчитать. Здесь и «утечка мозгов», и денег.Анализируя социальные сети уехавших в Монголию молодых людей, можно сделать вывод - первый этап адаптации к жизни в новой стране завершился. Несмотря на культурную близость соседней страны, большинство ни разу не было в Монголии. Тем не менее благодаря соцсетям и быстро формирующимся связям люди быстро решили проблему аренды и озаботились вопросами трудоустройства и учебы.Судя по объявлениям в эмигрантских группах в соцсетях, там востребованы работники в туризме, IT-сфере, мобильной связи, горнорудной промышленности и на стройках, а также во всех сферах «реального сектора». Причем часто без знания монгольского языка. Достаточно хорошего английского. Востребованы ветеринары и медики, но здесь нужно знание монгольского языка.Уровень зарплат, если переводить в рубли, во многих секторах немного ниже, чем в РФ. В основном из-за низкого курса монгольского тугрика к рублю и доллару. Напомним, что сегодня курс колеблется в районе 54 тугрика за один рубль, тогда как еще весной он был в полтора раза «крепче» по отношению к нашей валюте.Часть бурятских мигрантов начинают свою адаптацию, поступив на платные языковые курсы, что дает возможность получения учебной визы. Востребованы монгольский, английский, корейский языки.Другие, таких немного, пробуют найти нишу на рынке и заняться посредническим бизнесом, тем более что западное направление поставок импорта из-за санкции значительно просело.По возврату уехавших из республики сегодня нет никакого решения или программы их возврата. Часть уехали за границу, надеясь найти работу или переучиться и осесть там навсегда. Прежде всего представители правящего сословия, которые могут финансово обеспечить отъезд семей своих родственников, их адаптацию там. Речь идет об уехавших семьях бурятских депутатов, чиновников и бизнесменов. Некоторые из них, по сведениям «Номер один», еще задолго до частичной мобилизации, сразу же после 24 февраля 2022 года, очень непатриотично начали свою «спецоперацию» по эвакуации в Израиль, Канаду, США и Таиланд.Поскольку среди уехавших жителей Бурятии за границу было много IT-специалистов, возникает вопрос - получат ли они отсрочку, как ранее заявлялось на всех уровнях. Чтобы попытаться если не вернуть уехавшие «мозги», то хотя бы приостановить отток кадров.- Пока решения на федеральном уровне нет, и поэтому повестки в Бурятии получают, например, даже топ-менеджеры и ключевые специалисты IT-отрасли, работающие в госбанках, - сообщил весьма информированный источник. Поэтому повторение миграционных волн не исключено.Будет ли сформирована в Монголии диаспора из жителей Бурятии, которая может остаться надолго в соседнем государстве? Как это произошло 100 лет назад, когда после начала Первой мировой войны, мобилизации, а затем Гражданской войны и коллективизации за границу в Монголию и Китай уехали тысячи жителей региона?Известный публицист Александр Махачкеев считает, что предпосылки для этого есть, однако все будет зависеть от общей ситуации в стране.- Около 10 тыс. бурят бежало в начале 20 века во Внутреннюю Монголию, притом что в Первую мировую войну их если и мобилизовывали, то лишь на тыловые работы, - говорит он. - Тогда было несколько сильных миграционных волн, но все они связаны с нехваткой земли, обвальным падением уровня жизни и кардинальным и одномоментным сломом традиционной жизни бурят, сейчас же этого нет.Также, по словам Александра Махачкеева, пустить корни в Монголии сможет только небольшая часть эмигрантов, поскольку экономика соседней страны небольшая и не способна принять всех желающих.- Большинство уехавших в Монголию использовали и используют соседнюю страну как транзитный пункт практически во все страны мира, в том числе в Израиль, Южную Корею и США, - говорит он.Не удивительно, что, как неофициально сообщил «Номер один» работник пункта «Алтан-Булак», в минувшие выходные визуально поток выезжающих автомобилей из Монголии был лишь немного выше, чем в будние дни. Хотя, напомним, у большинства закончился безвизовый период пребывания в стране. Более того, молодые люди продолжают выезжать из России, используя пока еще открытые воздушные границы.Фото: «Номер один»