В очередной раз жители города поднимают проблему массовой обрезки деревьев. Они не понимают, почему после так называемой «омолодительной» рубки вместо пышных тополей остаются одни голые стволы, в то время как город и без того задыхается без чистого воздуха. В свою очередь, в администрации города уверяют, что все соответствующие работы происходят под их контролем и строго по закону.Улан-удэнка Александра Егорова подняла тревогу, когда увидела, во что превращается ее некогда зеленый двор. Она и до этого была возмущена тем, что наблюдала в городе, но никак не ожидала, что люди с топорами и пилами придут и к ней домой.- Я живу на бульваре Карла Маркса. У нас между 20 и 22 домами есть детская площадка. На ней были раскидистые, красивые деревья. А сейчас приехали и все обрубили. Эта та самая так называемая «обрезка», когда срубают все подчистую, оставляя лишь ствол, который потом замазывают чем-то зеленым или синим. Знаете, это уже не по-людски. Мы на БКМ и так задыхаемся от дыма с частного сектора. Поздней осенью и зимой выйти на улицу невозможно. Где обещанный чистый воздух? А тут еще допиливают последние деревья. Хотя БКМ всегда был таким зеленым островком в этом пыльном городе. Это какой-то экологический геноцид, – возмущена Александра.Попытка выяснить, что происходит, напоминала игру-бродилку. Женщину посылали из ведомства в ведомство и давали сбивчивые ответы.- Звоню в самое кошмарное ЖЭУ этого города, в шестое, - тишина. В КГХ, комитет городского хозяйства — не наш вопрос, звоните в администрацию. Звоню в Октябрьскую администрацию Улан-Удэ — те удивленно спрашивают, а что ж вы, звоните в КГХ. Но хоть заявление зарегистрировали.По словам Александры, в ЖЭУ, до которого она все-таки дозвонилась, ей сначала сообщили, что произвели омолаживающую обрезку с разрешения КГХ, но позже в интервью журналистам местного телеканала уже сообщили другую информацию.- В ЖЭУ мне сказали, что имеют разрешение КГХ и сделали омолаживающую обрезку. А позже, когда к ним обратились журналисты, тем сообщили, что сделали обрезку, потому что у них есть обращение от жильцов 22-го дома о том, что им якобы мешают деревья. Каким образом они им вдруг помешали? Росли не под окнами, а на детской площадке. Давали тень лавочкам, на которых сидели бабушки. Получается, по заявке любого жителя можно вот так безнаказанно вырезать деревья?Улан-удэнка и до этого случая не понимала, почему в городе зелени становится все меньше, а «омолаживающая рубка напоминает варварское кощунство над деревьями».- Это не омоложение, а мумификация. Кто вообще контролирует ситуацию с рубками у нас в городе? Зачем превращать Улан-Удэ в пустыню? И все это происходит в то время как город и без того задыхается от дыма из частного сектора. И не говорите, пожалуйста, про то, что, мол, зато есть высадки новых деревьев. Видела я, как на площади Революции бедные сосенки или елочки погибли в бычках и под палящим солнцем. Посадки делают с помпой, а потом редко когда ухаживают за саженцами и они просто умирают, - считает Александра.В своих соцсетях неравнодушная улан-удэнка выложила посты и фото детской площадки с голыми обрубками вместо деревьев. Комментарии от горожан посыпались со всех сторон. Как выяснилось, похожая ситуация есть и в других районах города.- Это повсеместная проблема. Весной после варварской обрезки деревьев воевала с комитетом городского хозяйства и ЖЭУ. Изучила от и до приказ Госстроя в пункте об обрезке деревьев. У нас рубят как попало и не соблюдают сроки обрезки. Все деревья уравнивают в конечную высоту до 4,5 метра, не оставляют ветки на два порядка. Жуть, конечно. Но отвоевала оставшееся дерево возле окна. Ответ КХГ был просто смешным: я им - про одно, они мне - про другое. По ГОСТу нельзя обрезать больше чем на 30 – 40% за раз.- Это по всему городу так, от парка Орешкова тоже одно название осталось.- У моих родителей под окнами росли клены. Мы их сами садили, когда въехали в этот дом. Сейчас подчистую спилили.- У нас в 41 квартале то же самое: уродуют деревья, росшие десятилетиями, а вместе с ними и весь город. Безобразие.- И ведь такое варварство происходит только в нашем городе, нигде больше такого нет. Какая-то методичная борьба с деревьями.- По Геологической такая же картина. Так жалко деревья, - пишут горожане.Тем временем в комитете городского хозяйства в ответе на наш запрос указано, что обрезка зеленых насаждений в городе происходит с ведома администрации города и с соблюдением всех правил и ГОСТов.Так, за пять дней до проведения обрезки юридические или физические лица обязаны уведомить комитет городского хозяйства о начале работ. После чего вырубка производится только при наличии разрешительных документов.«Вырубка зеленых насаждений на придомовых и прилегающих территориях многоквартирных жилых домов проводится организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, самостоятельно либо по договору с организациями, оказывающими услуги по содержанию и уходу за зелеными насаждениями. Вырубка производится только на основании порубочного билета. Для его получения заявитель представляет в комитет заявление. Перечень прилагаемых документов зависит от цели вырубки и регламентируется Постановлением Администрации г. Улан-Удэ № 49 от 12.04.2021 «Об утверждении порядка предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ», - пишет в ответе нашему изданию комитет городского хозяйства.При проведении обрезки учитывают требования Приказа Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».«Согласно данному приказу, омолаживающая обрезка - это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, образуют суховершинность. Хотим отметить, что срок службы тополей в городских условиях ограничен и составляет 40 - 50 лет, после чего дерево становится хрупким, может упасть, что опасно для жизни, здоровья горожан, а также для их имущества. В связи с этим необходимо проводить планомерную работу по обрезке, удалению старых, аварийных тополей и высадке новых деревьев и кустарников», - разъясняют в ведомстве.В случае подозрения на несоблюдение стандартов обрезки горожане могут обратиться в управление административного контроля - тел. 37-72-52, в отдел природопользования и охраны окружающей среды - тел. 23-39-15, отмечают в комитете городского хозяйства.Фото: «Номер один»