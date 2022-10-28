Общество 28.10.2022 в 16:23

В Бурятии учатся экипажи танков, сформированные из мобилизованных

Они ведут огневую подготовку, совершенствуют навыки  прицеливания и корректировки огня

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В Бурятии учатся экипажи танков, сформированные из мобилизованных
В Бурятии на полигоне Сосновый бор общевойсковой армии Восточного военного округа с танковыми экипажами, сформированными из мобилизованных военнослужащих, продолжают практические занятия по ведению огня из штатного вооружения танков, сообщили в пресс-службе ВВО.

Военнослужащие отрабатывают ведение огня с места и в движении по мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника. Помимо основного орудия, огневое поражение мишеней ведется и из дополнительного вооружения, в частности из танкового пулемета.

В ходе занятий мобилизованные военнослужащие совершенствуют навыки оперативной загрузки боекомплекта, прицеливания и корректировки огня. Все поставленные задачи выполняются со строгим соблюдением требований безопасности.

Экипажи учатся скоростному преодолению участка пересеченной местности

Кроме того, в Бурятии на танкодроме танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа с мобилизованными военнослужащими прошли занятия по управлению танками и боевыми машинами пехоты.

Во время тренировки, экипажи мобилизованных военнослужащих на танках Т-72Б и боевых машинах пехоты БМП-2 отработали оперативное занятие своих позиций на технике и скоростное преодоление участка пересеченной местности. Для создания обстановки, наиболее приближенной к реальной, на маршруте следования техники были расположены различные естественные и искусственные преграды, ограничивающие маневренность и видимость. Для создания условий ограниченной видимости использовались дымы и средства имитации.

В ходе занятий, военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, вспомнили основные технические характеристики техники, вооружение, особенности её силовых агрегатов и улучшили навыки управления.

… а также - отрабатывается тактика боя в городских условиях

Около Улан-Удэ на полигоне Дивизионный общевойсковой армии Восточного военного округа военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, отрабатывают тактику боя в городских условиях. Для выполнения задач мобилизованные военнослужащие при помощи современных топографических средств изучают местность, отмечают ее особенности и выделяют ориентиры. После подготовительных мероприятий военнослужащие проводят разведку и вносят коррективы в ранее полученную информацию.

При получении данных о характере обороны условного противника, наиболее удобных подходов к его позициям, наличии инженерных заграждений и укреплений военнослужащие вступают в учебный бой с условным противником.

Во время тренировки особое внимание уделяется элементам передвижения подразделений в условиях городской застройки и безопасному преодолению открытых участков местности с использованием техники и дымовых средств маскировки.

Для создания условий, наиболее приближенных к реальным, на территории полигона были сооружены строения, имитирующие городскую застройку.

Фото: function.mil.ru
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мобилизация тренировки Бурятия

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