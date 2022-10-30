В Бурятии раз за разом откладывается заседание комиссии, где должно быть рассмотрено «персональное дело» чиновника из Бичурского района

Раз за разом откладывается заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, на котором должно быть рассмотрено «персональное дело» начальника Управления образования Бичурского района Николая Иванова.Как ранее сообщалось, он организовал реализацию мясной продукции своего личного подсобного хозяйства подведомственным учреждениям – детским садам. Расчеты по актам закупа, естественно, проводились за счет бюджета. Если называть вещи своими именами, чиновник Иванов закупал мясо у владельца ЛПХ Иванова, то есть у самого себя, за казенные деньги.Кроме того, в открытых источниках публиковались данные о представлениях прокуратуры Бичурского района по поводу трудоустройства в образовательные учреждения лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления против здоровья и общественной нравственности.Причиной, по которой откладывается заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, стало продолжительное пребывание Николая Иванова на больничном.В советскую эпоху чиновники, случалось, «ложились на сохранение» - обследование или лечение с целью уклониться от принятия сложных решений или избежать ответственности за уже совершенные проступки.Источник, близкий к Минздраву, сообщил, что ведомство в курсе оформления больничного листа Иванову, и в связи с этим «имеются определенные вопросы». А также высказал мнение, что на районную медицину могло быть оказано воздействие со стороны кого-то из высокопоставленных земляков, давно обосновавшихся в кабинетах на площади Советов.Не связано ли это воздействие с тем, что близкий родственник руководителя районного здравоохранения, зарегистрировав ИП в мае этого года, уже успел попасть в одну из госпрограмм поддержки АПК? Хотя в республике почти половина соискателей, в том числе уже наработавших положительный опыт и финансовые результаты, не преодолела первого этапа конкурсного отбора…Похоже, далеко не все политики и чиновники уяснили принципиальную позицию руководства страны и главы Бурятии Алексея Цыденова: противостояние России коллективному Западу, его оголтелым санкциям, проведение СВО в Украине требуют наведения порядка во всей вертикали власти, включая пресечение головотяпства и коррупционных проявлений на местах. Покровительство и укрывательство «земляков да свояков» недопустимы в наше сложное время.Очередное заседание комиссии по вопросу о начальнике Бичурского РУО Николае Иванове назначено на завтра, 31 октября. Состоится ли оно?