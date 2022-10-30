Общество 30.10.2022 в 12:05

В Бурятии раз за разом откладывается заседание комиссии, где должно быть рассмотрено «персональное дело» чиновника из Бичурского района

Начальник районного управления образования Николай Иванов за казенные деньги закупал мясо сам у себя
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В Бурятии раз за разом откладывается заседание комиссии, где должно быть рассмотрено «персональное дело» чиновника из Бичурского района
Раз за разом откладывается заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, на котором должно быть рассмотрено «персональное дело» начальника Управления образования Бичурского района Николая Иванова. 

Как ранее сообщалось, он организовал реализацию мясной продукции своего личного подсобного хозяйства подведомственным учреждениям – детским садам. Расчеты по актам закупа, естественно, проводились за счет бюджета. Если называть вещи своими именами, чиновник Иванов закупал мясо у владельца ЛПХ Иванова, то есть у самого себя, за казенные деньги.

Кроме того, в открытых источниках публиковались данные о представлениях прокуратуры Бичурского района по поводу трудоустройства в образовательные учреждения лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления против здоровья и общественной нравственности.

Причиной, по которой откладывается заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, стало продолжительное пребывание Николая Иванова на больничном.

В советскую эпоху чиновники, случалось, «ложились на сохранение» - обследование или лечение с целью уклониться от принятия сложных решений или избежать ответственности за уже совершенные проступки.

Источник, близкий к Минздраву, сообщил, что ведомство в курсе оформления больничного листа Иванову, и в связи с этим «имеются определенные вопросы». А также  высказал мнение, что на районную медицину могло быть оказано воздействие со стороны кого-то из высокопоставленных земляков, давно обосновавшихся в кабинетах на площади Советов.

Не связано ли это воздействие  с тем, что близкий родственник руководителя районного здравоохранения, зарегистрировав ИП в мае этого года, уже успел попасть в одну из госпрограмм поддержки АПК? Хотя в республике почти половина соискателей, в том числе уже наработавших положительный опыт и финансовые результаты, не преодолела первого этапа конкурсного отбора…

Похоже, далеко не все политики и чиновники уяснили принципиальную позицию руководства страны и главы Бурятии Алексея Цыденова: противостояние России коллективному Западу, его оголтелым санкциям, проведение СВО в Украине требуют наведения порядка во всей вертикали власти, включая пресечение головотяпства и коррупционных проявлений на местах. Покровительство и укрывательство «земляков да свояков» недопустимы в наше сложное время.

Очередное заседание комиссии по вопросу о начальнике Бичурского РУО Николае Иванове назначено на завтра, 31 октября. Состоится ли оно? 

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