Общество 01.11.2022 в 11:16
Монголия подтвердила безъядерный статус
В Генеральной Ассамблее ООН одобрен проект соответствующей резолюции
Текст: Номер один
Первый комитет 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект резолюции «Международная безопасность Монголии и ее статус государства, свободного от ядерного оружия». Об этом сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Монголии.
«В этом году исполняется 30 лет с момента провозглашения Монголии государством, свободным от ядерного оружия. Этот статус Монголии, получивший признание на международном уровне, является важным шагом на пути к построению мира, свободного от ядерного оружия, а также реальным вкладом и усилиями нашей страны», - сказал постоянный представитель Монголии при ООН, посол В.Энхболд в своем выступлении, представивший проект резолюции на заседании Первого комитета.
Кроме того, постпред В.Энхболд подчеркнул важность Совместного заявления 2000 года и Совместной декларации 2012 года пяти ядерных государств в поддержку безъядерного статуса Монголии.
С 1998 года Генеральная Ассамблея ООН каждые два года обсуждает и утверждает резолюцию «Международная безопасность Монголии и ее статус государства, свободного от ядерного оружия». В общей сложности 46 стран присоединились в качестве соавторов этой резолюции, одобренной Первым комитетом 77-й сессии Генассамблеи ООН.
Фото: montsame.mn
«В этом году исполняется 30 лет с момента провозглашения Монголии государством, свободным от ядерного оружия. Этот статус Монголии, получивший признание на международном уровне, является важным шагом на пути к построению мира, свободного от ядерного оружия, а также реальным вкладом и усилиями нашей страны», - сказал постоянный представитель Монголии при ООН, посол В.Энхболд в своем выступлении, представивший проект резолюции на заседании Первого комитета.
Кроме того, постпред В.Энхболд подчеркнул важность Совместного заявления 2000 года и Совместной декларации 2012 года пяти ядерных государств в поддержку безъядерного статуса Монголии.
С 1998 года Генеральная Ассамблея ООН каждые два года обсуждает и утверждает резолюцию «Международная безопасность Монголии и ее статус государства, свободного от ядерного оружия». В общей сложности 46 стран присоединились в качестве соавторов этой резолюции, одобренной Первым комитетом 77-й сессии Генассамблеи ООН.
Фото: montsame.mn