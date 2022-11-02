Общество 02.11.2022 в 10:24

Семь авиамаршрутов из Бурятии будут субсидировать в следующем году

В их числе рейсы в Благовещенск, Иркутск, Кызыл, Южно-Сахалинск и Томск
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Текст: Константин Воронов
Семь авиамаршрутов из Бурятии будут субсидировать в следующем году
Росавиация утвердила список субсидированных маршрутов на следующий год. В Бурятии будет поддержано семь направлений: из Улан-Удэ в Благовещенск, Иркутск, Кызыл, Южно-Сахалинск и Томск, а также рейсы Нижнеангарск - Красноярск и Таксимо - Красноярск. Билеты по этим направлениям в течение всего года можно будет приобрести по специальному тарифу, сообщили в Минтрансе Бурятии.

На реализацию программы субсидирования региональных воздушных перевозок в 2023 году из федерального бюджета выделено 9 млрд рублей. 17 авиакомпаний приступят к реализации программы с 1 января 2023 года. В Бурятии рейсы по этой программе будут выполнять авиакомпании «ИрАэро», «КрасАвиа» и «Ред Вингс».

Три направления Бурятия будет софинансировать.

«Мы продолжаем работать над дальнейшим расширением маршрутной сети региональных авиаперевозок. Так, в 2023 году продолжится выполнение рейсов Улан-Удэ – Томск, Улан-Удэ - Кызыл и Нижнеангарск - Красноярск. Загрузка по ним составляет более 90%. Эти рейсы мы субсидируем из бюджета республики. Общая сумма финансирования трех маршрутов на следующий год составит более 15 млн рублей», - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Фото: «Номер один»
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авиация субсидии

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