Поезд Деда Мороза из Великого Устюга едет по БАМу

Передвижная резиденция Всероссийского Деда Мороза сделала остановку в четырех городах Иркутской области. Первыми главного зимнего волшебника 29 октября встречали жители Тайшета. Здесь состоялась большая праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которую посетили более 12 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ВСЖД.На вокзале Падунские Пороги города Братска праздничный состав принимал посетителей в течение шести часов. А для жителей Железногорска-Илимского и Усть-Кута было подготовлено яркое часовое представление.Передвижная резиденция отправилась дальше по БАМу. С праздничной программой 1 ноября она побывала в Северобайкальске, сегодня в Таксимо , а 3 ноября будет в Новой Чаре. Совершив путешествие по Дальнему Востоку и Забайкальскому краю, поезд Деда Мороза вновь вернется на Восточно-Сибирскую железную дорогу и посетит 15 ноября Улан-Удэ и Мысовую, 16 ноября Слюдянку и Иркутск, 18 ноября – Черемхово, Зиму и Нижнеудинск.Всего в маршруте сказочного поезда более 130 городов по всей стране.Везде, где делает остановку «Поезд Деда Мороза», посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В мероприятии могут принять участие все желающие. Для обладателей билетов запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и сладкие подарки.Фото: ВСЖД