Общество 02.11.2022 в 12:07

В школах Улан-Удэ расширили категорию льготников, которые будут питаться бесплатно

В них включены учащиеся, чьи семьи получают «путинские» выплаты
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Текст: Константин Воронов
В школах Улан-Удэ расширили категорию льготников, которые будут питаться бесплатно
По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в перечень льготных категорий обучающихся 5-11 классов, получающих горячее питание бесплатно, включены также дети из семей, получающих ежемесячную выплату в соответствии с Указом президента РФ от 31 марта 2022 № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющих детей». Соответствующее постановление уже подписано Игорем Шутенковым и вступило в силу.

- Раньше бесплатным горячим питанием обеспечивались ученики начальных классов и дети из льготных категорий семей. Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет предоставляется Отделением Пенсионного фонда РФ по Бурятии. Право на получение данной выплаты определяется с учетом нуждаемости. Семья, имеющая право на предоставление ежемесячной денежной выплаты, является малообеспеченной, - пояснили в Комитете по образованию.

Для подтверждения права получения бесплатного горячего питания по предлагаемой новой льготной категории необходимо будет предоставить документ, подтверждающий назначение меры социальной поддержки «Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет».

- Чтобы оформить бесплатное горячее питание, необязательно идти в Пенсионный фонд. Можно на сайте Госуслуг взять решение о назначении выплат, либо выписку из личного кабинета в электронном варианте. Распечатать, принести в школу и заполнить заявление, - сообщили в Комитете по образованию.

На сегодня в 5-11 классах бесплатным горячим питанием обеспечиваются 7 571 детей. Это дети из малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев и другие категории льготников.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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питание школьников льготы

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