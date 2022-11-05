Общество 05.11.2022 в 07:00

В Улан-Удэ набирают популярность киберспортивные арены

Как развивается эта сфера в нашем городе, разбирался «Номер один»
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Текст: Эржена Мансорунова
В Улан-Удэ набирают популярность киберспортивные арены
VIP-зал, кальян и целая ночь игр: в Улан-Удэ насчитывается свыше 30 современных компьютерных клубов, или, как их теперь называют, киберспортивных арен. «Номер один» решил поинтересоваться, как развивается эта сфера в нашем городе, чем отличаются компьютерные клубы 2000-х годов от современных. Как выяснилось, такие клубы не просто не теряют своей прежней популярности, но и набирают все больше посетителей.

Из хобби в профессию

Многие жители Бурятии с ностальгией вспоминают компьютерные клубы «нулевых». Правда в основном они ассоциируются с пыльными столами, еле работающими мониторами и огромным количеством подростков, жаждущих потратить карманные деньги на игры и прогулять ненавистные уроки в школе. Однако с возрастающей популярностью киберспортивной отрасли компьютерные клубы тоже пережили большие перемены. И неспроста - из простого хобби сегодня компьютерные игры стали серьезными соревнованиями, победители которых могут заработать неплохие деньги. Например, с 15 по 30 октября проходит Международный турнир The International 2022 по игре Dota 2 с призовым фондом в 17 млн долларов.

В Улан-Удэ компьютерные клубы давно переименовали в центры киберспорта. Одно из таких заведений находится в центре города, рядом с площадью Советов. Воскресным вечером у входа с яркой надписью курят несколько парней, обсуждая прошедшую игру. Позади них – слегка приоткрытая дверь, ведущая в цокольный этаж. Внутри помещения в нос ударяет запах кофе и еды. На ресепшене встречает молодой парень лет 18. Администратор объясняет, что посетителю необходимо зарегистрироваться, создать профиль и придумать пароль. Затем показывает меню: так, обычный посетитель теперь может выбрать разные тарифы - от одного часа до целой ночи. Причем  если час обходится в 60 рублей, то три часа - уже в 160 рублей, поэтому многие берут  «оптом». Игровая ночь в будние дни обойдется примерно в 250 рублей, в выходные  - чуть дороже. При этом, как в обычном кафе, здесь можно купить еду и напитки. Недалеко от стойки по-домашнему стоит вскипяченный чайник, к которому периодически подходят игроки с кружками.

Прохожу через зал в поисках свободного компьютера – в воскресный вечер заведение заполнено практически полностью. Сейчас здесь примерно 25 человек, в основном это мальчики-подростки. Встречаются и мужчины лет 35, и даже девочки, которые не хуже парней лихо кричат, когда в игре что-то идет не так. Интересен  факт - здесь есть как два общих зала, где компьютеры стоят в три ряда, так и специальные VIP-комнаты, куда в основном приходят компаниями взрослые улан-удэнцы, а некоторые даже со своей едой или  кальяном. 30-летний игрок Тимур, работающий программистом, рассказал, что пришел сюда, чтобы поиграть с друзьями и вспомнить былые годы.

- В компьютерный клуб мы ходим играть с друзьями,  одноклассниками или бывшими тиммейтами из команды по Dota 2, когда они приезжают в Улан-Удэ из других городов. Нам нравится вспомнить школьные и студенческие годы, провести вместе время, играя в Dota 2 или Counter-Strike. К тому же современные компьютерные клубы - это чистые и приятные заведения, где уже нет той атмосферы «нулевых», когда часто было грязно и пребывал странный контингент. Во многих местах, как, например, здесь, есть VIP-залы, и мы берем с собой кальян, а также немного пива. Кстати, когда  заходили в клуб, то часто видели посетителей нашего возраста и старше. Может, по утрам действительно  играют подростки, но в остальное время не так. Сам я раньше  играл на городских чемпионатах по игре Dota 2, но те времена давно прошли. Сейчас в основном предпочитаем  старые игры  тех времен, отдыхаем здесь от работы, - рассказывает Тимур.

Ночь в компьютерном клубе

В дальнем зале наконец-то найден свободный компьютер, рядом лежит чья-то забытая банка энергетика. Конечно, попытаться поработать на фоне постоянных выкриков и шуток – своеобразный опыт. Да и компьютер не рассчитан для рабочих процессов, на нем установлены только игры. Но ПК впечатляют – широкие игровые мониторы и клавиатуры с подсветкой. В углу рядом со мной отстраненно сидит девушка лет 25 в сером свитере. Как выяснилось, ее зовут Надежда и она не киберспортсмен, а SMM-специалист. Надежда поделилась, что открыла это место минувшим летом совершенно случайно и при забавных обстоятельствах.

- Моя работа связана с монтажом видео. Так вышло, что в июле у меня был дедлайн - я не успевала завершить проект и с работы освободилась очень поздно. Живу в микрорайоне Забайкальском, автобусы в это время уже не ходили, а такси обошлось бы очень дорого, да и ждать долго. Плюс я тогда отчетливо понимала, что в эту ночь не буду спать, мне нужно работать. И, немного подумав, решила, а почему бы не пойти в компьютерный клуб? Все-таки закрытое помещение, тепло, есть кресло, Интернет и компьютер – все, что нужно для работы. В общем, так я впервые попала сюда. Удивилась, что пространство оказалось довольно цивилизованным. В тот день в клубе ночью сидело много юношей, сначала немного переживала, но потом поняла, что до меня никому нет дела, все погружены в свою игру. Взяла тариф на всю ночь, обошлось примерно в 300 рублей,  погрузилась в кресло и начала работать. Всю ночь парень рядом со мной иногда громко ругался вслух и кричал в порыве эмоций из-за игры, но я знала, на что шла, да и наушники очень спасали. Страшно вообще не было. Позднее, примерно в шесть утра, отключили основной свет, народу поубавилось. Тогда я просто уютно разместилась в кресле и заснула. Помню, меня в восемь утра смешно разбудил администратор со словами: «Доброе утро, мадам!». «Мадам» проснулась, потянулась, проверила свои вещи, а потом надела кеды и побежала на работу. Проект сделать успела, - вспоминает Надежда.

Как отмечает Надежда, компьютерный клуб показался ей весьма уютным, и, если у кого-то возникла проблема, как у нее, что негде ночевать, провести здесь ночь не страшно, хоть и очень шумно.

Турниры с денежными призами

Позднее «Номер один» дал интервью event-менеджер улан-удэнской арены киберспорта Ultimate Аюр Лумбунов. Сейчас в Улан-Удэ кибер-арена Ultimate единственная, кто на регулярной основе проводит турниры по разным игровым дисциплинам. Как рассказал Аюр Лумбунов, история киберспортиного центра Ultimate началась в 2019 году. Сейчас их центр ориентирован на киберспортсменов, поэтому команда клуба приобрела весьма мощные ПК и мониторы с удобной периферией и т. д.

- Первый клуб в самом центре города открыл свои двери 30 августа 2019 года. И сразу же полюбился молодым ребятам нашего города. Второй клуб на улице Солнечной открылся через год и также достаточно быстро набрал популярность. А уже в феврале 2021 года  киберспортсмены, проживающие в районе 40-х кварталов, тоже получили возможность посостязаться в своих навыках, - рассказывает Аюр Лумбунов.

Как отмечает event-менеджер, главное отличие между компьютерными клубами и киберспортивными центрами в том, что центры ориентированы конкретно на аудиторию игроков и там нередко устраивают различные кибертурниры.

- Профессиональных киберспортсменов у нас в республике нет, в основном только любители или полупрофессионалы. К нам в клуб ходит очень много ребят, которые хорошо играют, они развиваются и хотят в будущем совместить свою жизнь с киберспортом. В городе есть много команд,  играющих не первый год. Вместе мы часто с ними видимся на турнирах, что проходят в клубе, а также многие из этих ребят тренируются у нас, - добавляет Аюр.

Как отмечает Аюр, их центр Ultimate вносит значимый вклад в развитие киберспорта Бурятии.

- Мы часто проводим турниры по разным дисциплинам, как на компьютерах, так и консолях. Знакомимся с игроками, уделяющими много времени играм и желающими  попасть в большой киберспорт. У нас очень много планов и идей, как помочь нашей республике еще больше развиваться в этой сфере. Конечно, события последних лет в мире не благоприятствуют этому, но, тем не менее, наша команда сотрудников Ultimate не останавливается и продолжает только развиваться, повышать уровень клубов и продвигать киберспорт в массы. В частности, у нас каждый месяц проходит по три-четыре турнира по таким играм, как: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2,  FIFA 23, Mortal kombat 11, Valorant. Масштаб соревнований обширный. В среднем в турнире участвует 30 - 40 человек. Ребята разных возрастов. Есть школьники, студенты и достаточно взрослые мужчины. Также и девушки не остаются в стороне, - отмечает Аюр Лумбунов.

Интересно, что в Улан-Удэ победители игр тоже получают ценные призы, в том числе и денежные.

- Но мы считаем, что главное - это положительные эмоции, интересное общение и возможность для молодых ребят преуспеть в этом перспективном направлении. Ведь это лучше, чем слоняться без дела, употреблять спиртные напитки и т. д. К слову, на данный момент своей команды от центра у нас нет. Раньше были, но в связи с коронавирусом и другими обстоятельствами мы прекратили свою работу на долгое время и команды распались. В дальнейшем мы все же планируем создавать и участвовать в турнирах за пределами нашего региона, - поделился планами event-менеджер улан-удэнской арены киберспорта Ultimate.

Фото: «Номер один»
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киберспорт

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