Общество 07.11.2022 в 11:33

В Бурятии в этом году введут в эксплуатацию 9 школ

Всего в республике сейчас строятся 17 школ
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии в этом году введут в эксплуатацию 9 школ
В Бурятии продолжается массовое строительство социальных объектов. На это выделены солидные средства. Так, на 17 возводимых школ в 2022 году было запланировано 6,5 млрд рублей.

Из 17 объектов 9 сдадут в эксплуатацию до конца этого года. Среди них школы в Сотниково, Иволгинске, Улан-Удэ, Курумкане и Орлике. В будущем году сдадут школы в Сосново-Озерском, Дутулуре и других населенных пунктах.

Когда в новых школах стартует учебный процесс, отдельно определит Минобразования Бурятии. Хотя, всем хотелось бы, чтобы уроки в школах, сданных в ноябре-декабре, начался уже после зимних каникул.

Гарантийный срок, который дают подрядчики, построившие школы, составляет 5 лет.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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