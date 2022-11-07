В Бурятии в этом году введут в эксплуатацию 9 школ

В Бурятии продолжается массовое строительство социальных объектов. На это выделены солидные средства. Так, на 17 возводимых школ в 2022 году было запланировано 6,5 млрд рублей.Из 17 объектов 9 сдадут в эксплуатацию до конца этого года. Среди них школы в Сотниково, Иволгинске, Улан-Удэ, Курумкане и Орлике. В будущем году сдадут школы в Сосново-Озерском, Дутулуре и других населенных пунктах.Когда в новых школах стартует учебный процесс, отдельно определит Минобразования Бурятии. Хотя, всем хотелось бы, чтобы уроки в школах, сданных в ноябре-декабре, начался уже после зимних каникул.Гарантийный срок, который дают подрядчики, построившие школы, составляет 5 лет.Фото: пресс-служба правительства Бурятии