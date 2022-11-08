Общество 08.11.2022 в 18:19

Избитого в Улан-Удэ школьника прооперировали в Москве

Московские медики провели школьнику реимплантацию зубов

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Текст: Лариса Ситник
Избитого в Улан-Удэ школьника прооперировали в Москве

Пятого ноября в Москве прооперировали ученика 32 школы – у мальчика взяли зубы с нижней челюсти и пересадили их на место выбитых передних. Сегодня вечером семья вылетает домой. Но в Москву нужно будет лететь еще дважды.

Напомним, в середине октября отец одного из шестиклассников избил одноклассника своего сына. Мужчина выбил ребенку два передних коренных зуба и нанес другие увечья. Дело уже передано в суд. Ситуацию до полного ее разрешения на свой контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина.

Мама избитого мальчика Намсалма Цыденова рассказывает, что на нижние зубы пока пocтaвили кoлeчки (ортодонтическое кольцо – прим.ред)

- Пoтoм нужно бyдeт делать имплaнты. Чepeз мecяц мы oбpaтнo пoeдeм в Mocквy на второй этап операции - реставрацию зубов, поставят импланты. Третий этап будет в январе, а швы снимать в Улан-Удэ будем. У нас в городе такие операции не делают. Мы сделали такую операцию потому что я хочу, чтобы мой сын полноценно жевал своими зубами, - говорит женщина.

Кроме того, ребенку нужно будет ставить брекеты, чтобы не появилась щель между зубами.

Также мама школьника говорит, что их дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову принять все возможные меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, к возобновлению предварительного следствия по уголовному делу и проведению объективного расследования.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

- Сын, как прилетим домой, пойдет в школу. Он туда не ходит с 12 октября. Учителя пошли на встречу, давали задания, он делал, фотографировал и отправлял, - говорит Намсалма Гурожаповна.

Сейчас семья продолжает сбор денег на продолжение лечения.

Мужчина, избивший мальчика, на связь с семьей не выходит – по словам Намсалмы, он ни разу не позвонил им, никакой помощи не оказывает.


Фото: unsplash.com

 

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