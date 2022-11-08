Подготовка празднования 100-летия Республики Бурятия столкнулась с нехваткой средств

В Бурятии впервые открыто заговорили о необходимости выделения дополнительного финансирования на подготовку и проведение мероприятий в честь 100-летия образования республики. Напомним, Бурят-Монгольская республика была образована 30 мая 1923 года. В тот день президиум ВЦИК постановил - «Объединить в одну Автономную Бурят-Монгольскую Советскую Социалистическую Республику автономные области бурят-монголов Сибири и Дальнего Востока с центром в городе Верхнеудинске».Крупную историческую дату планировалось широко отметить. Для региона – это центральное событие будущего года. Но уже сейчас ощущается нехватка финансирования.Данную проблему поднял в стенах парламента Бурятии профессор ВСГИК Сергей Добрынин, декан факультета искусств института, который выступил при обсуждении проекта республиканского бюджета на 2023 г. на публичных слушаниях.«Министерство культуры и сценарно-постановочная группа, участником которой я являюсь, подготовила предложения по основным мероприятиям этого празднования», - сообщил Сергей Добрынин собравшимся.Среди задуманного – масштабное музыкальное театрализованное представление на «Центральном» стадионе Улан-Удэ с охватом 10 тысяч зрителей. «Мы предложили рабочее название этого мероприятия «Бурятия. Вектор времени», где обыгрывается слово «век» и «вектор». Оно намечено на 30 мая 2023 года», - отметил профессор.Сценарий построен на художественном осмыслении истории республики разных периодов. Состоится шествие муниципальных районов, представителей разных национальных диаспор, делегаций регионов России, прозвучат поздравления официальных лиц, пройдут выступления творческих коллективов и т. д.Большое внимание уделяется разработке художественного оформления стадиона.«Но для этого действа необходим новый реквизит, костюмы, необходимы современные аудиовизуальные средства… Понятно, что 4,5 миллионов рублей, которые на это мероприятия выделены из федерального бюджета, будет недостаточно», - отметил он.Праздничных мероприятий будет много. Так, на площади Советов планируется провести большое шоу, театрализованный концерт для аудитории от 5 до 10 тысяч зрителей. Большую роль здесь отводят современным визуальным эффектам - 3D mapping и др.«По предварительным подсчетам, на подготовку и проведение основных культурно-массовых мероприятий, посвященных 100-летию республики, необходимо финансирование в размере 36 млн рублей на стадион и около 10 млн на площадь Советов», - отметил оратор.Откуда взять необходимые средства неясно.А ведь есть и иные юбилейные мероприятия, акции. На Арбате представят современное искусство – картины, скульптуры и т. д. с включением посетителей в действие вокруг этой выставки. Здесь надо дополнительно 2 млн рублей. На юбилей Бурятии намерены пригласить ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии России. Причем не только для выступления на главных мероприятиях, но и для гастролей. На это запрашивается 2,5 млн рублей.В числе ключевых мероприятий – празднования 100-летних юбилеев пяти сельских районов республики, самых первых созданных районов Бурят-Монголии. Это Баргузинский, Тункинский, Селенгинский, Хоринский и Кяхтинский районы. Своих ресурсов у этих муниципалитетов не хватает и им надо будет помогать. Необходимы дополнительно 2 млн рублей.Средств требует изготовление сувениров, в т. ч. VIP-подарков для высоких гостей, юбилейных медалей в честь 100-летия и т. д.Среди мероприятий, которые хотелось бы провести к юбилею, есть ремонт фасада музея истории Бурятии имени Хангалова с установкой памятной доски в честь последнего. И так далее. Но денег не хватает.Фото: «Номер один»