Еще один уголок семейного отдыха появился в Гусиноозерске

В конце прошлого года сквер «Юность» приобрёл новый вид. Работы длились порядка двух лет. Стоимость всего проекта составила 70 миллионов рублей. На этом благоустройство не закончилось. В этом году здесь приступили к обновлению прилегающей территории - бульвар, который носит одноименное название «Юность». Бюджет нового общественного пространства составил более 12 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас здесь завершают укладку плитки.





«Ещё пару лет назад здесь ничего не было. Сейчас же это одно из излюбленных мест горожан. Мы каждый вечер гуляем здесь с детьми», - рассказала жительница Гусиноозерска Марина.





«Гусиноозёрск участвует не только в проекте «1000 дворов», но и в других федеральных проектах. Так два года назад в рамках проекта «Формирование городской среды» город одержал победу во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. Это позволило городу Гусиноозёрск привлечь федеральные средства и создать для своих жителей такой необычный сквер. Хочу отметить, что Гусиноозерск в этом году вновь одержал победу в этом конкурсе. Теперь Гусиноозерск получит еще 85 миллионов рублей на благоустройство общественной территории», - сообщил заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Александр Маренич.





Строительство многофункционального сквера «Юность» проходило в одном из самых проходимых мест Гусиноозерска. Современное пространство вместило в себя много необычных игровых элементов, амфитеатр, комнату матери и ребенка, лавочки в виде гамаков и даже лекторий. Благоустройство современного сквера стало возможным благодаря победе Гусиноозерска во Всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».Отметим, что Гусиноозерск разработал дизайн-проект центрального парка под названием «Пространство 5 стихий». Это будет абсолютно новый объект с детской площадкой, инфоскамейками, кафе со смотровой площадкой, дорожками для скандинавской ходьбы и площадкой для тренировок собак. Проект по благоустройству будет реализован в 2023-2024 годах.