Общество 09.11.2022 в 16:18

Власти Улан-Удэ объявили о готовности к предстоящему снегопаду

Вся спецтехника готова для подсыпки и уборки дорог
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Текст: Константин Воронов
Власти Улан-Удэ объявили о готовности к предстоящему снегопаду
В Улан-Удэ вся спецтехника подготовлена для подсыпки и уборки дорог и тротуаров. Комбинат по благоустройству заранее определил места для базирования техники во всех трех районах, чтобы оперативно выезжать на уборку и подсыпку, минуя пробки. Под контроль взяты все объекты жизнеобеспечения, сообщили в Комитете городского хозяйства.

Напомним, по данным синоптиков, в ночь на 10 ноября в Улан-Удэ выпадет большое количество снега. Завтра утром и днем в столице Бурятии также ожидается снегопад.

– В условиях плохой видимости могут возникать аварии на дорогах. Поэтому необходимо усилить совместную работу с ГИБДД по взаимодействию в сложных метеоусловиях. Также отработать вопрос с ГИБДД по сопровождению нашей спецтехники в случае необходимости для оперативности выполняемых работ, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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