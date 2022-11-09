Власти Улан-Удэ объявили о готовности к предстоящему снегопаду

В Улан-Удэ вся спецтехника подготовлена для подсыпки и уборки дорог и тротуаров. Комбинат по благоустройству заранее определил места для базирования техники во всех трех районах, чтобы оперативно выезжать на уборку и подсыпку, минуя пробки. Под контроль взяты все объекты жизнеобеспечения, сообщили в Комитете городского хозяйства.Напомним, по данным синоптиков, в ночь на 10 ноября в Улан-Удэ выпадет большое количество снега. Завтра утром и днем в столице Бурятии также ожидается снегопад.– В условиях плохой видимости могут возникать аварии на дорогах. Поэтому необходимо усилить совместную работу с ГИБДД по взаимодействию в сложных метеоусловиях. Также отработать вопрос с ГИБДД по сопровождению нашей спецтехники в случае необходимости для оперативности выполняемых работ, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Фото: мэрия Улан-Удэ