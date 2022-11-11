Общество 11.11.2022 в 10:42

Житель Улан-Удэ отсудил у строителей более 370 тысяч рублей

Горожанин расторг договор с компанией, но деньги ему возвращать отказались
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ отсудил у строителей более 370 тысяч рублей
Октябрьский райсуда Улан-Удэ удовлетворил иск Роспотребнадзора Бурятии, поданный в интересах потребителя к ООО «Артстрой». С компании в пользу горожанина взыскано 372 тысячи рублей.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, поводом для обращения в суд стал факт неисполнения «Артстроем» договора строительного подряда. Между сторонами было достигнуто соглашение о расторжении договора и возврате денег. Однако компания не вернула потребителю средства в полном объеме. Тогда горожанин обратился в Роспотребнадзор за помощью в защите его нарушенных прав.

«В соответствии со ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» Управлением Роспотребнадзора в защиту прав потребителя подано исковое заявление. Решением суда с ООО «Артстрой» в пользу потребителя взыскано 372 тысяч рублей, из которых 367 тысяч – стоимость работ по договору, 5 тысяч – компенсация морального вреда. Решение суда в законную силу еще не вступило», - сообщили в ведомстве.

Фото: «Номер один»
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