Житель Улан-Удэ отсудил у строителей более 370 тысяч рублей

Октябрьский райсуда Улан-Удэ удовлетворил иск Роспотребнадзора Бурятии, поданный в интересах потребителя к ООО «Артстрой». С компании в пользу горожанина взыскано 372 тысячи рублей.Как рассказали в Роспотребнадзоре, поводом для обращения в суд стал факт неисполнения «Артстроем» договора строительного подряда. Между сторонами было достигнуто соглашение о расторжении договора и возврате денег. Однако компания не вернула потребителю средства в полном объеме. Тогда горожанин обратился в Роспотребнадзор за помощью в защите его нарушенных прав.«В соответствии со ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» Управлением Роспотребнадзора в защиту прав потребителя подано исковое заявление. Решением суда с ООО «Артстрой» в пользу потребителя взыскано 372 тысяч рублей, из которых 367 тысяч – стоимость работ по договору, 5 тысяч – компенсация морального вреда. Решение суда в законную силу еще не вступило», - сообщили в ведомстве.Фото: «Номер один»