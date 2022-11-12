Общество 12.11.2022 в 09:30

В Улан-Удэ продолжают строить сети водоснабжения

Сейчас работы ведутся в сотых кварталах, на Верхней Березовке и в левобережной части города

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ продолжают строить сети водоснабжения

Председатель комитета по строительству администрации г. Улан-Удэ Татьяна Матвеева на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Горсовета рассказала о том, как ведется работа по строительству сетей водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» и о планах на 2023-2024 гг.

Федеральный проект предусматривает строительство магистральных сетей водоснабжения, ввод их в эксплуатацию и передачу ресурсоснабжающей организации для подключения жилых домов и прочих объектов

Так, один из проектов водоснабжения реализуется в Юго-Западной части г. Улан-Удэ, там строится коммунальная инфраструктура. Работы планируется завершить в 2023 году. Работы выполняет ООО «Фортуна», стоимость работ оценивается в 458,2 млн руб.

- Все работы на объекте выполнены, трубопровод смонтирован, запущены повысительно-насосные станции. Сейчас идут испытания двух резервуаров, пока не выполнена засыпка резурвуаров и благоустройство территории. Наступает зима, поэтому переносим асфальтирование и озеленение на 2023 год, - сообщила Татьяна Матвеева.

Если в сотых кварталах все гладко, то со строительством сетей водоснабжения на Верхней Березовке возникли проблемы. Планировалось, что все работы завершатся к 1 декабря текущего года, однако до завершения пока далеко.

В проволочке виновата компания ООО «Бурятгеопроект», некачественно выполнившая геологические изыскания – фирма неверно определила категорию грунта. Сейчас администрация города судится с компанией, поскольку возмещать нанесенный ущерб добровольно в сумме 50 млн руб «Бурятгеопроект» отказался.

Администрации города пришлось вносить изменения в проектную документацию и получать экспертизу.

Также строительство сетей водоснабжения ведется в Левобережной части Улан-Удэ. Работы должны завершиться к декабрю 2023 года, на левобережные сети потратят 337,4 млн руб. Сейчас проложено 7 750 п.м. труб. (по проекту 18 400 п.м) и пробурено две скважины.

В 2023-2024 гг. сети водоснабжения планируется построить на 4 км. Спиртзаводской трассы, 130 мкр, по ул. Челюскина, Левитана, Самбуева, Чертенкова, а также в Заречном и Тулунже.

- Провести сети водоснабжения в мкр. Забайкальский не удалось по причине отсутствия желающих разработать проектно-сметную документацию с ТИМ-технологиями (технологии информационного моделирования). У нас в республике всего две организации, которые работают по тим-технологиям, они перегружены, поэтому на торги не выходят, - отметила Татьяна Матвеева.

Председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Горсовета Василий Цыремпилов, подводя итоги заседания, отметил, что есть проблемы с выполнением работ.

- С нарушителями ведется работа, исковые заявления оформлены. С учетом ошибок минстроем Бурятии приняты решения о переносе сроков исполнения объектов. Рассмотрели планы строительства сетей водоснабжения, подана заявка на четыре улицы, они хорошо подготовлены. Все работы будут завершены в намеченные сроки, - подытожил Василий Цыремпилов.

 
Фото: "Номер один"

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вода проект сети водоснабжения

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