Вопрос: «Впервые устроилась на работу. Сказали, что все сведения о трудовой деятельности теперь в электронном виде. Можно ли потребовать также записать сведения в обычную бумажную книжку?»

Елена Нимаевна Б., г. Улан-Удэ

Электронные трудовые книжки введены в России с 2020 года. Это сведения о трудовой деятельности, которые хранятся в ПФР в электронном виде.

Что важно знать:

1. С 2021 года при первом устройстве на работу заводится только электронная трудовая книжка, а бумажная — нет.

2. Сведения из электронной трудовой книжки можно получить у последнего работодателя, через личный кабинет на сайте ПФР, на Госуслугах, или в МФЦ.

3. При увольнении работник получает выписку со сведениями о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

4. При переходе на электронную трудовую книжку бумажная выдается работнику на руки. Ее нужно хранить, так как это источник сведений о работе до 2020 года.

5. При отказе от ведения бумажной трудовой книжки и переходе на электронный обратный переход не предусмотрен.

6. Для исправления ошибки в трудовой книжке необходимо обратиться лично в ПФР с подтверждающими документами.

7. Для предоставления электронной трудовой книжки новому работодателю необходимо распечатать сведения или подать в электронной форме с цифровой подписью. Данные из книжки можно скачать или отправить по электронной почте.