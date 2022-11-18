Общество 18.11.2022 в 10:00

Компенсация за детские кружки и секции

Условия получения
A- A+
Текст: Номер один
Компенсация за детские кружки и секции
Pixabay

Вопрос: «Есть ли услуга получения компенсации (либо налогового вычета) за детские кружки и секции в нашем регионе? Если есть, то какие условия существуют для ее получения?» 

Ольга Н., г. Улан-Удэ

Отвечает Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ:

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ вычет на обучение предоставляется при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает статус учебного заведения, а также при подаче налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы за обучение.

Право на получение социального налогового вычета имеет родитель (законный представитель), который согласно документам, оплачивает обучение. Претендовать на возврат налога может любой из родителей ребёнка, но только один. Он должен быть резидентом РФ, платить подоходный налог и оплачивать из своих денег очные занятия ребёнка или подопечного до 24 лет. Вернуть можно 13% от всех потраченных за год денег на кружки, секции и др.

Для получения вычета необходимы документы: налоговая декларация 3-НДФЛ; справка о доходах 2-НДФЛ; копия свидетельства о рождении ребёнка; копия договора с образовательным учреждением, в котором указана форма обучения; лицензия образовательного учреждения; чеки, подтверждающие оплату обучения, и их копии.

Документы вместе с заявлением нужно подать в налоговый орган. Кроме того, оформить вычет можно через работодателя.

За более подробной информацией о получении налогового вычета можно обратиться в налоговый орган.

Теги
справбюро

Все новости

Два пожилых водителя пострадали в Бурятии в ДТП
18.11.2022 в 10:09
Компенсация за детские кружки и секции
18.11.2022 в 10:00
В Улан-Удэ задумались о повышении зарплат рабочим на муниципальных предприятиях
18.11.2022 в 09:45
В Бурятии на границе с Монголией задержали ящериц без документов
18.11.2022 в 09:27
Депутаты Горсовета Улан-Удэ призвали бюджетные учреждения искать способы заработка
18.11.2022 в 09:17
МЭС установит более 24 тыс птицезащитных устройств на сибирских ЛЭП
18.11.2022 в 07:00
В Бурятии выплату от региона получили 95% мобилизованных
18.11.2022 в 06:30
Депутат «наехал» на бакланов
18.11.2022 в 06:00
Бурятия вошла в тройку лидеров по турпотоку в ДФО
18.11.2022 в 00:13
Цирк соединяет сердца
17.11.2022 в 20:23
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 ноября

Читайте также
Два пожилых водителя пострадали в Бурятии в ДТП
Иномарка врезалась в стоящий УАЗ, чей шофер копошился под машиной
18.11.2022 в 10:09
В Улан-Удэ задумались о повышении зарплат рабочим на муниципальных предприятиях

Сейчас средняя заработная плата рабочих составляет 20 тысяч рублей

18.11.2022 в 09:45
В Бурятии на границе с Монголией задержали ящериц без документов
Пресмыкающихся вернули в Россию для соблюдения ветеринарных формальностей

18.11.2022 в 09:27
Депутаты Горсовета Улан-Удэ призвали бюджетные учреждения искать способы заработка
Предприятия городского хозяйства могут пополнить бюджет дополнительными видами услуг
18.11.2022 в 09:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru