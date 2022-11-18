Компенсация за детские кружки и секции

Вопрос: «Есть ли услуга получения компенсации (либо налогового вычета) за детские кружки и секции в нашем регионе? Если есть, то какие условия существуют для ее получения?»

Ольга Н., г. Улан-Удэ

Отвечает Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ:

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ вычет на обучение предоставляется при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает статус учебного заведения, а также при подаче налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы за обучение.

Право на получение социального налогового вычета имеет родитель (законный представитель), который согласно документам, оплачивает обучение. Претендовать на возврат налога может любой из родителей ребёнка, но только один. Он должен быть резидентом РФ, платить подоходный налог и оплачивать из своих денег очные занятия ребёнка или подопечного до 24 лет. Вернуть можно 13% от всех потраченных за год денег на кружки, секции и др.

Для получения вычета необходимы документы: налоговая декларация 3-НДФЛ; справка о доходах 2-НДФЛ; копия свидетельства о рождении ребёнка; копия договора с образовательным учреждением, в котором указана форма обучения; лицензия образовательного учреждения; чеки, подтверждающие оплату обучения, и их копии.

Документы вместе с заявлением нужно подать в налоговый орган. Кроме того, оформить вычет можно через работодателя.

За более подробной информацией о получении налогового вычета можно обратиться в налоговый орган.