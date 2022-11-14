Общество 14.11.2022 в 13:04
В Улан-Удэ не могут убрать рыбаков с затона судостроительного завода
Люди рыбачат на неокрепшем тонком льду, но рычагов воздействия на них нет
Текст: Петр Санжиев
Поисково-спасательная служба Улан-Удэнского управления по ЧС предупреждает горожан об опасности тонкого осеннего льда, под который можно провалиться. Для предупреждения граждан уже установлены 15 знаков, гласящих о запрете выезда на лед. Места потенциальных съездов также перегораживают бетонными изделиями, но особо упертые ухитряются их объезжать.
Самыми опасными спасатели называют «ледовые» места пересечения водоемов на Левом берегу, у Поселья, на станции Дивизионной, в микрорайонах Восточный и Лазо. Особо опасные места патрулируют.
В затоне у судостроительногозавода активно предупреждают рыбаков. С ними ведут профилактические беседы, раздают памятки о безопасном поведении на водоемах. Однако юридических методов воздействия на них нет.
Официальная ледовая переправа в столице Бурятии традиционно одна - в микрорайоне Мостовой. Там она обустраивается ежегодно. Это необходимо для местных жителей. Но на это уходят деньги - содержание, выпуск осетра за нанесение ущерба природе. В других местах города резона делать ледовые переправы нет - там существует неплохая сеть дорог и мостов, посредством которых и следует перебираться зимой через замерзшие реки.
Напомним, безопасной толщиной льда для человека считается толщина не менее 7 см. Для не очень тяжелой техники, транспорта - минимум 20 см.
Фото: unsplash.com
Самыми опасными спасатели называют «ледовые» места пересечения водоемов на Левом берегу, у Поселья, на станции Дивизионной, в микрорайонах Восточный и Лазо. Особо опасные места патрулируют.
В затоне у судостроительногозавода активно предупреждают рыбаков. С ними ведут профилактические беседы, раздают памятки о безопасном поведении на водоемах. Однако юридических методов воздействия на них нет.
Официальная ледовая переправа в столице Бурятии традиционно одна - в микрорайоне Мостовой. Там она обустраивается ежегодно. Это необходимо для местных жителей. Но на это уходят деньги - содержание, выпуск осетра за нанесение ущерба природе. В других местах города резона делать ледовые переправы нет - там существует неплохая сеть дорог и мостов, посредством которых и следует перебираться зимой через замерзшие реки.
Напомним, безопасной толщиной льда для человека считается толщина не менее 7 см. Для не очень тяжелой техники, транспорта - минимум 20 см.
Фото: unsplash.com
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