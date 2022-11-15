В Бурятии 74-летний сельский ревнивец зарезал 73-летнего мнимого соперника

В Бурятии днем в одном из домов села Корсаково обнаружено тело 73-летнего мужчины с колото-резаными ранениями бедра. По подозрению в совершении преступления задержан 74-летний односельчанин покойного. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.В ходе проведенного допроса мужчина отрицал причастность к убийству. Однако в период, когда было совершено преступление, его видели возле дома потерпевшего, а в жилище у его близкого родственника был обнаружен нож со следами крови. Эти и другие собранные в ходе первоначальных следственных действий доказательства послужили основанием для предъявления пенсионеру обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.По версии следствия, 12 ноября с утра обвиняемый у себя дома употреблял спиртные напитки, а ближе к полудню, взяв с собой охотничий нож, пошел искать супругу, которая незадолго до этого ушла в неизвестном направлении. Проходя по одной из улиц, пенсионер увидел, как из дома одинокого пожилого односельчанина выходит женщина, которую он из-за плохого зрения принял за супругу.Ревнивый пьяный пенсионер решил разобраться с предполагаемым соперником, зашел в дом, откуда вышла женщина, напал с ножом на хозяина, нанес ему два удара клинком в бедро, после чего скрылся с места происшествия. На крики потерпевшего прибежали соседи, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Однако до приезда врачей от полученных повреждений, сопровождавшихся обильным кровотечением, мужчина скончался.Ведется следствие.Фото: buryatia.sledcom.ru