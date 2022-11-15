Общество 15.11.2022 в 13:22

В Питере задержан иностранец, обвиняемый в изнасиловании в Чите

Преступления против половой свободы совершались 14 лет тому назад
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Текст: Номер один
В Питере задержан иностранец, обвиняемый в изнасиловании в Чите
Забайкальские следователи совместно с сотрудниками полиции установили местонахождение и задержали иностранного гражданина, обвиняемого в «изнасиловании, совершённом группой лиц по предварительному сговору», а также в «насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, в 2008 году двое мужчин в Центральном районе Читы избили и изнасиловали женщину, а также совершили в ее отношении насильственные действия сексуального характера, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.

В ходе работы по уголовному делу один из злоумышленников был задержан по «горячим следам», ему было предъявлено обвинение, приговором суда он осужден к длительному сроку тюремного заключения. Второй обвиняемый скрылся за пределами страны сразу после совершенного преступления.

Работа по раскрытию преступлений прошлых лет – одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета России, следователи не прекращают работу по таким преступлениям. С уголовными делами о ранее совершенных нераскрытых преступлениях постоянно работают следователи-криминалисты. По ним изучаются все обстоятельства совершенных преступлений, анализируются собранные доказательства, в том числе, вещественные. Назначаются экспертные исследования с использованием современных достижений науки.

По этому уголовному делу следователи закрепили имеющиеся доказательства причастности 43-летнего иностранного гражданина к совершенному преступлению. Ему заочно предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, злоумышленник объявлен в розыск.

Обвиняемый задержан сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге. Сегодня забайкальские следователи приступят к работе с обвиняемым. Он будет этапирован в Читу, где с ним проведут следственные действия, необходимые для завершения расследования и направления уголовного дела в суд.

Фото: СКР
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преступность изнасилование задержание

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