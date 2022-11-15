Время проверить организм

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, при котором происходит сбой обменных процессов, оно считается самым распространенным эндокринологическим заболеванием в мире. О том, как сахар влияет на наш организм, почему так важно контролировать его уровень в крови, кто входит в группу риска, мы обсудим с заведующей Республиканским эндокринологическим центром ГАУЗ «РКБ им. Семашко», главным внештатным эндокринологом Минздрава Республики Бурятия, кандидатом медицинских наук, заслуженным врачом РБ Даримой Нимаевой.— Да, самоконтроль сахара крови человеку с сахарным диабетом нужен, потому что ощутить, какой у него сахар в крови, человек не может.Коварство этой болезни в том, что сам по себе диабет чаще всего, как говорится, «не болит и не кричит». То есть человек долгое время может не ощущать никакого дискомфорта в своем организме. Уровень сахара в крови 10–15 ммоль/л, а порой даже 20–25 ммоль/л человек может и не ощущать, если он долго жил с таким сахаром в крови и привык.Однако высокий уровень сахара в крови закупоривает кровеносные сосуды и в итоге, в один «непрекрасный» день человек не может встать с кровати, потому что развился инсульт или инфаркт, или гангрена с ампутацией, или почечная недостаточность, или потеря зрения.— Сахарный диабет — это хроническое эндокринное заболевание, связанное с нарушением работы гормона инсулин в организме человека. Если гормона инсулин в организме нет совсем, то говорят о сахарном диабете 1-­го типа — таких больных в нашей республике около 1000 взрослых и больше 200 детей. Лечение этой болезни — заместительная терапия инсулином в инъекциях. Профилактику этого типа диабета пока сделать невозможно.Сегодня медики бьют тревогу по поводу другого типа сахарного диабета — 2-­го типа, который появляется у полных людей. Этот диабет связан с тем, что организм вначале плохо чувствует свой инсулин из­-за лишнего веса, а спустя годы выработка этого важного гормона снижается и человек тоже нуждается в заместительной терапии инсулином.— Смертельным может быть и очень высокий сахар в крови, и очень низкий. И то, и другое — плохо для организма. Все люди разные. Кому­-то при сахаре 25 ммоль/л — смертельно плохо, а кто­-то, как я уже говорила, спокойно живет с таким сахаром и не чувствует его. Назначение инсулина — процесс очень индивидуальный. Все зависит от конкретной клинической ситуации.— Сахар, а правильнее, глюкоза, это как бензин для машины, это энергия для клеток организма. Это не тот сахар, который понятен обывателю, типа сахар­рафинад. Глюкоза содержится абсолютно во всех продуктах, кроме воды. Без глюкозы организм долго протянуть не может. Но когда у человека с диабетом глюкоза в крови выше его целевого норматива, закупориваются кровеносные сосуды, что и приводит к тяжелым осложнениям.— Сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание, похудание при хорошем аппетите. Это классические симптомы сахарного диабета. Чаще так резко начинается диабет 1-­го типа, когда резко погибли клетки, выпускающие инсулин.Но проблема в том, что в мире катастрофически растет сахарный диабет 2-­го типа, который появляется на фоне лишнего веса и симптомов может никаких не быть.Сахарный диабет 1-­го типа пока предупредить невозможно, но таких пациентов значительно меньше. Катастрофически же увеличивается сахарный диабет 2­-го типа на фоне лишних килограммов. И это заболевание можно предупредить очень просто — иметь нормальный вес, равный примерно: рост — минус 100.Поздняя диагностика СД — увеличивает сердечно­сосудистую смертность, а лечение осложнений СД дорого обходится и самому пациенту, и его семье.• Возраст ≥ 45 лет.• Избыточная масса тела и ожирение (ИМТ ≥ 25 кг/м2).• Семейный анамнез СД (родители или сибсы с СД 2).• Привычно низкая физическая активность.• Нарушенная гликемия натощак или нарушенная толерантность к глюкозе в анамнезе.• Гестационный СД или рождение крупного плода.• Артериальная гипертензия (≥ 140/90 мм рт. ст. или медикаментозная антигипертензивная терапия).• Холестерин ЛВП ≤ 0,9 ммоль/л и/или уровень триглицеридов ≥ 2,82 ммоль/л.• Синдром поликистозных яичников.• Наличие сердечно­сосудистых заболеваний.— Любое хроническое заболевание требует определенного режима. И при сахарном диабете тоже.Нужно соблюдать правильное рациональное питание, научиться считать свой инсулин (если назначен), знать, как себя вести при физической нагрузке и т. д. Этому можно обучиться в «Школах для больных сахарным диабетом», которые имеются в тех поликлиниках, где есть штатный врач эндокринолог. Есть бесплатный сайт Российской диабетической ассоциации с понятными материалами для пациентов: Диабетовед.ру.— Каждый год в республике прибавляется около 3 тыс. новых пациентов с сахарным диабетом за счет диабета 2-­го типа. Десять лет назад в нашей республике было зарегистрировано 17 тыс. больных сахарным диабетом, а сегодня — 36,5 тыс.!В целом ученые говорят, что в России больных диабетом — 5,4% от взрослого населения, а с преддиабетом — около 20%. Таким образом, четверть взрослого населения имеет то или иное нарушение углеводного обмена.И, согласно этим данным, в нашей республике еще как минимум 6–8 тыс. человек уже носят в себе это заболевание, но о своем диагнозе не знают, а около 140 тыс. граждан имеют преддиабет и тоже не догадываются об этом, продолжая есть все подряд.— Нужно сдать анализ крови на сахар (глюкозу). Можно сдать в поликлинике по месту жительства. Также можно пройти бесплатное комплексное обследование организма, которое включает в себя анализ крови на сахар в Центрах здоровья.Записаться на прием и узнать более подробную информацию об обследовании можнопоБеседовала