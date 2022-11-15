Общество 15.11.2022 в 17:18

Время проверить организм

Всемирный день борьбы с диабетом отмечался 14 ноября

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Текст: Ольга Лазарева
Время проверить организм
Сахарный диабет — это хроническое заболевание, при котором происходит сбой обменных процессов, оно считается самым распространенным эндокринологическим заболеванием в мире. О том, как сахар влияет на наш организм, почему так важно контролировать его уровень в крови, кто входит в группу риска, мы обсудим с заведующей Республиканским эндокринологическим центром ГАУЗ «РКБ им. Семашко», главным внештатным эндокринологом Минздрава Республики Бурятия, кандидатом медицинских наук, заслуженным врачом РБ Даримой Нимаевой.

— Дарима Эдуардовна, нужно ли контролировать уровень сахара в крови? Что будет, если этого не делать? Какие последствия могут быть и почему?

— Да, самоконтроль сахара крови человеку с сахарным диабетом нужен, потому что ощутить, какой у него сахар в крови, человек не может.
Коварство этой болезни в том, что сам по себе диабет чаще всего, как говорится, «не болит и не кричит». То есть человек долгое время может не ощущать никакого дискомфорта в своем организме. Уровень сахара в крови 10–15 ммоль/л, а порой даже 20–25 ммоль/л человек может и не ощущать, если он долго жил с таким сахаром в крови и привык. 

Однако высокий уровень сахара в крови закупоривает кровеносные сосуды и в итоге, в один «непрекрасный» день человек не может встать с кровати, потому что развился инсульт или инфаркт, или гангрена с ампутацией, или почечная недостаточность, или потеря зрения.

— Каковы причины повышения уровня сахара в крови?

— Сахарный диабет — это хроническое эндокринное заболевание, связанное с нарушением работы гормона инсулин в организме человека. Если гормона инсулин в организме нет совсем, то говорят о сахарном диабете 1-­го типа — таких больных в нашей республике около 1000 взрослых и больше 200 детей. Лечение этой болезни — заместительная терапия инсулином в инъекциях. Профилактику этого типа диабета пока сделать невозможно.

Сегодня медики бьют тревогу по поводу другого типа сахарного диабета — 2-­го типа, который появляется у полных людей. Этот диабет связан с тем, что организм вначале плохо чувствует свой инсулин из­-за лишнего веса, а спустя годы выработка этого важного гормона снижается и человек тоже нуждается в заместительной терапии инсулином.

— Каков критический, смертельный показатель уровня сахара? При каких показателях уже назначают инсулин?

— Смертельным может быть и очень высокий сахар в крови, и очень низкий. И то, и другое — плохо для организма. Все люди разные. Кому­-то при сахаре 25 ммоль/л — смертельно плохо, а кто­-то, как я уже говорила, спокойно живет с таким сахаром и не чувствует его. Назначение инсулина — процесс очень индивидуальный. Все зависит от конкретной клинической ситуации.

— Дарима Эдуардовна, как сахар в крови влияет на организм человека? Если сахар так вреден, можно ли обойтись совсем без него?

— Сахар, а правильнее, глюкоза, это как бензин для машины, это энергия для клеток организма. Это не тот сахар, который понятен обывателю, типа сахар­рафинад. Глюкоза содержится абсолютно во всех продуктах, кроме воды. Без глюкозы организм долго протянуть не может. Но когда у человека с диабетом глюкоза в крови выше его целевого норматива, закупориваются кровеносные сосуды, что и приводит к тяжелым осложнениям.

— Есть ли какие-то тревожные симптомы, на которые стоит обратить внимание? Почему легче предупредить сахарный диабет, чем его лечить?

— Сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание, похудание при хорошем аппетите. Это классические симптомы сахарного диабета. Чаще так резко начинается диабет 1-­го типа, когда резко погибли клетки, выпускающие инсулин.Но проблема в том, что в мире катастрофически растет сахарный диабет 2-­го типа, который появляется на фоне лишнего веса и симптомов может никаких не быть.

Сахарный диабет 1-­го типа пока предупредить невозможно, но таких пациентов значительно меньше. Катастрофически же увеличивается сахарный диабет 2­-го типа на фоне лишних килограммов. И это заболевание можно предупредить очень просто — иметь нормальный вес, равный примерно: рост — минус 100.

Поздняя диагностика СД — увеличивает сердечно­сосудистую смертность, а лечение осложнений СД дорого обходится и самому пациенту, и его семье.

— Какие есть группы риска для этого заболевания?

• Возраст ≥ 45 лет.
• Избыточная масса тела и ожирение (ИМТ ≥ 25 кг/м2).
• Семейный анамнез СД (родители или сибсы с СД 2).
• Привычно низкая физическая активность.
• Нарушенная гликемия натощак или нарушенная толерантность к глюкозе в анамнезе.
• Гестационный СД или рождение крупного плода.
• Артериальная гипертензия (≥ 140/90 мм рт. ст. или медикаментозная антигипертензивная терапия).
• Холестерин ЛВП ≤ 0,9 ммоль/л и/или уровень триглицеридов ≥ 2,82 ммоль/л.
• Синдром поликистозных яичников.
• Наличие сердечно­сосудистых заболеваний.

— В каком режиме вынуждены жить больные диабетом?

— Любое хроническое заболевание требует определенного режима. И при сахарном диабете тоже.Нужно соблюдать правильное рациональное питание, научиться считать свой инсулин (если назначен), знать, как себя вести при физической нагрузке и т. д. Этому можно обучиться в «Школах для больных сахарным диабетом», которые имеются в тех поликлиниках, где есть штатный врач эндокринолог. Есть бесплатный сайт Российской диабетической ассоциации с понятными материалами для пациентов: Диабетовед.ру.

— Есть ли статистические данные по заболевшим в Бурятии или Улан­Удэ? Идет ли рост числа заболевших или, на­оборот, спад. С чем, на ваш взгляд, это связано (этот рост или спад)?

— Каждый год в республике прибавляется около 3 тыс. новых пациентов с сахарным диабетом за счет диабета 2-­го типа. Десять лет назад в нашей республике было зарегистрировано 17 тыс. больных сахарным диабетом, а сегодня — 36,5 тыс.!

В целом ученые говорят, что в России больных диабетом — 5,4% от взрослого населения, а с преддиабетом — около 20%. Таким образом, четверть взрослого населения имеет то или иное нарушение углеводного обмена.

И, согласно этим данным, в нашей республике еще как минимум 6–8 тыс. человек уже носят в себе это заболевание, но о своем диагнозе не знают, а около 140 тыс. граждан имеют преддиабет и тоже не догадываются об этом, продолжая есть все подряд.

— Как проверить уровень сахара в крови, какие нужно сдать анализы. Где в Улан­Удэ это можно сделать бесплатно?

— Нужно сдать анализ крови на сахар (глюкозу). Можно сдать в поликлинике по месту жительства. Также можно пройти бесплатное комплексное обследование организма, которое включает в себя анализ крови на сахар в Центрах здоровья.

Записаться на прием и узнать более подробную информацию об обследовании можно
по тел. 377–300 (доб. 1) ул. Жердева, 100 и (доб. 2) ул. Советская, 32 б.

Беседовала Ольга Лазарева.
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здравоохранение диабет дата

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