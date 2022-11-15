Общество 15.11.2022 в 17:18
Время проверить организм
Всемирный день борьбы с диабетом отмечался 14 ноября
Текст: Ольга Лазарева
Сахарный диабет — это хроническое заболевание, при котором происходит сбой обменных процессов, оно считается самым распространенным эндокринологическим заболеванием в мире. О том, как сахар влияет на наш организм, почему так важно контролировать его уровень в крови, кто входит в группу риска, мы обсудим с заведующей Республиканским эндокринологическим центром ГАУЗ «РКБ им. Семашко», главным внештатным эндокринологом Минздрава Республики Бурятия, кандидатом медицинских наук, заслуженным врачом РБ Даримой Нимаевой.
— Дарима Эдуардовна, нужно ли контролировать уровень сахара в крови? Что будет, если этого не делать? Какие последствия могут быть и почему?
— Да, самоконтроль сахара крови человеку с сахарным диабетом нужен, потому что ощутить, какой у него сахар в крови, человек не может.
Коварство этой болезни в том, что сам по себе диабет чаще всего, как говорится, «не болит и не кричит». То есть человек долгое время может не ощущать никакого дискомфорта в своем организме. Уровень сахара в крови 10–15 ммоль/л, а порой даже 20–25 ммоль/л человек может и не ощущать, если он долго жил с таким сахаром в крови и привык.
Однако высокий уровень сахара в крови закупоривает кровеносные сосуды и в итоге, в один «непрекрасный» день человек не может встать с кровати, потому что развился инсульт или инфаркт, или гангрена с ампутацией, или почечная недостаточность, или потеря зрения.
— Каковы причины повышения уровня сахара в крови?
— Сахарный диабет — это хроническое эндокринное заболевание, связанное с нарушением работы гормона инсулин в организме человека. Если гормона инсулин в организме нет совсем, то говорят о сахарном диабете 1-го типа — таких больных в нашей республике около 1000 взрослых и больше 200 детей. Лечение этой болезни — заместительная терапия инсулином в инъекциях. Профилактику этого типа диабета пока сделать невозможно.
Сегодня медики бьют тревогу по поводу другого типа сахарного диабета — 2-го типа, который появляется у полных людей. Этот диабет связан с тем, что организм вначале плохо чувствует свой инсулин из-за лишнего веса, а спустя годы выработка этого важного гормона снижается и человек тоже нуждается в заместительной терапии инсулином.
— Каков критический, смертельный показатель уровня сахара? При каких показателях уже назначают инсулин?
— Смертельным может быть и очень высокий сахар в крови, и очень низкий. И то, и другое — плохо для организма. Все люди разные. Кому-то при сахаре 25 ммоль/л — смертельно плохо, а кто-то, как я уже говорила, спокойно живет с таким сахаром и не чувствует его. Назначение инсулина — процесс очень индивидуальный. Все зависит от конкретной клинической ситуации.
— Дарима Эдуардовна, как сахар в крови влияет на организм человека? Если сахар так вреден, можно ли обойтись совсем без него?
— Сахар, а правильнее, глюкоза, это как бензин для машины, это энергия для клеток организма. Это не тот сахар, который понятен обывателю, типа сахаррафинад. Глюкоза содержится абсолютно во всех продуктах, кроме воды. Без глюкозы организм долго протянуть не может. Но когда у человека с диабетом глюкоза в крови выше его целевого норматива, закупориваются кровеносные сосуды, что и приводит к тяжелым осложнениям.
— Есть ли какие-то тревожные симптомы, на которые стоит обратить внимание? Почему легче предупредить сахарный диабет, чем его лечить?
— Сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание, похудание при хорошем аппетите. Это классические симптомы сахарного диабета. Чаще так резко начинается диабет 1-го типа, когда резко погибли клетки, выпускающие инсулин.Но проблема в том, что в мире катастрофически растет сахарный диабет 2-го типа, который появляется на фоне лишнего веса и симптомов может никаких не быть.
Сахарный диабет 1-го типа пока предупредить невозможно, но таких пациентов значительно меньше. Катастрофически же увеличивается сахарный диабет 2-го типа на фоне лишних килограммов. И это заболевание можно предупредить очень просто — иметь нормальный вес, равный примерно: рост — минус 100.
Поздняя диагностика СД — увеличивает сердечнососудистую смертность, а лечение осложнений СД дорого обходится и самому пациенту, и его семье.
— Какие есть группы риска для этого заболевания?
• Возраст ≥ 45 лет.
• Избыточная масса тела и ожирение (ИМТ ≥ 25 кг/м2).
• Семейный анамнез СД (родители или сибсы с СД 2).
• Привычно низкая физическая активность.
• Нарушенная гликемия натощак или нарушенная толерантность к глюкозе в анамнезе.
• Гестационный СД или рождение крупного плода.
• Артериальная гипертензия (≥ 140/90 мм рт. ст. или медикаментозная антигипертензивная терапия).
• Холестерин ЛВП ≤ 0,9 ммоль/л и/или уровень триглицеридов ≥ 2,82 ммоль/л.
• Синдром поликистозных яичников.
• Наличие сердечнососудистых заболеваний.
— В каком режиме вынуждены жить больные диабетом?
— Любое хроническое заболевание требует определенного режима. И при сахарном диабете тоже.Нужно соблюдать правильное рациональное питание, научиться считать свой инсулин (если назначен), знать, как себя вести при физической нагрузке и т. д. Этому можно обучиться в «Школах для больных сахарным диабетом», которые имеются в тех поликлиниках, где есть штатный врач эндокринолог. Есть бесплатный сайт Российской диабетической ассоциации с понятными материалами для пациентов: Диабетовед.ру.
— Есть ли статистические данные по заболевшим в Бурятии или УланУдэ? Идет ли рост числа заболевших или, наоборот, спад. С чем, на ваш взгляд, это связано (этот рост или спад)?
— Каждый год в республике прибавляется около 3 тыс. новых пациентов с сахарным диабетом за счет диабета 2-го типа. Десять лет назад в нашей республике было зарегистрировано 17 тыс. больных сахарным диабетом, а сегодня — 36,5 тыс.!
В целом ученые говорят, что в России больных диабетом — 5,4% от взрослого населения, а с преддиабетом — около 20%. Таким образом, четверть взрослого населения имеет то или иное нарушение углеводного обмена.
И, согласно этим данным, в нашей республике еще как минимум 6–8 тыс. человек уже носят в себе это заболевание, но о своем диагнозе не знают, а около 140 тыс. граждан имеют преддиабет и тоже не догадываются об этом, продолжая есть все подряд.
— Как проверить уровень сахара в крови, какие нужно сдать анализы. Где в УланУдэ это можно сделать бесплатно?
— Нужно сдать анализ крови на сахар (глюкозу). Можно сдать в поликлинике по месту жительства. Также можно пройти бесплатное комплексное обследование организма, которое включает в себя анализ крови на сахар в Центрах здоровья.
Записаться на прием и узнать более подробную информацию об обследовании можно
по тел. 377–300 (доб. 1) ул. Жердева, 100 и (доб. 2) ул. Советская, 32 б.
Беседовала Ольга Лазарева.
— Дарима Эдуардовна, нужно ли контролировать уровень сахара в крови? Что будет, если этого не делать? Какие последствия могут быть и почему?
— Да, самоконтроль сахара крови человеку с сахарным диабетом нужен, потому что ощутить, какой у него сахар в крови, человек не может.
Коварство этой болезни в том, что сам по себе диабет чаще всего, как говорится, «не болит и не кричит». То есть человек долгое время может не ощущать никакого дискомфорта в своем организме. Уровень сахара в крови 10–15 ммоль/л, а порой даже 20–25 ммоль/л человек может и не ощущать, если он долго жил с таким сахаром в крови и привык.
Однако высокий уровень сахара в крови закупоривает кровеносные сосуды и в итоге, в один «непрекрасный» день человек не может встать с кровати, потому что развился инсульт или инфаркт, или гангрена с ампутацией, или почечная недостаточность, или потеря зрения.
— Каковы причины повышения уровня сахара в крови?
— Сахарный диабет — это хроническое эндокринное заболевание, связанное с нарушением работы гормона инсулин в организме человека. Если гормона инсулин в организме нет совсем, то говорят о сахарном диабете 1-го типа — таких больных в нашей республике около 1000 взрослых и больше 200 детей. Лечение этой болезни — заместительная терапия инсулином в инъекциях. Профилактику этого типа диабета пока сделать невозможно.
Сегодня медики бьют тревогу по поводу другого типа сахарного диабета — 2-го типа, который появляется у полных людей. Этот диабет связан с тем, что организм вначале плохо чувствует свой инсулин из-за лишнего веса, а спустя годы выработка этого важного гормона снижается и человек тоже нуждается в заместительной терапии инсулином.
— Каков критический, смертельный показатель уровня сахара? При каких показателях уже назначают инсулин?
— Смертельным может быть и очень высокий сахар в крови, и очень низкий. И то, и другое — плохо для организма. Все люди разные. Кому-то при сахаре 25 ммоль/л — смертельно плохо, а кто-то, как я уже говорила, спокойно живет с таким сахаром и не чувствует его. Назначение инсулина — процесс очень индивидуальный. Все зависит от конкретной клинической ситуации.
— Дарима Эдуардовна, как сахар в крови влияет на организм человека? Если сахар так вреден, можно ли обойтись совсем без него?
— Сахар, а правильнее, глюкоза, это как бензин для машины, это энергия для клеток организма. Это не тот сахар, который понятен обывателю, типа сахаррафинад. Глюкоза содержится абсолютно во всех продуктах, кроме воды. Без глюкозы организм долго протянуть не может. Но когда у человека с диабетом глюкоза в крови выше его целевого норматива, закупориваются кровеносные сосуды, что и приводит к тяжелым осложнениям.
— Есть ли какие-то тревожные симптомы, на которые стоит обратить внимание? Почему легче предупредить сахарный диабет, чем его лечить?
— Сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание, похудание при хорошем аппетите. Это классические симптомы сахарного диабета. Чаще так резко начинается диабет 1-го типа, когда резко погибли клетки, выпускающие инсулин.Но проблема в том, что в мире катастрофически растет сахарный диабет 2-го типа, который появляется на фоне лишнего веса и симптомов может никаких не быть.
Сахарный диабет 1-го типа пока предупредить невозможно, но таких пациентов значительно меньше. Катастрофически же увеличивается сахарный диабет 2-го типа на фоне лишних килограммов. И это заболевание можно предупредить очень просто — иметь нормальный вес, равный примерно: рост — минус 100.
Поздняя диагностика СД — увеличивает сердечнососудистую смертность, а лечение осложнений СД дорого обходится и самому пациенту, и его семье.
— Какие есть группы риска для этого заболевания?
• Возраст ≥ 45 лет.
• Избыточная масса тела и ожирение (ИМТ ≥ 25 кг/м2).
• Семейный анамнез СД (родители или сибсы с СД 2).
• Привычно низкая физическая активность.
• Нарушенная гликемия натощак или нарушенная толерантность к глюкозе в анамнезе.
• Гестационный СД или рождение крупного плода.
• Артериальная гипертензия (≥ 140/90 мм рт. ст. или медикаментозная антигипертензивная терапия).
• Холестерин ЛВП ≤ 0,9 ммоль/л и/или уровень триглицеридов ≥ 2,82 ммоль/л.
• Синдром поликистозных яичников.
• Наличие сердечнососудистых заболеваний.
— В каком режиме вынуждены жить больные диабетом?
— Любое хроническое заболевание требует определенного режима. И при сахарном диабете тоже.Нужно соблюдать правильное рациональное питание, научиться считать свой инсулин (если назначен), знать, как себя вести при физической нагрузке и т. д. Этому можно обучиться в «Школах для больных сахарным диабетом», которые имеются в тех поликлиниках, где есть штатный врач эндокринолог. Есть бесплатный сайт Российской диабетической ассоциации с понятными материалами для пациентов: Диабетовед.ру.
— Есть ли статистические данные по заболевшим в Бурятии или УланУдэ? Идет ли рост числа заболевших или, наоборот, спад. С чем, на ваш взгляд, это связано (этот рост или спад)?
— Каждый год в республике прибавляется около 3 тыс. новых пациентов с сахарным диабетом за счет диабета 2-го типа. Десять лет назад в нашей республике было зарегистрировано 17 тыс. больных сахарным диабетом, а сегодня — 36,5 тыс.!
В целом ученые говорят, что в России больных диабетом — 5,4% от взрослого населения, а с преддиабетом — около 20%. Таким образом, четверть взрослого населения имеет то или иное нарушение углеводного обмена.
И, согласно этим данным, в нашей республике еще как минимум 6–8 тыс. человек уже носят в себе это заболевание, но о своем диагнозе не знают, а около 140 тыс. граждан имеют преддиабет и тоже не догадываются об этом, продолжая есть все подряд.
— Как проверить уровень сахара в крови, какие нужно сдать анализы. Где в УланУдэ это можно сделать бесплатно?
— Нужно сдать анализ крови на сахар (глюкозу). Можно сдать в поликлинике по месту жительства. Также можно пройти бесплатное комплексное обследование организма, которое включает в себя анализ крови на сахар в Центрах здоровья.
Записаться на прием и узнать более подробную информацию об обследовании можно
по тел. 377–300 (доб. 1) ул. Жердева, 100 и (доб. 2) ул. Советская, 32 б.
Беседовала Ольга Лазарева.
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