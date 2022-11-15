Сергей Бурдиков: «Улучшения есть, но они недостаточны»

В Улан-Удэ идет работа над формированием бюджета будущего года. Депутаты горсовета рассматривают заявки на бюджетное финансирование различных отраслей. Напомним, именно горсовет на своей сессии утверждает бюджет, а также потом вносит в течение года в него изменения. Сегодня на заседании Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета была заслушана заявка по транспортной отрасли. Эта одна из тех отраслей, развитию которой уделяется особенно пристальное внимание.«Это традиционная форма работа. Сейчас, исходя из собственных доходов города, формируется первая часть расходов (без учета трансфертов из вышестоящего бюджета). Наша основная задача – вместе с коллегами определить приоритеты. Какие вопросы экстренной необходимости, какие первой, второй… Чтобы не было такого, что не самые очевидные нужды финансируются, а при этом актуальные, критически важные вопросы, упускаются», - отметил Сергей Бурдиков, председатель профильного комитета горсовета.Как он пояснил, на транспортную сферу в бюджете-2023 запрашивается 1,6 млрд. рублей. Опираясь на собственные доходы муниципалитета, финансовый комитет мэрии Улан-Удэ дал добро на 0,4 млрд. рублей. Пока недостает 1,2 млрд. рублей. Но, разумеется, в итоговом виде положение не останется таким.«Собственные доходы города, условно говоря, это 5,5 млрд. рублей. А общие расходы бюджета около 20 млрд. Часть из недостающих 1,2 млрд. будет покрываться за счет трансфертов из вышестоящих бюджетов», - твердо заверил улан-удэнцев Сергей Бурдиков.Детали заявки на «транспортное» финансирование депутатам представил Юрий Ткачев, председатель комитета мэрии Улан-Удэ по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.Среди вопросов, на которые им были запрошены средства на 2023 г.од– пропаганда безопасности дорожного движения (банеры, видеоролики), конкурс профмастерства среди водителей автобусов, субсидии муниципальных транспортных предприятий по убыткам от пересадочного тарифа, микромоделирование по улучшению организации дорожного движения, продолжение софинансирования внедрения интеллектуальной транспортной системы и многое другое.Определение приоритетов, о чем говорилось выше, крайне важно. Среди несомненных приоритетов финансирования, как отметили депутаты комитета горсовета, находится выплата заработной платы и налогов. Важно продолжить капремонт трамвайных путей, на что Юрий Ткачев запросил 75 млн. В аварийном состоянии находятся более 17 км путей. В 2023 году хотят немного отремонтировать на ул. Бабушкина и пр. 50-летия Октября.Было направлено предложение о включении в республиканскую заявку по федеральному проекту развития центров экономического роста регионов запроса Улан-Удэ по модернизации городского пассажирского транспорта и обеспечивающей инфраструктуры на 859 млн рублей (в т. ч. на обновление трамваев). «Стоимость односекционного вагона модели «Львенок» составляет сегодня 75 млн рублей, двухсекционного «Богатырь» 121 млн», - пояснил Юрий Ткачев.Город предложил приобрести в будущем году четыре односекционных и четыре двухсекционных вагона.Огромны потребности транспортных МУПов города. Например, трамвайщикам надо отремонтировать канавы цеха технического осмотра. Только на одно это требуется почти 90 млн рублей. Заявку направили в республиканский бюджет, т. к. городской тут не может выделить средств.У МУП «Городские маршруты» тоже дефицит со многими нулями.«Комитетом совместно с предприятием подготовлена и направлена заявка на выделение средств из республиканского бюджета в размере 205 млн рублей на финансирование обеспечения расходов, связанных с содержанием и обслуживанием автобусов, приобретенных в текущем году для МУП «Городские маршруты». Учитывая заявку на 205 млн, дефицит средств предприятия ожидается в размере 210 млн рублей», - доложил о перспективах Юрий Ткачев.Руководители транспортных МУПов, которые также выступили на заседании комитета горсовета, подтвердили нелегкое положение своих предприятий. Среди вопросов, поднятых депутатами при обсуждении, была эффективность работы муниципальных транспортников.«К сожалению, на единицу транспорта перевозится намного меньше пассажиров, чем в крупных городах. Это, конечно, логично, но разница в три раза - это слишком много. Увеличение эффективности важно. Чем эффективнее работает транспорт, тем меньше он требует поддержки из бюджета, затрат, тем больше возможность не повышать тариф», - резонно отметил Сергей Бурдиков.Нюансов в транспортной сфере масса – распределение транспорта, совершенствование сети маршрутов и др. Огромная проблема существует с работой транспорта вечерами. Одним из решений может стать введение в этот промежуток времени экспресс-режима, что позволит использовать экспресс-тариф в 29 рублей и делать меньше остановок. Но это еще надо рассматривать.Спорный вопрос возник при рассмотрении развития интеллектуальной транспортной системы. Сейчас уже реализованы два этапа. «Второй этап – это модернизация 40 светофорных объектов. Закончили, средства перечислили на прошлой неделе в пятницу. Вообще, весь рабочий проект на сумму свыше 700 млн рублей. Федеральным центром поддержано финансирование трех этапов на сумму 300 млн рублей», - рассказали депутатам.«Важно понимать, какие достигнуты результаты», - подчеркнул Сергей Бурдиков.Система перешла в режим работы 24/7 и на месте должен всегда находиться кто-то из сисадминов. «Есть ли необходимость смотреть 24/7? В ночное время у нас в городе большого трафика нет. После 23 часов на дорогах совсем немного транспорта. Может быть, в нынешние времена поэкономим?», - спросил Анатолий Белоусов, зампред Улан-Удэнского горсовета.Представитель мэрии заверил, что постоянное присутствие работников необходимо, их надо продолжать набирать в штат. Для прояснения ситуации депутатов пригласили лично ознакомятся с интеллектуальной транспортной системой. «Мы этот вопрос зафиксировали и подробно изучим, с выездом на место», - согласился Сергей Бурдиков.В ходе заседания депутаты подняли разные темы. Елена Вахрушкинова спросила о продолжающихся трудностях при наборе водителей в МУП «Городские маршруты». Виктор Ефремов заявил о необходимости вернуть маршрут №51, который был удобен жителям Восточного при поездках в Республиканскую больницу. Владимир Тулонов призвал изучать опыт других городов России. Другие заявили о необходимости, чтобы частные перевозчики работали по расписанию (а не по интервалу движения), так это делает муниципальный транспорт...В ближайшем будущем в столице Бурятии продолжат корректировку пассажироперевозок. Очередные новшества произойдут, например, когда в городе введут третий мост через реку Уду. Уже получено согласие от компании-разработчика транспортной схемы Улан-Удэ по поводу дополнительной планировки новых маршрутов движения автобусов.«Улучшения есть, но они пока недостаточны. Количества автобусов и организации их работы пока не хватает для удовлетворения нужд жителей», - так, в целом, оценил положение в Улан-Удэ с транспортным обслуживанием населения Сергей Бурдиков, подводя итоги заседания комитета.Фото: «Номер один»