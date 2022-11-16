Общество 16.11.2022 в 09:48
В Бурятии предотвращен вывоз пяти спортивных лошадей в Монголию
Скакуны не имели данных о диагностических исследованиях сыворотки крови лошадей
Текст: Номер один
В Бурятии в пункте пропуска МАПП «Кяхта»пресечен вывоз из России в Монголию двух партий спортивных лошадей. Это пять скакунов, у которых отсутствуют данные о диагностических исследованиях сыворотки крови лошадей, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Этот факт является нарушением «Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза». Согласно нормам положения, экспортер обязан соблюдать требования ветеринарного законодательства страны-импортера. В данном случае требования страны-импортера размещены на официальном сайте Россельхознадзора. К отправке из России допускаются только клинически здоровые лошади, показавшие отрицательные результаты при диагностических исследованиях.
Задержанный подконтрольный груз возвращен на территорию Россию. В отношении граждан России возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».
Вот так. Знать бы коням заранее о сложностях на границе в зарубежных путешествиях. Тем более – на экспорт, то есть - навсегда. Но мир людей сложен для их понимания. А экспортеров, конечно, административно накажут.
Фото: 38fsvps.ru
Этот факт является нарушением «Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза». Согласно нормам положения, экспортер обязан соблюдать требования ветеринарного законодательства страны-импортера. В данном случае требования страны-импортера размещены на официальном сайте Россельхознадзора. К отправке из России допускаются только клинически здоровые лошади, показавшие отрицательные результаты при диагностических исследованиях.
Задержанный подконтрольный груз возвращен на территорию Россию. В отношении граждан России возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».
Вот так. Знать бы коням заранее о сложностях на границе в зарубежных путешествиях. Тем более – на экспорт, то есть - навсегда. Но мир людей сложен для их понимания. А экспортеров, конечно, административно накажут.
Фото: 38fsvps.ru