Анатолий Белоусов: «То, что построено по Смолина - это ужас какой-то»

В Улан-Удэ идет к завершению реализация длительной муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий в г. Улан-Удэ на 2014-2024 годы». Она была утверждена Улан-Удэнским горсоветом почти десятилетие назад. На финишной прямой депутаты комитета горсовета по градостроительной политике, строительству и землепользованию рассмотрели предварительные итоги ее реализации.Программа была призвана содействовать развитию современного многоэтажного строительства в зонах Улан-Удэ, которые с советских времен застроены бараками и индивидуальными частными домами. Важность программы в том, что свободных территорий под строительство новых жилых комплексов, общественных зданий становится все меньше. Надо осваивать то, что однажды было не очень эффективно освоено, расселяя имеющихся жителей. Это напоминает реновацию в Москве.Как доложила Татьяна Матвеева, председатель комитета мэрии по строительству, в рамках программы было подписано 16 договоров. Он перечислила депутатам площадки, по которым договоры были подписаны. Они расположены, в основном, в привлекательных местах города – ул. Цивилева, Смолина, Свердлова, Модогоева, Гагарина, Бабушкина.Ряд строительных проектов завершен, что-то продолжает строиться. А по отдельным инвесторам дело не сдвинулось.«Итого, у нас по результатам развития застроенных территорий построено и введено в эксплуатацию шесть многоквартирных домов. Работа продолжается», - сообщила Татьяна Матвеева.«Спасибо за информацию. Хорошо, что у нас дома строятся. Но все познается в сравнении. Мы много выезжаем, смотрим положение по другим городам – что делают по застроенным территориям, какие объекты возводятся», - сказал Анатолий Белоусов, зампред Улан-Удэнского горсовета и задал вопрос об облике домов, возводимых в столице Бурятии.В качестве примера того, что его возмутило, он привел объект по ул. Смолина.«Как формируется архитектурный эскиз на начальном этапе? Потому что то, что построено по Смолина, эти белые дома, - это, знаете, ужас какой-то. Как это допустили? Дали возможность построить вот эти… не знаю, как назвать. Почему у нас нет современных, красивых архитектурных решений до сегодняшнего дня? Ну, нету красоты в наших застроенных территориях. Мы с вами 140-е кварталы, к сожалению, безобразно застроили», - высказался он.В ответ представительница комитета мэрии по управлению имуществом и землепользованию пояснила, что по условиям договоров застройщик обязан расселить жителей, утвердить проект планировки, проект межевания территории и осуществить строительство в соответствии с указанными проектами.«По внешнему облику неоднократно стоял вопрос. Причем не только в г. Улан-Удэ, а по всей России. Поскольку на сегодняшний момент, как таковое, архитектурно-планировочное задание отменено, с точки зрения градостроительного кодекса все вопросы внешнего оформления практически отданы на откуп застройщику. Есть отдельные города, где «Правилами благоустройства» предусматриваются какие-то требования, но в наших таких требований нет», - заявили депутатам.Власти г. Улан-Удэ, доложили участникам заседания, могут сегодня регулировать общие характеристики – этажность, парковки и т. д. А из какого материала строить и как все должно в итоге выглядеть – не могут. Разве что, есть небольшая практика – требовать, чтобы новое здание соответствовала архитектурному облику близлежащих домов, в целом.«А какому облику соответствуют дома по Смолина? И ни школы, ни детского сада, ничего... Кому это было нужно?», - спросил Анатолий Белоусов, охарактеризовав злополучные дома, как «бельмо на глазу» и «общежитие».Никто не сумел дать внятный ответДепутаты согласились с тем, что если существуют какие-то способы влиять на застройку, то надо их использовать. Если требуется скорректировать муниципальные «Правила благоустройства», то надо сделать это. «Внесите в горсовет предложения – что необходимо поменять», - призвали представителей мэрии города.«Программа по развитию застроенных территорий действует в Улан-Удэ много лет. Но выявился ряд неучтенных моментов», - констатировал Василий Цыремпилов, председатель комитета горсовета, который вел заседание.Он разделил прозвучавшее недовольство«Нагрузили центр города, но при этом не учли социальные объекты – детские сады, школы. А данный вопрос необходимо предусматривать. Сейчас программа по развитию застроенных территорий подходит к концу. Дальше будет действовать программа «Комплексное развитие территорий», - сказал депутат.Не по одной программе, так по другой, но строительство новых жилых комплексов в столице Бурятии будет продолжаться. Поэтому ситуацию с обликом возводимых домов, социальной инфраструктурой для их жильцов, надо срочно урегулировать. Тем более, что картина выглядит очень странно.Как известно, на территории Улан-Удэ предприниматель должен согласовывать даже облик вывески, которые он планирует разместить на всеобщее обозрение на фасаде своего магазина, парикмахерской, автосалона. Если в горадминистрации сочтут, что вывеска не вписывается в архитектурно-художественный облик, то такая вывеска не может быть размещена. А тут речь идет о больших объектах капитального строительства.«Тему будем продолжать обсуждать. Этот вопрос мы, депутаты, берем на контроль, будем детально погружаться в проекты планировки территории, проект межевания, проектирование, утверждение проектов. Вплоть до выдачи разрешений на строительство», - заверил по итогам обсуждения Василий Цыремпилов.Фото: «Номер один»