Общество 17.11.2022 в 10:05

В Бурятии пьяная автоледи опрокинула машину

В результате ДТП пострадал 17-летний пассажир иномарки
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии пьяная автоледи опрокинула машину
В Бурятии вчера ночью в Заиграевском районе 28-летняя водитель автомобиля «Тойота Спринтер», не имеющая прав, следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны села Новая Брянь в направлении поселка Заиграево, не справилась с управлением, съехало и опрокинула машину.

В результате ДТП 17-летний пассажир иномарки получил травму. После осмотра и оказания медицинской помощи он отпущен домой, сообщили в республиканской ГИБДД.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 287 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 19 водителей с признаками опьянения. Зарегистрировано 22 аварии с  механическими повреждениями автомашин.

Фото: ГИБДД

Все новости

В Бурятии наградили медалью Совета Федерации юного героя
17.11.2022 в 10:26
В Бурятии пьяная автоледи опрокинула машину
17.11.2022 в 10:05
Шум в многоквартирном доме
17.11.2022 в 10:00
Проблемами ГЭС в Монголии занялась академическая экспедиция
17.11.2022 в 09:14
«Битва» за градусы
17.11.2022 в 08:49
Анатолий Белоусов: «То, что построено по Смолина - это ужас какой-то»
16.11.2022 в 18:39
Депутаты Улан-Удэнского горсовета: «Старые бордюры – не мусор»
16.11.2022 в 18:12
Бурятия получила пятилетний план развития дорожной сети
16.11.2022 в 17:48
Экс-министр здравоохранения Иркутской области подозревается в получении 7 млн руб взятки
16.11.2022 в 16:54
Глава Бичурского района Василий Смолин наиболее открыт людям в соцсетях
16.11.2022 в 15:38
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 ноября

Читайте также
В Бурятии наградили медалью Совета Федерации юного героя
Никита Лобастов из поселка Гусиное озеро спас своего знакомого, который, катаясь на неокрепшем льду,  провалился в речку
17.11.2022 в 10:26
Шум в многоквартирном доме
Куда обращаться?
17.11.2022 в 10:00
Проблемами ГЭС в Монголии занялась академическая экспедиция
Ученые из Монголии и России совместно изучают экосистемы озер Хубсгул и Байкал
17.11.2022 в 09:14
«Битва» за градусы
Сгнившие трубы поставили под вопрос отопительный сезон в одном из сел Бурятии
17.11.2022 в 08:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru