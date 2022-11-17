В Бурятии пьяная автоледи опрокинула машину

В Бурятии вчера ночью в Заиграевском районе 28-летняя водитель автомобиля «Тойота Спринтер», не имеющая прав, следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны села Новая Брянь в направлении поселка Заиграево, не справилась с управлением, съехало и опрокинула машину.В результате ДТП 17-летний пассажир иномарки получил травму. После осмотра и оказания медицинской помощи он отпущен домой, сообщили в республиканской ГИБДД.Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 287 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 19 водителей с признаками опьянения. Зарегистрировано 22 аварии с механическими повреждениями автомашин.Фото: ГИБДД