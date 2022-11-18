Депутат «наехал» на бакланов

На одной из сессий Народного Хурала на сей счет выступил депутат Игорь Бобков. Суть его заявления свелась к тому, что с ними, поедающими омуль и другие ресурсы, в республике надо что-то делать.«Мы по баклану сколько уже копий сломали... Все жители прибрежных районов Байкала жалуются, что эта проблема (ущерб от бакланов для популяций водных биоресурсов. - Прим. авт.) существует», - заявил депутат Бобков.Такой же вопрос у него есть и по нерпе, традиционно обитающей в акватории Байкала.«Я понимаю, что нерпу у нас распиарили на всю Российскую Федерацию. Фильмы снимают, восхищаются, изумляются, умиляются – все что угодно. Но она же тоже фактически при большом переизбытке поголовья начинает наносить реальный ущерб нашим биоресурсам», - сказал парламентарий.В правительстве Бурятии подходят к этим моментам сдержанно.«По регулированию численности нерпы и баклана, конечно, нужны необходимые расчеты, научные обоснования. Ну и, конечно, будем иметь в виду мнение общественности, населения», - отметил тогда Иван Альхеев, зампред правительства республики.Через несколько месяцев будут значительно ослаблены ограничения на лов омуля на Байкале для рыбаков-любителей. Конкуренция между различными сторонами за то, чтобы поймать и съесть омуль (да и иную рыбу) усилится. В нее традиционно вовлечены многие прибрежные представители хомо сапиенса, бакланы и нерпы.В прибрежной части Бурятии действительно есть люди, которые недовольны теми же бакланами. Имеют ли такие местные сельчане (или какие-то их приезжие единомышленники) право просто, по своему желанию, выйти на берег Байкала и начать уничтожать бакланов? Это важные вопросы, и мы даем на них четкий ответ - нет, не могут, не имеют права. Добыча бакланов разрешена только коренным малочисленным народам Севера (КМНС).- В соответствии с Правилами охоты Российской Федерации добыча большого баклана осуществляется только в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС, - отметили «Номер один» в республиканском Бурприроднадзоре.Мониторинг показал, что численность большого баклана в Бурятии в 2022 году не претерпела существенных изменений в сравнении с 2021 годом. Этот мониторинг провели орнитологи Бурятского госуниверситета по заказу минприроды Бурятии. Численность баклана в республике к сентябрю 2022 оценена в 48 - 49 тыс. особей.Учитывая итоги исследования и ущерб, наносимый бакланами водным биоресурсам, даны рекомендации о необходимости регулирования численности популяций этого вида пернатых в местах с самым большим числом гнездовых колоний и взрослых неразмножающихся птиц в общем количестве 3 тыс. бакланов.В перечень локаций для уничтожения тысяч птиц попали река Селенга и акватория Байкала (Кабанский район), река Ина (Баргузинский район), залив Ангарский сор и Братские озера (Северо-Байкальский район), а также озеро Гусиное (Селенгинский район).Бакланы - это птицы-путешественники. В первой декаде октября их стаи улетают на зимовку в Юго-Восточную Азию. В сентябре, когда птицы были еще на Байкале, в Кабанском районе прошло совещание по вопросу нереста омуля, поговорили и про бакланов. Участники совещания ознакомились с ситуацией в дельте Селенги, Посольском соре.- На момент исследования местами визуально наблюдались скопления большого баклана стаями численностью от 100 до 300 особей. С сентября, в связи с началом откочевки на зимовку, их численность резко сокращается, - говорят в Бурприроднадзоре.Специалисты констатируют, что птицы активно кормятся во внегнездовой осенний период только в утренние часы и при отсутствии беспокоящих факторов.- При этом пищевой рацион баклана в большей степени составляют частиковые виды рыб. И только в период массового скопления нерестового омуля на мелководье баклан инстинктивно переключается на добычу данного вида. Таким образом, ситуацию нельзя назвать критически опасной для нерестовых стад омуля, - акцентируют внимание в Бурприроднадзоре на малоизвестных широкой публике аспектах.Что касается рекомендации о регулировании численности бакланов в Бурятии, вопрос будет рассматриваться весной будущего года. Тогда оценят, сколько бакланов вернутся назад из Юго-Восточной Азии, количество гнездовых колоний в местах основных концентраций и другие моменты.Если решение о регулировании численности вида все же примут, то за количеством добытых особей обещают следить. Сведения об отстрелянных бакланах будут аккумулироваться в органах власти, чтобы не превысить лимит регулирования.Фото: «Номер один»