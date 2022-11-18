Общество 18.11.2022 в 11:39

В Бурятии выявили еще 10 нелегальных кредиторов

Всего в предупредительном списке Банка России 25 компаний из республики
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Текст: Номер один
В Бурятии выявили еще 10 нелегальных кредиторов
За январь-октябрь 2022 года эксперты Банка России выявили на территории Бурятии 10 нелегальных кредиторов. Три компании незаконно использовали наименование микрокредитных организаций, чем вводили клиентов в заблуждение, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации

Четыре организации маскировались под ломбарды, ещё две — под лизинговые компании. Один нелегал — комиссионный магазин, который незаконно выдавал займы под видом ломбарда без обеспечения соответствующих гарантий заёмщикам. Всего на 1 ноября 2022 года в предупредительный список Банка России внесены 25 компаний из Бурятии, у всех выявлены признаки чёрных кредиторов.

«Если вы станете клиентом нелегального кредитора, то рискуете расстаться не только со своими накоплениями, но даже с имуществом. Мошенники могут использовать незаконные методы взыскания долга, изменять условия договора в одностороннем порядке, накладывать чрезмерные штрафные санкции», — прокомментировал Борис Цыденов, заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.

Убедиться в легальности компании можно на сайте Банка России — найти её в одном из реестров регулятора, а также проверить по списку организаций, которые имеют признаки нелегальной деятельности. Сообщить о незаконной организации можно через раздел «Анонимное информирование» или интернет-приемную Банка России.

Фото: Банк России
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