Вопрос: «Можно ли сжечь траву на своем участке?»

Петр В., г. Улан-Удэ

Отвечает Агентство ГО и ЧС Республики Бурятия:

- Сжигание сухой травы и мусора можно производить только в яме или таре из негорючего материала. Применение открытого огня допускается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта и не ближе 100 метров от хвойного леса. При использовании открытого огня в металлической бочке, объемом не более одного кубического метра, возможно с соблюдением ряда условий. У нее должна быть крышка, а поблизости находиться первичные средства пожаротушения – емкость с водой, песок или огнетушитель. Оставлять без присмотра огонь нельзя.

Лицо, производящее сжигание, должно быть обеспечено средствами мобильной связи для вызова, в случае необходимости, подразделений пожарной охраны.

Территория вокруг места использования открытого огня в бочке должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, валежника, сухой травы и других горючих материалов.

Напоминаем, частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрен штраф за несоблюдение требований пожарной безопасности. Нарушения влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей. На юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.