В Улан-Удэ некому водить новые автобусы

На совещании в ОНФ общественники и городские власти обсудили ситуацию с общественным транспортом. Долгожданные новые автобусы, которые должны были вывести пассажироперевозки в Улан-Удэ на новый уровень, не смогли снять напряженности – новые автобусы по сей день некому водить, несмотря на то, что власти города делают разные бонусы и активно зазывают потенциальных работников. Также на совещании прозвучали идеи о создании теплых остановок и виадуков на железнодорожных переездах.Директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников рассказал о непростой ситуации с кадрами на общественном транспорте. Город получил 63 новых автобуса из 124 запланированных. Однако водителей крайне не хватает.- Еще два года назад у нас в МУПе было всего 24 автобуса. На сегодня поступило 63 новых, остальные придут до конца года. Сейчас 27 автобусов в стадии оформления, 20 мы получили и поставили на линии. Ведем активно набор водителей. Но в сентябре и октябре пришло всего 27 новых водителей, что в три раза меньше, чем нам нужно, - пояснил Алексей Кожевников.МУП «Городские маршруты» предлагают водителям вполне неплохие условия: подъемные в сумме 20 тыс. рублей, готовы провести обучение на категорию «D» для обладателей категорий «B» и «С», однако желающих устроиться в МУП все равно мало.Еще одна проблема – далеко не все подходят под требования, которым должен отвечать водитель муниципального автобуса.- Не всем можно доверить вождение и жизнь пассажиров. Соискатель проходит первичное собеседование с начальником колонны - ведь им предстоит работать в связке. Затем проходит обучение в течение полутора месяцев, потом стажировка, и только потом мы доверяем ему автобус, - рассказывает директор МУП «Городские маршруты». - Мы не обязаны принимать всех подряд. К нам и бродяга может прийти. Нам важно, чтобы человек не расколотил новый автобус, чтобы мы могли ему доверить безопасность наших сограждан.Отметим, в МУП в качестве водителей даже приняли двух женщин.Средняя зарплата, которую готовы платить водителю автобуса, составляет 45 тыс. рублей, однако профессионалы предпочитают уезжать на вахту, где предлагают от 80 тысяч.Водители маршруток также бросают пассажироперевозки – мужчины либо меняют сферу деятельности, либо уезжают на заработки. Как сообщил начальник отдела пассажирских перевозок комитета по транспорту администрации Улан-Удэ Сергей Будагаев, если в 2019 году было около 1000 единиц частных маршрутов на линии, сейчас осталось всего 450.- Охватить весь город исключительно муниципальными автобусами не получится, поэтому «частники» нам тоже нужны, - подчеркнул Сергей Будагаев.Одна из проблем, досаждающих всем автомобилистам города, – железнодорожные переезды. Расположенные в разных частях города (в мкр. Стеклозавод, пос. Горький, Комушка, Тальцы) переезды создают немало препятствий. А скоро их будет еще больше.Жители сотых кварталов попросили Алексея Кожевникова сдвинуть время выезда автобуса № 1 с конечной остановки в сотых кварталах.- Встал вопрос по ж/д переезду. Ранее автобус выезжал в 7:05, а сейчас он выезжает в 7:10 и попадает на закрытый переезд, люди опаздывают, - рассказала на совещании жительница сотых кварталов Оксана Халудорова.Из-за пробки у людей возникает еще одна проблема – они не успевают воспользоваться пересадочным тарифом. Он, напомним, действует на маршруте № 1 – человек, желающий им воспользоваться, должен успеть пересесть на трамвай в течение часа с момента покупки билета. Если за это время пассажир не успел пересесть, пересадочный тариф «сгорает».Директор «Городских маршрутов» пообещал пересмотреть расписание автобусов. Председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков, в свою очередь, сообщил, что совсем скоро переезды будут закрыты чуть ли не постоянно.- Объем грузоперевозок и пассажироперевозок по Транссибу резко возрос. Ожидается, что движение поездов будет происходить с интервалом шесть минут. То есть автобусы будут стоять на переездах долго, - обрисовал перспективы депутат.Сергей Бурдиков рассказал также о том, как городские власти собираются организовать движение на переездах.РЖД – федеральная структура, никаких графиков они не представляют. На восточном направлении трафик увеличился, стали перевозить больше грузов, людей. Никто нас не уведомлял о том, что будет что-то меняться.- Мы запрашивали два варианта по Стеклозаводу. Первый - есть технологический участок в районе магазина «Светофор», где можно было бы сделать проезд, но РЖД отказали. Второй вариант – можно сделать виадук над дорогой, надеемся, что проектно-сметную документацию согласуют, но когда – неизвестно, - поведал Сергей Бурдиков.Городские чиновники признаются, взаимодействовать с РЖД сложно, ответов на информационные письма приходится ждать по полгода, а то и год.Тем не менее Сергей Будагаев уверяет, что проблема с переездами должна решиться в течение полутора лет.Пассажирам в Улан-Удэ нужны не только новые автобусы, но и остановки, где можно было бы с комфортом ждать трамвай или автобус. Между тем сейчас 247 остановок не оборудовано никакими павильонами. Ситуация должна измениться уже в следующем году.- Комитет по архитектуре утвердил стандарты павильонов в зависимости от места его нахождения и количества проходящих там автобусов. В следующем году все остановки оборудуют остановочными павильонами. Те маленькие павильоны, что стоят на магистральных остановках, заменят на большие. Все маленькие остановки будут смещаться в отдаленные микрорайоны. Идеально, чтобы на магистральных улицах были остановочные комплексы – торгово-остановочные или банк+остановка. Хотелось бы, чтобы было табло с онлайн-расписанием, чтобы в павильоне было тепло и там прибирались, - рассказал Сергей Бурдиков.В целом же идея создания теплых остановок, прозвучавшая от активных горожанок, пришедших на совещание, у чиновников восторга не вызвала. Городские власти считают, что теплые остановки станут магнитом для бродяг и быстро потеряют приличный вид.Еще одна претензия, прозвучавшая на совещании, касалась оформления автобусов – в салонах слишком много рекламы, которая закрывает вид из окон. Алексею Кожевникову предложили подумать о выделении в автобусах специального места под объявления и рекламу. Также МУПу следует упорядочить таблички с номерами маршрутов.- Сейчас линзы с номерами маршрутов – это распечатанные листочки формата А4 или таблички зеленого цвета. Надо сделать в едином формате. У нас есть стандарт о том, какие линзы должны быть спереди, сбоку, с тыльной стороны автобуса, каких размеров, что должно быть написано и т. д., - обратил внимание на стиль оформления председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ в Бурятии Анатолий Мухамедчин.Кроме того, обсудили возможность введения проездных билетов для взрослых. Предполагается, что его стоимость составит 1500 рублей.Лариса Ситник, «Номер один».