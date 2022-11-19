Общество 19.11.2022 в 13:30

В Улан-Удэ спасли ребенка с врождённой патологией

Высокотехнологичную операцию провёл знаменитый иркутский хирург Юрий Козлов
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В Улан-Удэ спасли ребенка с врождённой патологией
В детской республиканской клинической больнице Улан-Удэ ребёнку провели высокотехнологичную операцию - пластику мочевыводящих путей при уретерогидронефрозе удвоенной левой почки. На операционном столе оказалась малышка в возрасте 1 года 6 месяцев.

Высокотехнологичное вмешательство по коррекции врождённой патологии у ребёнка провёл по приглашению ДРКБ детский хирург с мировым именем, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Юрий Козлов из города Иркутск.

- Особенность этой операции - формирование новых, нормальных путей оттока из удвоенной почки в мочевой пузырь эндоскопическим методом, без обычного разреза брюшной стенки. Эндоскопический метод гораздо менее травматичен, реже осложнения, и ребёнок поправляется быстрее, - пояснили в больнице.

Юрий Козлов подробно рассказал маме о ходе операции, пообещав напоследок: «Всё прошло хорошо, девочка будет здорова!».

 

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