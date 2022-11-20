Жительница Улан-Удэ убила сожителя в пьяной ссоре

Семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Такое наказание назначил суд 50-летней жительнице Улан-Удэ, убившей сожителя. Она признана виновной в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что 14 июля нынешнего года днем женщина распивала алкогольные напитки с сожителем в квартире одного из домов на улице Приречная Улан-Удэ. Вскоре на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода между ними произошла ссора. В ответ на оскорбления женщина схватила нож и с силой нанесла им удар в верхнюю часть бедра сожителя. От полученных повреждений потерпевший спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия.Фото: pixabay.com