Общество 20.11.2022 в 21:08

Жительница Улан-Удэ убила сожителя в пьяной ссоре

Ей назначено наказание – семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима
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Текст: Номер один
Жительница Улан-Удэ убила сожителя в пьяной ссоре
Семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Такое наказание назначил суд 50-летней жительнице Улан-Удэ, убившей сожителя. Она признана виновной в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что 14 июля нынешнего года днем женщина распивала алкогольные напитки с сожителем в квартире одного из домов на улице Приречная  Улан-Удэ. Вскоре на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода между ними произошла ссора. В ответ на оскорбления женщина схватила нож и с силой нанесла им удар в верхнюю часть бедра сожителя. От полученных повреждений потерпевший спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия.

Фото: pixabay.com
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