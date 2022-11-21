Общество 21.11.2022 в 10:12

В Усть-Баргузине причалы печалят прокуратуру

Она потребовала пресечь нарушения при эксплуатации причальных гидротехнических сооружений
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Текст: Номер один
В Усть-Баргузине причалы печалят прокуратуру
Бурятская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства при эксплуатации двух причальных гидротехнических сооружений, расположенных в поселке Усть-Баргузин Баргузинского района, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что в нарушение требований федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» и технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта на причалах отсутствовали тумбы, кнехты, колесоотбойные устройства, не определены габариты судовых ходов, не проводилась идентификация причалов, не составлены декларации их соответствия требованиям Технического регламента.

Также, в нарушение Кодекса внутреннего водного транспорта РФ  эксплуатация причалов не согласована с ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей».

Неисполнение этих требований закона создает угрозу жизни и здоровью людей, безопасности плавания, сохранности имущества владельцев судов, в том числе в результате разрушения причального сооружения.

В целях устранения нарушений закона прокуратура направила исковые заявления в Баргузинский районный суд с требованием обязать владельцев причальных гидротехнических сооружений устранить нарушения закона. Суд исковые заявления прокурора удовлетворил в полном объеме.

После вступления судебных решений в силу транспортная прокуратура проверит их надлежащее исполнение.

Фото: БПСО
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