В Усть-Баргузине причалы печалят прокуратуру

Бурятская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства при эксплуатации двух причальных гидротехнических сооружений, расположенных в поселке Усть-Баргузин Баргузинского района, сообщили в пресс-службе надзорного органа.Установлено, что в нарушение требований федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» и технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта на причалах отсутствовали тумбы, кнехты, колесоотбойные устройства, не определены габариты судовых ходов, не проводилась идентификация причалов, не составлены декларации их соответствия требованиям Технического регламента.Также, в нарушение Кодекса внутреннего водного транспорта РФ эксплуатация причалов не согласована с ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей».Неисполнение этих требований закона создает угрозу жизни и здоровью людей, безопасности плавания, сохранности имущества владельцев судов, в том числе в результате разрушения причального сооружения.В целях устранения нарушений закона прокуратура направила исковые заявления в Баргузинский районный суд с требованием обязать владельцев причальных гидротехнических сооружений устранить нарушения закона. Суд исковые заявления прокурора удовлетворил в полном объеме.После вступления судебных решений в силу транспортная прокуратура проверит их надлежащее исполнение.Фото: БПСО