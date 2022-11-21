А теперь еще и перегородили кранами придомовые территории, возмущаются горожане.









Бравурные рапорты мэрии о безусловном успехе транспортной реформы на перекрестке в районе Октября обернулись кошмаром для жителей проспекта 50-летия Октября с 28-го по 54-й дома. Об этом нам сообщили наши читатели.«Чтобы попасть домой, нам теперь нужно двигаться либо с Элеватора, либо с района ЛВРЗ», - рассказывают они.Заметим, что это их точка зрения, но как говорится, из самого центра проблемы. Если ради удобства одних горожан, власти создали проблемы другим, то ничего хорошего в этом нет. Конечно, в эйфории от реформ кого-то можно и не заметить. Но никогда не поздно все исправить.Крик жителей довольно большого жилого массива «Замуровали, демоны!» только кажется смешным. Словно из советской кинокомедии. Увы, в отличие от кино, «крест животворящий» тут не поможет.