Общество 21.11.2022 в 15:59
Замуровали, демоны!
Транспортная реформа на перекрестке в районе Октября обернулась кошмаром для жителей проспекта 50-летия Октября
Текст: газета
Бравурные рапорты мэрии о безусловном успехе транспортной реформы на перекрестке в районе Октября обернулись кошмаром для жителей проспекта 50-летия Октября с 28-го по 54-й дома. Об этом нам сообщили наши читатели.
«Чтобы попасть домой, нам теперь нужно двигаться либо с Элеватора, либо с района ЛВРЗ», - рассказывают они.
Заметим, что это их точка зрения, но как говорится, из самого центра проблемы. Если ради удобства одних горожан, власти создали проблемы другим, то ничего хорошего в этом нет. Конечно, в эйфории от реформ кого-то можно и не заметить. Но никогда не поздно все исправить.
Крик жителей довольно большого жилого массива «Замуровали, демоны!» только кажется смешным. Словно из советской кинокомедии. Увы, в отличие от кино, «крест животворящий» тут не поможет.
«Чтобы попасть домой, нам теперь нужно двигаться либо с Элеватора, либо с района ЛВРЗ», - рассказывают они.
А теперь еще и перегородили кранами придомовые территории, возмущаются горожане.
Заметим, что это их точка зрения, но как говорится, из самого центра проблемы. Если ради удобства одних горожан, власти создали проблемы другим, то ничего хорошего в этом нет. Конечно, в эйфории от реформ кого-то можно и не заметить. Но никогда не поздно все исправить.
Крик жителей довольно большого жилого массива «Замуровали, демоны!» только кажется смешным. Словно из советской кинокомедии. Увы, в отличие от кино, «крест животворящий» тут не поможет.