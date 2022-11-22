Общество 22.11.2022 в 12:37

Скульптуры советского времени установили в парке Закаменска

Благоустройство парка стало возможным благодаря нацпроекту
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Текст: Иван Иванов
Скульптуры советского времени установили в парке Закаменска
Городской парк в Закаменске получил комплексное благоустройство. За четыре года здесь сделано многое. Появилась вся необходимая инфраструктура для отдыха и проведения массовых мероприятий. А в этом году в общественном пространстве установили скульптуры шахтёра, лучницы, боксёра, волейболиста и футболиста. Благоустройство стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

Парк отдыха в городе Закаменск открылся еще с момента основания города. В то время в нем отдыхали работники Джидинского комбината. Восстановление общественного пространства началось в 2019 году благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За это время здесь проведены работы по установке скамеек, урн, обустроены дорожки, проведено освещение, построена сцена с навесом для проведения массовых мероприятий.


«В этом году были установлены коллективные качели, спортплощадка, воркаут, построен новый резной мостик, обновлены лестницы для входа в парк со всех ориентиров города. Одним из пожеланий наших жителей было возобновить старые скульптуры, которые украшали общественное пространство еще в советское время. Это 5 скульптур: шахтер – как символ профессии, благодаря которой зародился наш город, лучница, боксёр, волейболист и футболист. Теперь скульптуры изюминка парка», - рассказала заместитель главы города Закаменск Вероника Дашеева.


В этом году на благоустройство парка было выделено более 6 миллионов рублей.

«Я каждое утро занимаюсь скандинавской ходьбой в этом парке и постоянно наблюдаю изменения. Каждый раз радуюсь, что здесь появилось что-то новое. Вот установили беседки, вот поставили скульптуры. Парк меняется на наших глазах. Каким парк был еще лет пять назад и какой он стал сейчас не сравнимо. Сейчас здесь приятно гулять, много жителей собирается в нашем парке, мамочки с колясками гуляют», - рассказала член совета ветеранов города Закаменск Ольга Елитенко.


«Изменилось очень многое. Здесь необычная, расписная детская площадка, одна такая в республике. Так как у меня есть маленький ребенок, мы почти каждый день после школы стараемся приходить сюда. И сколько мы сюда приходим, здесь все время много народу», - поделилась впечатлениями жительница города Закаменск Сарюна Бадархаева.

Министр строительства Николай Рузавин отмечает, что благодаря активной жизненной позиции закаменцев, город принимает участие в различных проектах по благоустройству.

«Ранее город Закаменск принимал участие во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и стал победителем. Благодаря призовому фонду в городе преобразили одну из центральных улиц. В этом году Закаменск вновь подал заявку на участие в этом конкурсе. Пожелаем ему удачи!», - добавил Николай Рузавин.


В целом в республике успешно реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». До конца этого года в рамках проекта обновят 116 дворов и 92 общественные территории.

Фото: Минстрой Бурятии
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