Мир юрского периода (2015) теперь можно купить всего за $1,99

Теперь вы можете посмотреть эту картину в отличном качестве в любое время, когда пожелаете.Динозавры Стивена Спилберга вернулись на экран спустя долгих 13 лет. Из-за, казалось бы, прирученных монстров человечество окажется на грани исчезновения. Постановкой фильма занимался не самый опытный режиссер, однако сюжет получился достаточно захватывающим. Помимо гигантских ящеров, зритель увидит новый вид доисторических монстров, созданных силами продвинутой компьютерной графики. Фильм обязательно понравится любителей экшена и приключений. Принцип «беги и кричи» будет актуален как никогда!Действия разворачиваются спустя годы после событий первого Парка юрского периода. Джон Хаммонд умер, оставив парк с динозаврами амбициозному миллиардеру Масрани. Для реализации задумки Хаммонда он делит остров на несколько частей. Посещаемость парка с прирученными динозаврами быстро падает. Владелец решает привлечь внимание посетителей новым зрелищем. Учение создают новый агрессивный вид динозавров. Из яиц вылупляется 2 маленьких ящера, в итоге остается только один, съевший сородича.В парке приезжают братья Митчеллы. Тетя Клэр дает им пропуска на аттракционы, поручая присмотр за детьми помощнице. Клэр отправляется в часть острова, где живет особо опасный Индоминус Рекс. Здесь она знакомится с бывшим военным Оуэном Грэйди. Вместе они замечают следы, указывающие на возможный побег опасного динозавра. Начинается эвакуация посетителей, однако монстр уже атакует людей. Зверь вырывается за пределы парка, Оуэн приходит в центр управления. Он предупреждает рейнджеров о неэффективности оружия, однако его не слышат. Часть войска гибнет, и оно отступает.Масрани беседует с учеными и узнает, что при создании нового динозавра использовали ДНК каракатицы. Гибридные особи являются крайне устойчивыми к неблагоприятной среде.Сбежавшие племянники Клэр тем временем гуляют по парку и выезжают за ворота. Там на них нападает Индоминус Рекс. Поединок монстра с анкилозавром дает братьям время, однако динозавр прокусывает гиросферу и братья бросаются в водопад, чтобы спастись. На их поиски бросаются Клэр и Оуэн.Тетя прячет детей в бронированном транспорте, а ученые выпускают велоцирапторов для уничтожения сбежавшего динозавра. Индоминус натравливает их на людей. Последним приходится сражаться уже с толпой ящеров.