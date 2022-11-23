Число легковушек в Бурятии за 20 лет выросло в 3,5 раза

В целом по России каждый третий житель страны имеет собственный легковой автомобиль. Наибольшее количество легковушек на 1000 человек приходилось на жителей Камчатского края – 528 автомобилей, 472 автомобиля - на жителей Приморского края. Меньше всего легковых автомобилей имеют жители Чукотского автономного округа – 111 автомобилей на 1000 человек населения.





В Бурятии на 1 января 2022 года было зарегистрировано 369,4 тысяч автомобильных транспортных средств, из них 14,9 тысяч автобусов, 60,2 тысяч грузового автотранспорта и 294,3 тысяч легковых автомобилей. В республике их обслуживают 217 автозаправочных станций. Такие данные обнародовал сегодня Бурятстат со ссылкой на ГИБДД.В ведомстве напомнили, что в 1970 году в Бурятии было зарегистрировано всего 5466 легковых автомобилей, при этом лишь 3336 (61%) из них находились в собственности граждан.«За последние два десятилетия количество легковых автомобилей в республике увеличилось практически в 3,5 раза. Если в 2000 году обеспеченность легковыми автомобилями в Бурятии составляла 78 на 1000 человек населения, то в 2021 году на 1000 человек приходилось уже 270 легковых автомобилей», - сообщили в Бурятстате.Фото: «Номер один»