Общество 24.11.2022 в 10:29
В Улан-Удэ закрыт железнодорожный переезд в Силикатном
Движение будет ограничено 24 ноября с 10 до 17 часов, объезд через Вахмистрово
Текст: Номер один
На железнодорожном переезде 5662 км ВСЖД, расположенном в поселке Силикатный города Улан-Удэ, 24 ноября 2022 года будут проводиться неотложные ремонтные работы.
Движение автотранспортных средств через переезд будет закрыто с 10:00 до 17:00. Время указано местное. Объезд автотранспорта будет производиться через поселок Вахмистрово.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
Фото: ВСЖД
Движение автотранспортных средств через переезд будет закрыто с 10:00 до 17:00. Время указано местное. Объезд автотранспорта будет производиться через поселок Вахмистрово.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
Фото: ВСЖД