Общество 24.11.2022 в 10:29

В Улан-Удэ закрыт железнодорожный переезд в Силикатном

Движение будет ограничено 24 ноября с 10 до 17 часов, объезд через Вахмистрово
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ закрыт железнодорожный переезд в Силикатном
На железнодорожном переезде 5662 км ВСЖД, расположенном в поселке Силикатный города Улан-Удэ, 24 ноября 2022 года будут проводиться неотложные ремонтные работы.

Движение автотранспортных средств через переезд будет закрыто с 10:00 до 17:00. Время указано местное. Объезд автотранспорта будет производиться через поселок Вахмистрово.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

Фото: ВСЖД


Теги
транспорт желдороги переезд

Все новости

В Улан-Удэ закрыт железнодорожный переезд в Силикатном
24.11.2022 в 10:29
Медики Бурятии собрали более 4,5 млн рублей на спецоперацию
24.11.2022 в 10:06
Можно ли работать на двух работах одновременно
24.11.2022 в 10:00
Минприроды России взялось за свалки в Бурятии
24.11.2022 в 09:48
В Бурятии 6-летний ребенок попал под машину
24.11.2022 в 09:43
Житель Бурятии сел на два года после встречи с одноклассниками
24.11.2022 в 09:14
Жителям Бурятии снова придется раскошелиться
24.11.2022 в 06:00
В Улан-Удэ жители поселка Восточный боятся сгореть из-за тлеющего золошлака
23.11.2022 в 17:44
Пострадавшие на пожаре в Бурятии дети находятся в реанимации
23.11.2022 в 17:25
В Бурятии сгорели два автомобиля и трактор
23.11.2022 в 17:04
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 ноября

Читайте также
Медики Бурятии собрали более 4,5 млн рублей на спецоперацию
На собранные средства для военнослужащих закупают необходимые вещи
24.11.2022 в 10:06
Можно ли работать на двух работах одновременно
И насколько это законно?
24.11.2022 в 10:00
Минприроды России взялось за свалки в Бурятии
Росприроднадзор и Роспотребнадзор обследуют 53 наиболее крупные свалки для включения их в проект «Генеральная уборка»
24.11.2022 в 09:48
Жителям Бурятии снова придется раскошелиться
С 1 декабря в республике опять поднимут тарифы на услуги ЖКХ
24.11.2022 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru