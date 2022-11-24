В Улан-Удэ закрыт железнодорожный переезд в Силикатном

На железнодорожном переезде 5662 км ВСЖД, расположенном в поселке Силикатный города Улан-Удэ, 24 ноября 2022 года будут проводиться неотложные ремонтные работы.Движение автотранспортных средств через переезд будет закрыто с 10:00 до 17:00. Время указано местное. Объезд автотранспорта будет производиться через поселок Вахмистрово.Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.Фото: ВСЖД