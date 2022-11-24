Общество 24.11.2022 в 17:09

ВСЖД повышает безопасность переездов на Транссибе

Рассматривается возможность смены переездов путепроводами на станции Челутай и на перегоне Посольская – Тимлюй в Бурятии
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ВСЖД повышает безопасность переездов на Транссибе
За время профилактического месячника «Внимание, переезд!», который проходил на Восточно-Сибирской железной дороге совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями администраций районов,  проведено 64 рейда по соблюдению правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Участниками совместных профилактических мероприятий стали более двух тысяч человек. С водителями проводили разъяснительную работу, раздавали специальные листовки с информацией о правилах пересечения железнодорожных переездов и памятные сувениры.

Восточно-Сибирская магистраль придает большое значение безопасности движения на переездах и работе по улучшению их технического состояния. Несмотря на это с начала года было выявлено более 400 нарушений правил проезда через переезды, в границах магистрали произошло 11 ДТП, три человека погибли. Во всех случаях причиной аварий стал выезд водителей транспортных средств на железнодорожные пути.

В целях снижения аварийности три железнодорожных  переезда в 2023 году будут  оснащены системами видеозаписи для выявления и фиксации нарушителей правил дорожного движения. Оборудование планируется установить на пересечении автомобильной и железной дорог в районе станций Юрты, Вихоревка и Чуна.

В настоящий момент видеорегистраторы, системы фиксации нарушений «Автоураган» и «ОРЛАН» уже есть на 42 переездах в границах Восточно-Сибирской железной дороги. Продолжается работа по их включению в систему автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения для передачи данных (ЦАФАП).

Кроме того, завершено строительство нового автомобильного путепровода взамен железнодорожного переезда между станциями Шуба и Тулюшка. До конца 2023 года будет возведен путепровод для закрытия железнодорожного переезда, расположенного на перегоне Азей-Шуба.

В ближайшее время планируется рассмотреть возможность устройства еще двух автодорожных путепроводов, чтобы закрыть железнодорожные переезды, расположенные на станции Челутай и на перегоне Посольская – Тимлюй в поселке Каменск в Бурятии.

Фото: pixabay.com
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