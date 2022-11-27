Общество 27.11.2022 в 08:00
Жителям Бурятии, возможно, придется лечиться БАДами
Аптеки республики готовятся к дефициту импортных лекарств
Текст: Дмитрий Родионов
В республике аптеки готовятся к дефициту импортных лекарств, составляющих пока около 80% всего ассортимента реализуемых медпрепаратов. Это связано с перебоями в поставках зарубежных лекарств в Россию, а также с высоким расходом лекарств и перевязочных материалов в стране и возможным ужесточением санкций.
Глава минздрава РФ Михаил Мурашко поручил в регионах срочно сформировать запасы препаратов не менее чем на четыре месяца. Для Бурятии формирование запасов лекарств весьма актуально. «Номер один» недавно опубликовал материал «Задержка равна смерти», в котором сообщал, что судом установлено, что министерство здравоохранения РБ не предпринимает должных мер по своевременному обеспечению больных иммуноглобулином.
Но какие-то вопросы начали решаться. Так, острота проблемы с поставками импортного иммуноглобулина для больных диабетом, по данным минздрава РБ, на сегодняшний день снята. Как сообщила начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения РБ Елена Доржиева: «В республике сформирован четырехмесячный запас лекарств для льготных категорий граждан и мониторится ситуация с их запасами в аптечных сетях». Речь идет о так называемом списке ЖНВЛП - жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Между тем ничего не говорится об основной части медпрепаратов, потребляемых гражданами и не относящихся к ЖНВЛП. Например, в «Номер один» поступают жалобы граждан на нехватку антибиотиков («Амоксиклав»), импортных перевязочных материалов для лечения ожогов, пролежней и ран. Эти и другие средства начали исчезать с прилавков аптек в сентябре-октябре этого года.
Один из представителей аптечной сети региона сообщил, что локальный дефицит некоторых препаратов связан «с сезонным фактором и активными закупками ряда препаратов, в том числе аптечек и перевязочных материалов во время частичной мобилизации».
- Что касается «Амоксиклава», то сложности с ним в республике возникли еще во время пандемии COVID-19, когда вырос спрос и появились проблемы с доставкой у производителей. В том числе из Китая и Индии, где производится львиная доля всех фармсубстанций и выпуск которых пострадал из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19, - сообщил он.
По словам нашего источника, по ходовым препаратам типа парацетамол на складах компании имеется запас в три-четыре месяца. По остальным - в среднем годовой запас медикаментов, прежде всего тех, у которых срок годности составляет пять лет.
- Однако наши поставщики на западе России озабочены резким снижением объема отгрузок в связи с падением спроса, начиная с октября, и перебоями по импорту, - посетовал наш собеседник.
Поэтому в Бурятии розничные продавцы лекарств мониторят рынок и продолжают формировать запасы лекарств.
Тем временем в России не проходит и недели, чтобы в том или ином регионе не открылось бы новое фармпроизводство для ускоренного импортозамещения медикаментов. Чаще всего речь идет о небольших производствах, работающих на импортном лекарственном сырье.
А что в Бурятии? Непонятно, почему ничего не слышно о собственных производителях лекарств и БАДах, тем более что у нас имеется и собственная ресурсная база в виде произрастания растений и находящийся рядом огромный рынок фармсубстанций – Китай.
Как отмечают эксперты, расфасовкой, таблетированием и реализацией медикаментов по одобренной формуле из импортных субстанциий сегодня занимаются многие регионы, в том числе Алтай и Иркутская область. Фармбизнес считается сверхдоходным, учитывая, насколько дешево обходятся индийские и китайские субстанции, конкурирующие между собой на мировом рынке.
Председатель комитета по экономике Народного Хурала Анатолий Кушнарев сообщил, что для развития отрасли депутатами принят региональный закон о фармпроизводстве, единственный в стране. Кроме того, совместно с БГСХА реализуется соответствующий фармгрант на 71 млн рублей. Однако воз и ныне там.
- У нас в республике тема фармпроизводства постоянно натыкается на нежелание что-то делать, бюрократические препоны и отсутствие крупных инвесторов, - говорит управляющая фармпроектом Лариса Бочанова. - Мы в свое время реализовывали проект создания собственной базы по выращиванию ценных лекарственных растений в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии, и в нашем регионе было тяжелее всего. Все тонуло в многочисленных бюрократических согласованиях. В итоге в Бурятии нам пришлось сфокусироваться на небольшой нише - производстве БАДов на основе тибетской медицины.
В свою очередь, депутат Анатолий Кушнарев выразил сомнение в том, что в республике в целом удастся создать свою мощную фарминдустрию.
- Если строить крупное фармпроизводство в республике, а не мелкую расфасовку, то для этого необходимы очень крупные инвесторы, которые пройдут весь сложный путь от строительства предприятия до лицензирования и выпуска готовых лекарственных средств. Пока таких у нас не видно. Перспективный путь для нас - производство БАДов, - полагает Кушнарев.
По словам депутата, этот путь производства биодобавок успешно походит Алтай, где предприятие «Эвалар» сделало упор на производстве БАДов из экологически чистого сырья, пользующихся спросом на мировом рынке.
Добавим, что проекты в области медицины финансируются и поддерживаются из различных источников, в том числе при поддержке правительства РБ. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций РБ, «в 2017 году предоставлена государственная поддержка в виде субсидии ООО «ДРД» на возмещение части затрат инновационных компаний, действующих более одного года для реализации предпринимательского проекта «Ключевые биомаркеры для оценки риска повреждения мозга и экспресс-гемотесты на их основе» в размере 15 млн рублей. Также в июне 2020 года получила заем РФРП в июне 2020 в размере 15 млн рублей на покупку оборудования для производства экспресс-тестов на COVID-19».
Дойдет ли до того, что лечиться придется корой дуба, боярышником и травами? Будем надеяться, что нет. Если поставки от западных и российских фармкомпаний все-таки наладятся.
Фото: «Номер один»
Глава минздрава РФ Михаил Мурашко поручил в регионах срочно сформировать запасы препаратов не менее чем на четыре месяца. Для Бурятии формирование запасов лекарств весьма актуально. «Номер один» недавно опубликовал материал «Задержка равна смерти», в котором сообщал, что судом установлено, что министерство здравоохранения РБ не предпринимает должных мер по своевременному обеспечению больных иммуноглобулином.
Но какие-то вопросы начали решаться. Так, острота проблемы с поставками импортного иммуноглобулина для больных диабетом, по данным минздрава РБ, на сегодняшний день снята. Как сообщила начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения РБ Елена Доржиева: «В республике сформирован четырехмесячный запас лекарств для льготных категорий граждан и мониторится ситуация с их запасами в аптечных сетях». Речь идет о так называемом списке ЖНВЛП - жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Между тем ничего не говорится об основной части медпрепаратов, потребляемых гражданами и не относящихся к ЖНВЛП. Например, в «Номер один» поступают жалобы граждан на нехватку антибиотиков («Амоксиклав»), импортных перевязочных материалов для лечения ожогов, пролежней и ран. Эти и другие средства начали исчезать с прилавков аптек в сентябре-октябре этого года.
Один из представителей аптечной сети региона сообщил, что локальный дефицит некоторых препаратов связан «с сезонным фактором и активными закупками ряда препаратов, в том числе аптечек и перевязочных материалов во время частичной мобилизации».
- Что касается «Амоксиклава», то сложности с ним в республике возникли еще во время пандемии COVID-19, когда вырос спрос и появились проблемы с доставкой у производителей. В том числе из Китая и Индии, где производится львиная доля всех фармсубстанций и выпуск которых пострадал из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19, - сообщил он.
По словам нашего источника, по ходовым препаратам типа парацетамол на складах компании имеется запас в три-четыре месяца. По остальным - в среднем годовой запас медикаментов, прежде всего тех, у которых срок годности составляет пять лет.
- Однако наши поставщики на западе России озабочены резким снижением объема отгрузок в связи с падением спроса, начиная с октября, и перебоями по импорту, - посетовал наш собеседник.
Поэтому в Бурятии розничные продавцы лекарств мониторят рынок и продолжают формировать запасы лекарств.
Тем временем в России не проходит и недели, чтобы в том или ином регионе не открылось бы новое фармпроизводство для ускоренного импортозамещения медикаментов. Чаще всего речь идет о небольших производствах, работающих на импортном лекарственном сырье.
А что в Бурятии? Непонятно, почему ничего не слышно о собственных производителях лекарств и БАДах, тем более что у нас имеется и собственная ресурсная база в виде произрастания растений и находящийся рядом огромный рынок фармсубстанций – Китай.
Как отмечают эксперты, расфасовкой, таблетированием и реализацией медикаментов по одобренной формуле из импортных субстанциий сегодня занимаются многие регионы, в том числе Алтай и Иркутская область. Фармбизнес считается сверхдоходным, учитывая, насколько дешево обходятся индийские и китайские субстанции, конкурирующие между собой на мировом рынке.
Председатель комитета по экономике Народного Хурала Анатолий Кушнарев сообщил, что для развития отрасли депутатами принят региональный закон о фармпроизводстве, единственный в стране. Кроме того, совместно с БГСХА реализуется соответствующий фармгрант на 71 млн рублей. Однако воз и ныне там.
- У нас в республике тема фармпроизводства постоянно натыкается на нежелание что-то делать, бюрократические препоны и отсутствие крупных инвесторов, - говорит управляющая фармпроектом Лариса Бочанова. - Мы в свое время реализовывали проект создания собственной базы по выращиванию ценных лекарственных растений в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии, и в нашем регионе было тяжелее всего. Все тонуло в многочисленных бюрократических согласованиях. В итоге в Бурятии нам пришлось сфокусироваться на небольшой нише - производстве БАДов на основе тибетской медицины.
В свою очередь, депутат Анатолий Кушнарев выразил сомнение в том, что в республике в целом удастся создать свою мощную фарминдустрию.
- Если строить крупное фармпроизводство в республике, а не мелкую расфасовку, то для этого необходимы очень крупные инвесторы, которые пройдут весь сложный путь от строительства предприятия до лицензирования и выпуска готовых лекарственных средств. Пока таких у нас не видно. Перспективный путь для нас - производство БАДов, - полагает Кушнарев.
По словам депутата, этот путь производства биодобавок успешно походит Алтай, где предприятие «Эвалар» сделало упор на производстве БАДов из экологически чистого сырья, пользующихся спросом на мировом рынке.
Добавим, что проекты в области медицины финансируются и поддерживаются из различных источников, в том числе при поддержке правительства РБ. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций РБ, «в 2017 году предоставлена государственная поддержка в виде субсидии ООО «ДРД» на возмещение части затрат инновационных компаний, действующих более одного года для реализации предпринимательского проекта «Ключевые биомаркеры для оценки риска повреждения мозга и экспресс-гемотесты на их основе» в размере 15 млн рублей. Также в июне 2020 года получила заем РФРП в июне 2020 в размере 15 млн рублей на покупку оборудования для производства экспресс-тестов на COVID-19».
Дойдет ли до того, что лечиться придется корой дуба, боярышником и травами? Будем надеяться, что нет. Если поставки от западных и российских фармкомпаний все-таки наладятся.
Фото: «Номер один»
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