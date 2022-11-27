Жителям Бурятии, возможно, придется лечиться БАДами

В республике аптеки готовятся к дефициту импортных лекарств, составляющих пока около 80% всего ассортимента реализуемых медпрепаратов. Это связано с перебоями в поставках зарубежных лекарств в Россию, а также с высоким расходом лекарств и перевязочных материалов в стране и возможным ужесточением санкций.Глава минздрава РФ Михаил Мурашко поручил в регионах срочно сформировать запасы препаратов не менее чем на четыре месяца. Для Бурятии формирование запасов лекарств весьма актуально. «Номер один» недавно опубликовал материал «Задержка равна смерти», в котором сообщал, что судом установлено, что министерство здравоохранения РБ не предпринимает должных мер по своевременному обеспечению больных иммуноглобулином.Но какие-то вопросы начали решаться. Так, острота проблемы с поставками импортного иммуноглобулина для больных диабетом, по данным минздрава РБ, на сегодняшний день снята. Как сообщила начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения РБ Елена Доржиева: «В республике сформирован четырехмесячный запас лекарств для льготных категорий граждан и мониторится ситуация с их запасами в аптечных сетях». Речь идет о так называемом списке ЖНВЛП - жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов.Между тем ничего не говорится об основной части медпрепаратов, потребляемых гражданами и не относящихся к ЖНВЛП. Например, в «Номер один» поступают жалобы граждан на нехватку антибиотиков («Амоксиклав»), импортных перевязочных материалов для лечения ожогов, пролежней и ран. Эти и другие средства начали исчезать с прилавков аптек в сентябре-октябре этого года.Один из представителей аптечной сети региона сообщил, что локальный дефицит некоторых препаратов связан «с сезонным фактором и активными закупками ряда препаратов, в том числе аптечек и перевязочных материалов во время частичной мобилизации».- Что касается «Амоксиклава», то сложности с ним в республике возникли еще во время пандемии COVID-19, когда вырос спрос и появились проблемы с доставкой у производителей. В том числе из Китая и Индии, где производится львиная доля всех фармсубстанций и выпуск которых пострадал из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19, - сообщил он.По словам нашего источника, по ходовым препаратам типа парацетамол на складах компании имеется запас в три-четыре месяца. По остальным - в среднем годовой запас медикаментов, прежде всего тех, у которых срок годности составляет пять лет.- Однако наши поставщики на западе России озабочены резким снижением объема отгрузок в связи с падением спроса, начиная с октября, и перебоями по импорту, - посетовал наш собеседник.Поэтому в Бурятии розничные продавцы лекарств мониторят рынок и продолжают формировать запасы лекарств.Тем временем в России не проходит и недели, чтобы в том или ином регионе не открылось бы новое фармпроизводство для ускоренного импортозамещения медикаментов. Чаще всего речь идет о небольших производствах, работающих на импортном лекарственном сырье.А что в Бурятии? Непонятно, почему ничего не слышно о собственных производителях лекарств и БАДах, тем более что у нас имеется и собственная ресурсная база в виде произрастания растений и находящийся рядом огромный рынок фармсубстанций – Китай.Как отмечают эксперты, расфасовкой, таблетированием и реализацией медикаментов по одобренной формуле из импортных субстанциий сегодня занимаются многие регионы, в том числе Алтай и Иркутская область. Фармбизнес считается сверхдоходным, учитывая, насколько дешево обходятся индийские и китайские субстанции, конкурирующие между собой на мировом рынке.Председатель комитета по экономике Народного Хурала Анатолий Кушнарев сообщил, что для развития отрасли депутатами принят региональный закон о фармпроизводстве, единственный в стране. Кроме того, совместно с БГСХА реализуется соответствующий фармгрант на 71 млн рублей. Однако воз и ныне там.- У нас в республике тема фармпроизводства постоянно натыкается на нежелание что-то делать, бюрократические препоны и отсутствие крупных инвесторов, - говорит управляющая фармпроектом Лариса Бочанова. - Мы в свое время реализовывали проект создания собственной базы по выращиванию ценных лекарственных растений в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии, и в нашем регионе было тяжелее всего. Все тонуло в многочисленных бюрократических согласованиях. В итоге в Бурятии нам пришлось сфокусироваться на небольшой нише - производстве БАДов на основе тибетской медицины.В свою очередь, депутат Анатолий Кушнарев выразил сомнение в том, что в республике в целом удастся создать свою мощную фарминдустрию.- Если строить крупное фармпроизводство в республике, а не мелкую расфасовку, то для этого необходимы очень крупные инвесторы, которые пройдут весь сложный путь от строительства предприятия до лицензирования и выпуска готовых лекарственных средств. Пока таких у нас не видно. Перспективный путь для нас - производство БАДов, - полагает Кушнарев.По словам депутата, этот путь производства биодобавок успешно походит Алтай, где предприятие «Эвалар» сделало упор на производстве БАДов из экологически чистого сырья, пользующихся спросом на мировом рынке.Добавим, что проекты в области медицины финансируются и поддерживаются из различных источников, в том числе при поддержке правительства РБ. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций РБ, «в 2017 году предоставлена государственная поддержка в виде субсидии ООО «ДРД» на возмещение части затрат инновационных компаний, действующих более одного года для реализации предпринимательского проекта «Ключевые биомаркеры для оценки риска повреждения мозга и экспресс-гемотесты на их основе» в размере 15 млн рублей. Также в июне 2020 года получила заем РФРП в июне 2020 в размере 15 млн рублей на покупку оборудования для производства экспресс-тестов на COVID-19».Дойдет ли до того, что лечиться придется корой дуба, боярышником и травами? Будем надеяться, что нет. Если поставки от западных и российских фармкомпаний все-таки наладятся.Фото: «Номер один»