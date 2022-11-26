Еще не заселился, но уже плати

В Бурятии меняются правила сбора взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Если раньше владельцы новостроек начинали платить только после пяти лет с момента сдачи дома (что логично), то теперь обязанность по уплате взносов наступает уже через полгода. Пойти на это чиновников заставили обстоятельства. А именно подорожавшие стройматериалы. Однако далеко не все оказались в восторге от такой инициативы.О новых правилах начисления и сбора взносов на капитальный ремонт депутатам Хурала на очередной сессии рассказал министр строительства Бурятии Николай Рузавин. Именно он представлял законопроект, который вызвал серьезные дебаты в стенах республиканского парламента.Если коротко, то суть проекта можно свести к двум ключевым тезисам. Первое – срок программы капитального ремонта в Бурятии увеличивается с 30 до 40 лет. Второе – владельцы квартир в новостройках начинают платить взносы на капитальный ремонт не через пять лет, как было в прежней редакции закона, а уже через полгода. У обеих поправок одна причина - нехватка средств у Фонда капитального ремонта.«Критерием, определяющим сроки проведения работ, является финансовая устойчивость нашего регионального оператора – Фонда капремонта. То есть возможность обеспечить достаточное финансирование работ, предусмотренных республиканской программой, - говорил Николай Рузавин. - Наверное, многие депутаты сталкивались, когда жители обращаются с просьбой перенести сроки проведения ремонта на более ранний период. К сожалению, мы в последнее время вынуждены отказывать по причине того, что на сегодняшний день объем собираемых взносов не позволяет выполнить работы в более ранние сроки».Критика такого решения со стороны депутатов последовала сразу же.«Я не понимаю, для чего именно сейчас, в этой ситуации придумали внести изменения, - возмущался, к примеру, депутат Тумэн Дондоков. - Для понимания: человек в ипотеку купил новостройку, в которой, скорее всего, будет делать ремонт еще год, если не два. Он еще не начал жить в этом доме, через полгода ему скажут платить за капитальный ремонт».Депутат Эржена Чимитцыренова, поддерживая коллегу, добавила, что ремонт в этих домах случится только после 2040 года. И напомнила, что первые пять лет новостройки находятся на гарантии. Тему гарантии, к слову, продолжил парламентарий Тимур Нимаев, рискнувший предположить, что в Бурятии действует некое «лобби» застройщиков.«Каков перечень работ, которые будут проводиться при капитальном ремонте? – вопрошал он. - Это вода, электричество, крыша, фундамент. За что должен отвечать застройщик, если речь идет о новостройках. То есть если там возникнут какие-то проблемы, то за это должен нести ответственность застройщик. И невольно задаешься вопросом: а не лобби ли это какое-то? Я не вижу ни одного основания поддерживать данный проект закона. Я, в отличие от некоторых депутатов, поспрашивал у жителей, например, 140а микрорайона. Люди не готовы на это идти. И меня попросили не поддерживать данный законопроект».Кроме критики со стороны депутатов, прозвучали и предложения. В частности, Баир Гармаев внес идею компенсировать растущие расходы Фонда капремонта не за счет жителей новостроек, а за счет бюджета. А Игорь Бобков предложил сделать некий переходный период с постепенным повышением срока оплаты взносов после сдачи новостройки.Впрочем, были и те, кто горячо поддерживал этот законопроект, вступая в полемику со своими коллегами. Например, «единоросс» Сергей Пашинский напомнил, что собираемые взносы никто не забирает – они лежат на счету и ждут своего часа.«Вопрос такой: вы ходили в строительные магазины? Какие сейчас цены материалов по сравнению с периодом, когда мы создавали этот Фонд? Давайте тогда поднимем тариф. Люди-то ждут этого ремонта. Надо что-то делать. Надо быть или умным и красивым или как-то что-то выбирать в самом деле, - путанно объяснял он свою позицию. - Это социальная справедливость. Давайте не будем политизировать эту тему. Суть идет за 5 тыс. рублей в год. Что это такое-то на самом деле?»Депутат Николай Дашеев, в свою очередь, призвал не путать гарантийный срок с естественным ходом эксплуатации здания: «В течение пяти лет застройщик обязан устранять те дефекты, которые он допустил при строительстве. Это одно. Межремонтные сроки – 30 лет. За это время жители небольшими платежами должны накопить тот фонд, в который будет ложиться проведение капитального ремонта».Кроме того, по его словам, те самые пять лет с момента сдачи новостройки не позволяют вовремя накопить нужную сумму, и если через 20 лет зданию понадобится ремонт, то деньги на это придется добавлять из «общей кубышки».Председатель профильного комитета Хурала Анатолий Кушнарев назвал предлагаемый законопроект «народным». И призвал его поддержать.«Мы понимаем, что идет очень мощная инфляция. Пиломатериалы подорожали, цемент, профильный металл подорожал. Сейчас некоторое снижение идет, но оно очень незначительное. На сумму, которую сегодня собираем, мы уже не отремонтируем то количество домов, которое у нас стоит по плану. Получается, люди будут недовольны: почему наш дом перенесли на один год, на два года», - объяснял он.И в конце своего выступления добавил, что все комитеты Хурала поддержали проект, однако комитет по социальной политике внес поправку: начинать сбор взносов не через полгода после сдачи дома, а через три года. Ее Анатолий Кушнарев рекомендовал отклонить, поскольку в этом случае проблема нехватки денег у Фонда не решается.В финале обсуждения депутат Тумэн Дондоков задал Анатолию Кушнареву любопытный вопрос: «Вы даете какую-то гарантию, что те дома, которые сейчас начнут платить, через 30 лет получат ремонт? Или они будут 40 - 50 лет опять ждать?».«Лично я где буду через 40 лет, не знаю, - смеясь, отвечал председатель экономического комитета. - Может там, в другом измерении. Давайте реально мыслить. Есть план. Если дом накапливает определенную сумму, естественно, ремонт будет. Доживем давайте и посмотрим».В итоге депутаты после бурного обсуждения все же проголосовали за то, чтобы жители новостроек начинали платить взносы уже через полгода после сдачи дома.Решит ли это проблемы Фонда капремонта в нынешних условиях, меняющихся каждый месяц, сказать трудно. Не исключено, что новый скачок цен на стройматериалы или кризис строительной отрасли заставит чиновников и депутатов принимать новые законопроекты, увеличивающие давление на собственников жилья.Интересен и другой вопрос: насколько эффективно расходуются собираемые с населения деньги? Ответить на него должна Счетная палата Бурятии, уже получившая от Хурала запрос на проведение проверки в Фонде капремонта. Надеемся, ее результаты не заставят себя ждать.Фото: «Номер один»